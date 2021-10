Wildunfälle An Hotspots im Baselbiet werden deutlich weniger Tiere überfahren – dank einer neuen Wildwarnanlage aus Österreich Der Kanton Baselland testet mit Erfolg an drei Orten ein System, bei dem Autofahrer durch Lichtsensoren vor Wildtieren gewarnt werden. Ob die Anlagen jedoch langfristig eingesetzt werden, steht noch in den Sternen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Bei der Wildwarnanlage Animot sind die mobilen Sensoren an den Leitpfosten angebracht. Roland Schmid

Seit Mai blinkt es auf der Strasse zwischen Breitenbach und Laufen. In der Dämmerung und in der Nacht sind Lichtsensoren in Betrieb, die Autofahrer vor Wildtieren in den angrenzenden Feldern warnen. Die Lenkerinnen und Lenker bremsen und überfahren seither deutlich weniger Tiere.

«Wir stellen auf dieser Teststrecke einen Rückgang der Wildtierunfälle von rund 80 Prozent fest.» Gabriel Sutter, der für das Amt für Wald beider Basel das Projekt verantwortet, ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Nach der Ettingerstrasse in Aesch und dem Gebiet Holzenberg in Ziefen ist das Laufenfeld der dritte Ort, an dem der Kanton Baselland eine neue Wildwarnanlage aus Österreich testet. Beim System namens Animot handelt es sich um mobile Sensoren, die an den Leitpfosten angebracht sind. Sie reagieren auf Temperaturunterschiede in der Umgebung und nehmen dadurch Wildtiere wahr.

Neues System warnt die Autofahrer vor den Wildtieren

Die beiden Anlagen in Aesch und Ziefen sind schon länger angebracht. Auch sie verzeichnen Erfolge: «Dort sind die Unfälle ebenfalls stark rückläufig», so Sutter. Dies hänge aber nicht nur von der Anlage selber, sondern auch von den aufmerksamen Autofahrern ab, auf die man angewiesen sei.

«Von Autofahrerinnen und Autofahrern, die Erfahrungen mit den Sensoren machten, haben wir bisher nur positive Rückmeldungen erhalten.»

Bei früheren Systemen, die man im Kanton Baselland testete, seien die Tiere vor den Autofahrern gewarnt worden. «Das brachte rückblickend betrachtet nicht sehr viel.» Mit der neuen Anlage ist es nun umgekehrt und die Autofahrer werden auf die Tiere aufmerksam gemacht. Gemäss Gabriel Sutter seien die Fallwildzahlen in den vergangenen zehn Jahren «auf hohem Niveau stabil». Im Jagdjahr 2020/2021, das bis Ende März dieses Jahres dauerte, wurden laut Fallwildstatistik im Kanton Baselland 626 Tiere überfahren. Meist waren es Rehe, Füchse und Dachse, die dem Strassenverkehr zum Opfer fielen.

Anlagen werden in der Schweiz, Deutschland und Österreich getestet

Hinter dem neuen Wildwarnsystem steht ein Start-up-Unternehmen mit Sitz im österreichischen Neunkirchen. «Wir sind sehr dankbar, diese Teststrecken zur Entwicklung erhalten zu haben. Durch die Strecken haben wir viel gelernt, konnten Fehlalarme massiv eindämmen, die Tiererkennung noch besser gestalten sowie Montage und Wartung vereinfachen», erklärt Geschäftsführerin Sabine Dahl. In der Schweiz werde Animot derzeit auch in den Kantonen Obwalden, Wallis und Zürich getestet. Hinzu kommen einige Anlagen in Österreich und Deutschland.

Nachdem ein Freund von ihr einen Wildunfall hatte, machte sich Dahl Gedanken über die Problematik:

«Im Zuge der Recherchen ist mir aufgefallen, dass es schon sehr viele Konzepte gibt, Mensch und Tier mit verschiedenen Warnsystemen zu schützen. Aber keines hat sich bis dahin der aktiven Kommunikation mit uns Menschen gewidmet.»

Dabei seien es doch die Menschen, die als Einzige Gefahrensituationen bewusst einschätzen und darauf reagieren könnten. «Die Sensoren sind so konzipiert, dass sie lediglich anschlagen, wenn lebende Objekte ins Erfassungsfeld kommen.» So könne ihr System auch dazu beitragen, Fussgängerinnen und Fussgänger vor dem Strassenverkehr zu schützen.

Im Baselbiet liegt es an der Politik, in Solothurn hat sie schon reagiert

Im Kanton Baselland sollen die Teststrecken noch rund ein Jahr in Betrieb sein. «Anschliessend fassen wir unsere Ergebnisse in einem Bericht zusammen», sagt Gabriel Sutter vom Amt für Wald beider Basel. Es liege dann an der Politik, ob die Sensoren an Hotspots im Kanton fest installiert werden.

«Sie sind günstig, mobil und sehr effektiv, wie die Testphase bisher zeigt.»

Ein wenig anders sieht die Situation im Kanton Solothurn aus, mit dem das Baselbiet die Anlage zwischen Breitenbach und Laufen betreibt. Der Solothurner Regierungsrat hat mit einem Beschluss im Jahr 2018 bereits auf Wildunfälle reagiert und dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei den Auftrag erteilt, ein Konzept für Wildwarnanlagen und deren Standorte zu erarbeiten. Die Solothurner Jagd- und Fischereiverwalterin Silvia Nietlispach sagt:

«Wir werden das Konzept bis Mitte 2022 fertiggestellt haben.»

Darin würden selbstverständlich auch die Resultate der Teststrecke auf dieser Seite des Passwangs Eingang finden. Setze sich der Erfolg der Wildwarnanlagen fort, sei es gut möglich, dass diese dereinst auch auf anderen Strecken im Kanton Solothurn eingesetzt würden.