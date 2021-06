Windenergie Baselland war Windkraft-Pionier – davon ist nicht mal mehr ein laues Lüftlein übrig Die Mutter aller Windkraft-Anlagen steht in Langenbruck. Doch sie steht still und wird abgebaut. Das Ende des 1986 eingeweihten Windrads steht sinnbildlich für den Zustand der Windkraft im Landkanton. Benjamin Wieland 09.06.2021, 18.47 Uhr

Die WKA Sool war die erste netzgekoppelte Windkraftanlage der Schweiz. Doch 2019 ging sie kaputt, die Reparatur lohnt sich nicht mehr.







Zufälle gibts. Am 28. April 1986 wurde bei einem Bauernhof in Langenbruck die erste Windenergieanlage der Schweiz eingeweiht, die Strom ins Netz lieferte. Zwei Tage zuvor war es in Tschernobyl zu einer Kernschmelze gekommen – das Langenbrucker Windrädli wurde über Nacht zum Symbol der nachhaltigen Energieversorgung. Vor allem: einer Energieversorgung, vor der man sich nicht fürchten muss.

Doch Baselland hat seinen Status als Windkraft-Pionierkanton eingebüsst. Zwar standen über ein halbes Dutzend Gebiete als Windparkstandorte zur Diskussion, mehrere Projekte wurden vorangetrieben – doch realisiert worden ist keines. Die Energieversorger scheuen den Widerstand der Bevölkerung. Offenbar lohnen sich die hohen Investitionen zu wenig, um jahrelange Verzögerungen in Kauf zu nehmen. Zwar sagte das Bundesgericht erst jüngst wieder klipp und klar: Im Zweifelsfall steht Windkraft vor Landschaftsschutz. Doch wer will schon viel Geld in ein Projekt investieren, dass am Ende an der Urne zu scheitern droht?

Kanton Baselland: Bis zu einem Viertel des Stroms aus Windkraft

Der jüngste Fehlschlag ist das Windrad entlang der A2 in Muttenz. Nachdem das Projekt schon einmal abgespeckt worden war – ursprünglich waren zwei Masten vorgesehen –, versenkte am Dienstagabend die Muttenzer Gemeindeversammlung auch die reduzierte Variante.

Dabei weht in der Nordwestschweiz, der Jurakette sei Dank, mancherorts durchaus ein Lüftchen, das Rotorblätter zum Drehen brächte. 2012 schätzte die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), dass die Windkraft bis zu einem Viertel des Strombedarfs des Kantons liefern könnte. Im kantonalen Richtplan ist von 10 Prozent des Strombedarfs die Rede. Die Windräder müssten dann 200 Gigawattstunden Strom produzieren. Das ist die Menge, die 20'000 Privathaushalte im Jahr verbrauchen.

Sechs so genannte Potenzialgebiete für Windparks führt der Richtplan auf: Liesberg-Roggenburg (das dortige Windparkprojekt wurde sistiert), auf dem Schleifenberg bei Liestal (Projekt sistiert), Zunzgen–Itingen (Windmessungen verliefen negativ), Chall–Burg (Projekt wird verzögert), Reigoldswil-Ziefen (Projekt nicht weiterverfolgt) und Muttenzer Hard (Projekt von der Gemeindeversammlung abgelehnt). Im Schwarzbubenland befindet sich das Windparkprojekt auf dem Homberg zwischen Nunningen und Seewen in der Studienphase, jenes für den Meltingerberg wurde abgeblasen.

In Basel-Stadt wiederum wurden die Windradträume für Chrischona 2013 begraben – es hat schlicht zu wenig Wind, musste die IWB feststellen.

Sogar das Kloster Mariastein will von Windrädern nichts wissen

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) führt mehrere Gebiete in der Nordwestschweiz unter «hohes Potenzial» auf, darunter die Challhöhe zwischen Burg, Röschenz und Kleinlützel. Doch die Investorin, die IWB, bekundet Mühe, die Bevölkerung fürs Vorhaben zu gewinnen. Bei der Vernehmlassung zur Richtplaneingabe des Gebiets im Kanton Solothurn – der Park würde auch Solothurner Gebiet tangieren – gingen 53 Eingaben ein; eine stammte vom Kloster Mariastein. Vorbehalte äusserte selbst der Bund: Die 140-Meter-Masten könnten den Radar für den Flugverkehr stören.

Der Verein Wind-Still kommentiert das Aus für das Muttenzer Projekt mit den Worten, die Bevölkerung habe erkannt, «dass Windkraftanlagen in unserer dicht besiedelten Region der falsche Ansatz» seien. Wind-Still-Vorstandsmitglied Christoph Keigel sagt zur bz: «Wenn die Betreiber ganz objektiv alle Kosten berücksichtigen, dann müssen sie erkennen: Es hat einfach zu wenig Wind in unserer Region, um die Anlagen trotz hoher Subventionen profitabel betreiben zu können.» Für ihn stehe fest:

«Baselland wird nie zu einem Windkraftkanton.»

Selbst das erste und einzige Windrad im Baselbiet dreht sich nicht mehr. 2020 stellte der Betreiber, das Ökozentrum Langenbruck, die Turbine beim Soolhof wegen technischer Probleme nach 34 Jahren ab. Auf Anfrage heisst es, die Anlage werde abgebaut – ob man sie ersetze, sei noch nicht entschieden.