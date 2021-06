In Baselland fehlen Regeln, wie die Kesb Häuser verkaufen darf

Wohneigentum Wenn die Kesb Häuser von verbeiständeten Senioren verkauft, wird's heikel: Baselland fehlen einheitliche Regeln Besitzt eine von einem Berufsbeistand betreute Person ein Haus, regelt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) bei einem Heimeintritt den Verkauf. Sind Erben im Spiel, kann es schnell schwierig werden, wie ein Beispiel aus Hölstein zeigt. Einheitliche Regeln wie in Basel-Stadt gibt es nicht. Das soll sich nun ändern. Michael Nittnaus 29.06.2021, 05.00 Uhr

Der Buckter Gemeinderat Rémy Gröflin konnte das Haus seiner Mutter in Hölstein erst nach einem Rechtsstreit mit der Kesb kaufen. Kenneth Nars

Diese Geschichte ergreift nicht Partei. Sie verurteilt weder die involvierte Kesb noch den Erben, der um das Haus seiner Mutter kämpfte. Das Problem sollte auch nicht auf einen Einzelfall reduziert werden. Was der Buckter FDP-Gemeinderat Rémy Gröflin der bz schildert, zeigt aber, dass in Baselland ganz grundsätzlich Handlungsbedarf besteht.

Im Kern geht es um die Frage, was mit Grundstücken und Liegenschaften von Menschen passiert, die in ein Alters- und Pflegeheim wechseln müssen. Je nach finanzieller Situation kann es nötig sein, das Haus zu verkaufen. Ist die Person wegen des hohen Alters oder anderer Beeinträchtigungen nicht mehr urteilsfähig, läuft das Geschäft über den Berufsbeistand beziehungsweise über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). So will es das Schweizer Zivilgesetz. Für die Betroffene, aber auch für deren Familie kann dies belastend sein. Eine Erbengemeinschaft etwa kann den Verkauf nicht selber regeln, sondern muss sich mit der Kesb als dritte Partei auseinandersetzen.

Zwei Schätzungen – 250'000 Franken Unterschied

Meistens geht es dabei auch um Geld – natürlich. Im Fall von Gröflin um eine Viertelmillion Franken. Diese Summe liegt zwischen zwei Schätzungsgutachten, mit denen das Haus von Gröflins Mutter in Hölstein bewertet wurde. Eines stammt von 2015 und wurde von Gröflin im Auftrag seiner Mutter veranlasst. Auf 725'000 Franken schätzte die Sissacher Immobilienverwalterin Promoba den Wert. Das andere gab der damalige Berufsbeistand der Mutter 2018 in Auftrag, als klar wurde, dass die seit 2017 im Seniorenheim wohnende Frau liquide Mittel für die Heimkosten benötigt. Das Rheinfelder Makler-Unternehmen Jetzer Immobilien kam auf einen Verkehrswert von 976'000 Franken.

Rémy Gröflin hatte der Kesb Frenkentäler von Anfang an signalisiert, dass er das Elternhaus gerne übernehmen wolle. Das Vorgehen der Behörde war für ihn aber ein No-go:

«Ich wollte das Haus unbedingt kaufen, doch nicht überteuert. Die Kesb führte sich wie eine Immobilienhändlerin auf und hätte die Liegenschaft am liebsten auf dem freien Markt angeboten.»

Gröflin wollte nicht mehr zahlen als die Summe, die sein eigenes Gutachten von 2015 festgesetzt hatte. Er schlug einen externen Vergleich der beiden Gutachten vor. Als der Beistand nicht reagierte, verweigerte Gröflin als Miterbe die Freigabe der Liegenschaft zur Veräusserung auf dem freien Markt.

Die Konsequenz: Der Beistand reichte 2019 eine Erbteilungsklage beim Zivilkreisgericht ein. Erst im April 2020 konnte eine aussergerichtliche Vereinbarung getroffen werden, die es Gröflin ermöglichte, das Haus nun für 765'000 Franken zu kaufen – also zu einem unwesentlich höheren Preis als sein ursprüngliches Angebot. Heute sagt er: «Das wäre alles nicht nötig gewesen, zumal meine Mutter noch die Anwaltskosten von 30'000 Franken tragen musste.»

Mehrere Kantone richten sich nach demselben Merkblatt

Welches Schätzungsgutachten besser war, kann hier nicht beantwortet werden. Gröflins Fall bringt aber etwas ans Licht, das spezifisch auf Baselland zutrifft, wie er selbst feststellt: «Es braucht im Baselbiet einheitliche Richtlinien, wie die Kesb einen Hausverkauf abwickeln muss.» Tatsächlich fehlt auf kantonaler Ebene eine entsprechende Regelung. Dabei gäbe es ein Merkblatt «Richtlinien zum Grundstückverkauf», das Kantone wie Basel-Stadt, Zürich, Luzern, Zug oder Graubünden fast identisch publiziert haben. Dort steht unter anderem, dass es zwingend ein Schätzungsgutachten braucht und dass dieses durch einen «zuverlässigen, fachkundigen und neutralen Experten» verfasst werden sollte.

Warum also gibt es das nicht auch in Baselland? Mit ein Grund ist sicher, dass die Kesb hier nicht kantonal, sondern regional organisiert sind. Die Führung der sechs Kesb-Regionen liegt bei den Gemeinden. «Der Grundgedanke der aktuellen Gesetzgebung, auf den Einzelfall zugeschnittene Lösungen durch Fachpersonen zuzulassen, sollte nicht ohne Not in Frage gestellt werden», sagt Adrian Baumgartner von der Baselbieter Sicherheitsdirektion. Teilweise hätten die Kesb-Regionen eigene Richtlinien entwickelt.

Kesb Frenkentäler überlegt sich, interne Richtlinien offenzulegen

Erwartungsgemäss darf sich die Kesb Frenkentäler nicht zum Einzelfall Gröflin äussern. Präsidentin Mina Lexow hält aber fest, dass man über ein internes Arbeitspapier zum Thema Liegenschaftsverkäufe verfüge. Überraschung: Es entspreche in etwa dem Inhalt des Merkblattes der Kesb Basel-Stadt. Lexow: «Es wäre zu überlegen, ob wir diese Richtlinien auf unserer Website aufschalten.» Dazu brauche es aber einen Entscheid der Präsidien aller Kesb-Regionen. Immerhin zum Thema Schätzungsgutachten äussert sich Lexow generell:

«Entscheidend ist, dass es sich um professionelle, zuverlässige und neutrale Experten handelt – und dass das Gutachten aktuell ist.»

Die Wahl des Gutachters sei ein Ermessensentscheid der Kesb respektive der Verfahrensleitung.

Gröflin sieht in seinem Fall die Qualität nicht gewährleistet: Der von der Kesb 2018 beauftragte Makler, die Rheinfelder Jetzer Immobilien, kenne wohl kaum die lokalen Verhältnisse des hiesigen Wohnungsmarktes, er sei auch kein Mitglied des Verbands der Schweizer Immobilienschätzer (SIV). Das sollte aber eine Voraussetzung sein, findet Gröflin – und geht damit weiter als die Richtlinien im Merkblatt. Die bz konfrontiert Immobilienmakler Daniel Jetzer mit den Vorwürfen. Offen gibt er zu: «Ich verdiene mein Geld primär als Immobilienvermittler und nicht als Schätzer.» Dennoch habe er schon über 800 Schätzungen gemacht. Auch gehöre der gesamte Jurabogen von Laufenburg bis Laufen zu seinem Einsatzgebiet. Jetzer sagt klar: «Ich mache keine Gefälligkeitsschätzungen.»

Motion im Landrat verlangt Regelung im Gesetz

Dass eine Kesb auf ihn zukomme, sei eher selten, so Jetzer. Er unterstützt die Haltung, dass in solchen Fällen besondere Anforderungen gelten sollten: «Einheitliche Richtlinien wären sinnvoll, doch warum nicht gleich für die ganze Nordwestschweiz?» Er plädiere für eine Mindest-Berufserfahrung von fünf Jahren oder aber, dass ein Makler die einjährige Ausbildung zum Schätzer absolviert, die der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft (Svit) anbietet. In einem Punkt stützt Jetzer die Kesb Frenkentäler vehement:

«Eine drei Jahre alte Schätzung ist nicht mehr zu gebrauchen. Sie ist immer eine Momentaufnahme.»

Er empfehle, mehrere Gutachten innert weniger Tage erstellen zu lassen und diese dann zu vergleichen.

Marc Schinzel, FDP-Landrat.

Bild: Roland Schmid

Auch wenn sich der Kanton Baselland noch zurückhaltend gibt, bestätigt Baumgartner, dass der Kanton Weisungen erlassen kann, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Geht es nach Marc Schinzel, soll genau das geschehen. Der Binninger FDP-Landrat hat im vergangenen November eine Motion eingereicht, die klarere gesetzliche Regeln für die Veräusserung von Grundstücken durch die Kesb fordert. Konkret sollen die Zuständigkeiten und Kriterien in den Grundzügen direkt im kantonalen Einführungsgesetz des Zivilgesetzbuches festgeschrieben werden. Schinzel: «Ein Merkblatt ist schon gut, aber es muss sauber auf übergeordnetes Recht abgestützt und verbindlich sein.» Er sei kein Gegner der Kesb-Regionen, doch bei diesem Thema brauche es einheitliche Regeln. Gut vorstellen könne er sich, dass die Kesb nur noch Schätzer wählen darf, die Mitglied beim SIV sind. Schinzel hält fest:

«Dann ist alles professionell und nachvollziehbar und die Kesb macht sich nicht mehr angreifbar.»

In einer ersten schriftlichen Stellungnahme hält die Regierung fest, dass sie dem Anliegen positiv gegenüberstehe, die Motion aber bloss als Postulat entgegennehmen wolle. Das Geschäft kommt nach der Sommerpause in den Landrat. «Mir ist vor allem wichtig, dass etwas passiert», sagt Schinzel. Es könne nicht sein, dass solche Fälle oft in einen Rechtsstreit münden. Für Rémy Gröflin endete er gut, für die Kesb weniger.

Eine Frage bleibt bei all dem unbeantwortet: Was macht ein solcher Konflikt mit der verbeiständeten Person?