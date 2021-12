Zahlung Spende nach Pro-Dom-Inserat: Die BLKB leistet Abbitte Die Bank spendet der Aescher Jugend 4500 Franken. Als «Zeichen des guten Willens», wie die Bank schreibt. Noch vor der Abstimmung über den Dom hatten die Gegner des Projekts eine Entschuldigung der Bank gefordert – sie habe sich ungerechtfertigt eingemischt. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Aesch sagte Nein zum Dom. Doch die Holzkuppel beschäftigt auch zwei Monate nach der Abstimmung. Visualisierung: Häring & Co.

Der Dom hatte keine Chance. Mit 59 Prozent Nein-Anteil versenkte das Aescher Stimmvolk am 26. September das Projekt für eine neue Sport- und Kulturhalle – auch zur Enttäuschung der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Die BLKB wäre bereit gewesen, den Holzkuppelbau mit einer Million Franken zu sponsern. Ihr Gefallen am Projekt gab die Kantonalbank im Abstimmungskampf kund: In Form eines ganzseitigen Inserats. Doch das zumindest in jüngerer Zeit beispiellose politische Engagement der Staatsbank hat für sie ein Nachspiel.

Die Kantonalbank bezahlt 4500 Franken an eine Jugendorganisation, das berichtet die «Basler Zeitung». Der Betrag entspricht dem Eineinhalbfachen des Pro-Dom-Inserats, das die BLKB am 2. September im «Wochenblatt» publiziert hatte. Titel der Publi-Reportage: «Eine grosse Chance für das Vereinsleben – mit Strahlkraft über die ganze Region hinaus.»

Die Bank begründet die Zahlung laut «BaZ» als «Zeichen des guten Willens», so stehe es in einem Brief an das Referendumskomitee. In Kreisen der Dom-Gegner hingegen dürfte man die Spende ganz anders werten: Als Schuldeingeständnis, als eine Art Sorry für die Einmischung in einen lokalen Abstimmungskampf.

«Für uns ein absolutes No-go»

Die Spende geht auf eine Forderung des Referendumskomitees zurück. Es hatte das Inserat als «absolutes No-Go» bezeichnet. «Da kann sich der BLKB-Kunde fragen, was diese Kantonalbank mit seinem Geld macht», teilte das Komitee am 11. September auf seiner Website mit. Und weiter:

«Es kann ja wohl nicht sein, dass sich der Gemeinderat Sponsoren sucht und diese danach Wahlkampf machen.»

Das Komitee gelangte noch im September an den Bankrat, aber auch an den Eigner des Instituts: Eine Kopie des Schreibens ging an die Baselbieter Regierung. Man erwarte, hiess es im Brief, von der BLKB eine Stellungnahme «zu diesem inakzeptablen Vorgehen», ebenso eine Entschuldigung «in der Form eines Inserats an die Aescher Stimmbürgerinnen und die Aescher Steuerzahler.»

Der erste Brief der Bank versandete offenbar

Im November wurden die Dom-Gegner erneut in Liestal vorstellig, fast zwei Monate nach dem Urnengang zum 19,5-Millionen-Projekt. Das hat wohl mit einer Panne zu tun. Denn die Bank hatte sich schon vor der Abstimmung im September zur Spende einverstanden erklärt.

Das Komitee beteuert auf Anfrage, das erste Schreiben der Bank sei nie eingetroffen. Deshalb habe man sich erlaubt, nachzufragen, was nun Sache sei. Mit der Antwort betrachte man die Angelegenheit als erledigt. Und: Man wisse nicht, wie die Briefe an die Öffentlichkeit gelangt seien.

Seitens Komitee ist man offensichtlich darum bemüht, den Ball flach zu halten. Es soll nicht der Eindruck entstehen, die Dom-Gegner seien schlechte Gewinner und würden, trotz des haushohen Siegs, nachtreten.

BLKB bleibt dabei: Es gehe um Transparenz

Die BLKB hat wohl nicht mit den heftigen Reaktionen auf ihr Inserat gerechnet. In einem Interview in der bz, wenige Tage vor der Abstimmung, erklärte CEO John Häfelfinger, man habe mit dem Inserat keine Abstimmungsempfehlung abgegeben wollen. Vielmehr sei es darum gegangen, die Beweggründe für das Sponsoring transparent zu machen, denn:

«Nach der Ankündigung des Referendums wurde unsere Position zunehmend interpretiert. Wir wollen aber keinen Anlass zu Spekulationen geben.»

Auf erneute Anfrage der bz bekräftigt die Medienstelle die damalige Haltung: «Transparenz ist ein wichtiger Grundsatz der BLKB und mit der öffentlichen Stellungnahme haben wir Transparenz über unser Engagement geschaffen.»

Ein gutes Ende nahm die Dom-Abstimmung für den Fonds «Jugendförderungsbeiträge Vereine». Ihn hat die Gemeinde Aesch als Empfänger der BLKB-Spende ausgewählt.

