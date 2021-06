ZAK-Affäre Nach Weber-Freispruch: Baselbieter Politiker nehmen Steilpass des Strafgerichts auf und fordern Untersuchungskommission Wie soll die vom Baselbieter Strafgericht eingeforderte politische Aufarbeitung der ZAK-Affäre erfolgen? Im Landrat gehen die Meinungen fundamental auseinander. Bojan Stula 08.06.2021, 05.00 Uhr

Bei seinem Amtsantritt 2013 als neuer Direktor versprach Christoph Buser, Licht ins Dunkel der Baselbieter Wirtschaftskammer zu bringen. Doch die Urteilsbegründung im Weber-Prozess ruft alte Kritiker auf den Plan, die dem KMU-Verband Intransparenz vorwerfen.

Martin Toengi / BLZ

Wie pflegte Literaturkritik-Papst Marcel Reich-Ranicki jeweils sein «Literarisches Quartett» zu beenden? «Wir sehn betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.» Geht es nach der Linken im Baselbieter Landrat, beschreibt das verkürzte Brecht-Zitat ziemlich gut die aktuelle Stimmungslage.

Die Aufforderung von Strafgerichtspräsident Andreas Schröder (SP), nach dem Freispruch für Regierungsrat Thomas Weber die ZAK-Affäre politisch aufzuarbeiten, stösst bei seinen Genossinnen und Genossen auf offene Ohren. Bereits kurz nach der Urteilseröffnung am vergangenen Freitag wurde in diversen Prozesskommentaren die Notwendigkeit einer PUK, einer Parlamentarischen Untersuchungskommission, formuliert (siehe Box). Diese Idee nimmt nun konkrete Gestalt an.

Grüne unterstützen die SP-Forderung nach einer PUK

Auf Nachfrage bestätigt SP-Fraktionschef Roman Brunner, dass seine Partei diesen Donnerstag im Landrat einen entsprechenden überparteilichen Vorstoss lancieren wird. Per Verfahrenspostulat wird darin von der Geschäftsleitung des Landrats die Einsetzung einer PUK gefordert; oder aber, die Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit PUK-Befugnissen auszustatten, was gemäss Landratsgesetz möglich ist.

Das kann die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) im Baselbiet Erst seit 1995 hat der Landrat die Möglichkeit, eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzusetzen, um aussergewöhnliche Vorkommnisse zu untersuchen. Sie ist das schärfste aller parlamentarischen Instrumente und wird entsprechend selten eingesetzt. Erst- und letztmals geschah dies im Baselbiet 2002, als eine «PUK Informatik» die pannenreiche Einführung der neuen Lohn- und Personalverwaltungs-Software untersuchte und zwei Jahre später in einem 164-seitigen schwere Mängel in der Risikoabschätzung publik machte. Die PUK konzentriert sich in der Regel auf Probleme innerhalb der Verwaltung und untersucht dabei laut Landratsgesetz, «ob die geltenden Regeln eines demokratischen Entscheidungsprozesses eingehalten wurden, ob fachgerecht vorgegangen und ob die öffentlichen Mittel haushälterisch verwendet wurden». Die PUK kann mündliche oder schriftliche Auskünfte von Behörden, Behördenmitgliedern, den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte sowie von Privatpersonen einholen. Sie kann vom Regierungsrat und ebenso von den Gerichten und vom Ombudsman die Herausgabe sämtlicher Akten verlangen, Zeuginnen und Zeugen einvernehmen, Sachverständige beiziehen und Augenscheine durchführen. Die befragten Personen müssen dabei vollständig Auskunft geben, Beschuldigte haben indes das Recht auf Gegenüberstellungen. (bos)

Die «alarmierende und entlarvende Zeugenaussage» des einstigen ZAK-Geschäftsführers Michel Rohrer habe gezeigt, «dass eine lückenlose und transparente Analyse des ZAK-Konstrukts nötig ist und alle Geldflüsse offengelegt werden müssen», sagt Roman Brunner:

«Baselland ist kein Selbstbedienungsladen, in dem die Wirtschaftskammer und andere nach eigenem Gusto Gelder kassieren können.»

Für ihr Verfahrenspostulat erhofft sich die SP eine möglichst breite Unterstützung der übrigen Fraktionen. «Eine politische Aufarbeitung steht im Interesse aller Parteien», pflichtet Stephan Ackermann bei. Entsprechend hat der Fraktionschef der Grünen seine Unterstützung bereits zugesagt. Der Einsatz einer PUK ermögliche eine gründliche Arbeit. Ackermanns Forderung lautet: «Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und ihren verschiedensten Konstrukten ist zu durchleuchten.»

Allerdings ist mit den Grünen das Feld der PUK-Befürworter bereits abgegrast. Zumindest skeptisch zeigt sich die Baselbieter FDP, die Partei von Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser. Fraktionschef Andreas Dürr fragt sich, welche neuen Erkenntnisse eine nochmalige Aufarbeitung der gesamten Vorgänge bringen könnte: «Aus Sicht der FDP fand in den letzten Jahren eine umfassende Aufarbeitung der Thematik Schwarzarbeitskontrolle und darüber hinaus statt.» Damit die FDP der Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission zustimmt, müsste diese einen klaren Auftrag erhalten. Allerdings schränkt Dürr gleich selber ein:

«Momentan ist für mich noch nicht erkennbar, welchen konkreten Auftrag eine PUK haben könnte, die der Sache und nicht politischen Interessen verschrieben ist.»

Anders ausgedrückt: Die FDP hat nicht die geringste Lust auf eine blosse Neuauflage der alten «Filzkanton»-Debatte entlang des Links-Rechts-Schemas.

Ähnlich sieht das alt Landratspräsident und SVP-Fraktionschef Peter Riebli: «Wenn bereits Staatsanwaltschaft und Gerichte einen Vorgang untersucht haben, dann ist die PUK kein geeignetes Mittel. Die Vorwürfe von Herrn Rohrer wurden schon in früheren Jahren strafrechtlich untersucht und das entsprechende Verfahren eingestellt.» Noch weniger erscheine ihm eine nochmalige Überprüfung durch die GPK zielführend, «insbesondere da mittlerweile dank der Initiative von Thomas Weber völlig neue Gesetze die Schwarzarbeitskontrolle regeln»:

«Die entsprechende Subkommission der GPK hat sich bereits 2018 und 2019 mit der Arbeitsmarktkontrolle befasst und Empfehlungen ausgesprochen.»

Überhaupt hat laut Riebli die Wirtschaftskammer in den vergangenen Jahren «politisch an Einfluss verloren». Wenn schon Konsequenzen, dann müsse der Landrat das Instrument der Parlamentarischen Initiative überdenken, das 2013 zur überstürzten, unheilvollen ZAK-Gesetzgebung führte.

CVP fordert dezidiert den Schlussstrich

Am deutlichsten «einen Schlussstrich unter diese leidige Geschichte» fordert die CVP, die Partei von Finanzdirektor Anton Lauber. «Mit dem Freispruch für Regierungsrat Weber braucht es jetzt keine PUK mehr», urteilt CVP/GLP-Fraktionspräsident Felix Keller. Es läge primär an der Wirtschaftskammer, «über die Bücher zu gehen und intern zu klären, wie sie ihr Renommee in der Öffentlichkeit stärken will»:

«Die laut Gerichtspräsident Schröder ‹erschreckenden Erkenntnisse› beziehen sich auf das Konstrukt Wirtschaftskammer, welche auf den Aussagen eines einzelnen, ehemaligen Mitarbeiters beruhen.»

Die Politik dagegen habe die ZAK-Affäre aufgearbeitet und «daraus viel gelernt», findet der Allschwiler CVP-Landrat. Jetzt gelte es, «vorwärts zu schauen und mit der entsprechenden Sorgfalt die bevorstehenden politischen Herausforderungen anzugehen».

FDP-Vertreter Dürr pflichtet Keller bei und führt das Public Corporate Governance-Gesetz von 2018 an, das heute verunmögliche, dass Landräte in einer Kommission Gesetzesgrundlagen beraten, zu denen sie eine wirtschaftliche Verbindung haben. Schliesslich will nicht einmal die traditionell linke EVP die PUK-Forderung der SP mittragen. Aber nicht etwa, weil kein Bedarf bestünde, wie Landrätin Sara Fritz zu Protokoll gibt – im Gegenteil:

«Mögliche Abhängigkeiten von bürgerlichen Baselbieter Polit-Exponenten zu der Wirtschaftskammer sind wahrscheinlich. Aber auch die Abhängigkeiten von den Gewerkschaften und deren Exponenten sind mit der ZAK-Affäre nicht restlos geklärt. Die EVP stand schon immer für eine transparente Politik ohne Filz. Eine Aufarbeitung dieser Abhängigkeiten wäre von unserer Seite wünschenswert.»

Jedoch stellt die EVP den Landrat als dafür richtigen Ort infrage: «Zu gross sind da die Verbandelungen vieler Landräte. Es bräuchte, wenn schon, eine politisch unabhängige Untersuchung», zeigt sich Fritz skeptisch.