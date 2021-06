ZAK-Affäre «Verwerflich und unprofessionell»: Wirtschaftskammer tadelt Baselbieter Strafgerichtspräsidenten Nach dem Freispruch von Regierungsrat Thomas Weber vom Vorwurf der ungetreuen Amtsführung folgt der nächste Schlagabtausch: Die Wirtschaftskammer Baselland weist die an sie gerichteten Vorwürfe im Rahmen des Prozesses zurück. Zur Schwarzarbeitskontrolle ZAK seien keine Straftatbestände gefunden worden, betont der KMU-Verband. Hans-Martin Jermann 07.06.2021, 21.33 Uhr

Archivbild: Kenneth Nars

In einem auf ihrer Website publizierten Fact­sheet und einem Mail an ausgewählte Landräte weist die Wirtschaftskammer Baselland Vorwürfe an ihre Adresse zurück. Die vor dem Strafgericht geäusserten Vorgänge, die sich auf die Jahre 2014 und 2015 beziehen, seien von der Staatsanwaltschaft längst untersucht, das betreffende Verfahren 2018 eingestellt worden. «Es gab schon damals nichts zu verbergen, und es wurden im Rahmen des Verfahrens keine Straftatbestände nachgewiesen.»

Die Wirtschaftskammer tadelt den Strafgerichtspräsidenten Andreas Schröder. Dass dieser erledigte Vorwürfe noch mal erhebe, ohne die Wirtschaftskammer angehört zu haben, «ist verwerflich, unprofessionell und widerspricht allen rechtsstaatlichen Grundsätzen».

«Absurder» Vorwurf, die ZAK sei eine Geldmaschine

Schröder hatte die Aussagen des ehemaligen ZAK-Geschäftsführers Michel Rohrer, der die Wirtschaftskammer vor Gericht als Geldmaschine bezeichnete, als glaubhaft eingestuft. So schloss Schröder die Urteilsverkündung des Dreiergerichts mit dem Fazit: Es sei zwar nicht Aufgabe des Strafgerichts, politische Schlüsse zu ziehen, «aber wir stehen schon unter dem Eindruck, dass Fragen aufgeworfen wurden, die aufgearbeitet werden müssen».

Der Vorwurf, die ZAK sei für die Wirtschaftskammer eine Geldmaschine gewesen, sei absurd, heisst es dagegen im Schreiben des KMU-Dachverbands. Das Gegenteil sei der Fall. Bis 2013 habe man Jahr für Jahr 200'000 Franken in die ZAK einschiessen müssen, um deren Betrieb zu ermöglichen. Just diese «unhaltbare Situation» sei der Grund gewesen für den Landrat, ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zu beschliessen. Auf dieser Basis wurde zwischen Regierung und ZAK die Erhöhung der Entschädigung von 380'000 auf 650'000 Franken ab 2014 vereinbart.

Die Wirtschaftskammer ­kritisiert auch die Strategie des Verteidigers von Thomas Weber

Dieser hat eine ungenügende Leistungserfüllung dieser Vereinbarung ins Feld geführt, um seinen Mandanten vom Vorwurf der ungetreuen Amtsführung zu entlasten. Die ungenügende Leistungserfüllung sei behauptet und Gegenstand eines hängigen Schiedsgerichtsverfahrens. Die Gesamtregierung hatte 2015 deswegen 380'000 Franken von der ZAK zurückgefordert.

Schliesslich nimmt die Wirtschaftskammer Zeuge Rohrer ins Visier: Alleine aufgrund seiner Rolle als «enttäuschter Ex-Angestellter und Ex-Konkurrent» sei seinen Aussagen mit Vorsicht zu begegnen. Über manche Dinge, über die er aussagte, habe er gar nicht Bescheid wissen können. So sei er nie in Geldflüsse zwischen der Wirtschaftskammertochter AMS und der ZAK involviert gewesen; ebenso wenig in den Abschluss des kritischen Jahres 2014. Rohrer habe bereits im Februar 2015 die Wika im Unfrieden verlassen, da es ihm verwehrt worden sei, die AMS, die der ZAK Personal vermiete, via Management-Buy-out zu übernehmen.