Zeglingen «Den Wolf kann man nicht planen»: Was seine Rückkehr ins Baselbiet bedeutet Das Raubtier ist zurück im Baselbiet – und spaltet die Gemüter. Klar ist: Die Sichtung ist in aller Munde. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 23.11.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die erste bestätigte Wolfsichtung im Baselbiet sorgt für viel Gesprächsstoff. Amt für Wald beider Basel (Zeglingen, 22.11.21)

Mit wachen Augen erkundet er die Umgebung. Den Schwanz leicht eingezogen, die Ohren gespitzt. Der Neuankömmling ist zurzeit Tagesthema. Sieben gerissene Ziegen in Lauwil vergangenen Donnerstag, die erste bestätigte Wolfsichtung in Zeglingen am Montag. Was bedeutet das für die Region?