Zeglingen «Rössli»-Beizerin geht neue Wege: «Meine Ankündigung, dass ich aufhöre, war für mich wie ein Befreiungsschlag» Judith Gysin-Schaffner gibt im Restaurant Rössli das Zepter weiter und beginnt eine neue Ausbildung – als Käse- und Weinsommelière. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Die passionierte Beizerin Judith Gysin-Schaffner bricht auf zu neuen Ufern. Nicole Nars-Zimmer



In den neun Jahren, in welchen sie im «Rössli» wirtet und kocht, ist sie zur Institution geworden im 500-Seelen-Dorf am östlichen Zipfel des Baselbiets: Judith Gysin-Schaffner – die «Gilberte von Zeglingen». Im Oktober 2012 erwarb sie die Liegenschaft zusammen mit ihrem Mann. «Das ist mein Geschäft, er wirkt im Hintergrund», stellt sie klar. Nun ist bald Schluss. Am Bettag gibt Judith Gysin ihre Tätigkeit auf, das Ehepaar bleibt jedoch Besitzer des Restaurants.

Alles interessiert sie, was mit Lebensmitteln zu tun hat

Die 57-jährige gelernte Reformfachverkäuferin legt nicht etwa die Hände in den Schoss, sondern bricht zu neuen Ufern auf. Sie lässt sich zur Käse- und Weinsommelière ausbilden. Alles interessiere sie, was mit Lebensmitteln zu tun habe, so auch die Zusammenstellung von Käse und Wein.

«Ich bin ein Genussmensch, sehr gerne esse ich und trinke guten Wein.»

Nächsten Monat steigt Gysin in ihre Ausbildung zur Käsesommelière, verteilt auf insgesamt zwölf Tage. Dazu gehört viel Selbststudium. Die Kurse finden an verschiedenen Orten statt. Das gefällt Judith Gysin, sie ist gerne unterwegs. Im Frühjahr 2022 steht die Prüfung an. Weinsommelière zu lernen, ist aufwendiger und intensiver. Die Ausbildung dauert ein Jahr und erfolgt an der Hotelfachschule in Zürich. Die Absolventinnen und Absolventen verbringen auch Zeit in Rebbergen.

Gysin will ihr Wissen erweitern und neue Kenntnisse erwerben. «Vielleicht kann ich das später brauchen», meint sie. Aber es ist nicht ihre Absicht, danach selbst Kurse anzubieten. Sie freut sich riesig auf die neue Herausforderung.

«Eine solche Ausbildung hätte ich schon länger gerne gemacht, aber sie musste bis jetzt zurückstehen.»

So stark, wie ihr Mann sie in den vergangenen Jahren unterstützt habe, so positiv habe er reagiert, als sie ihm ihre Absicht offenbart habe.

Judith Gysin-Schaffner stand jahreland in der Küche des Restaurants Rössli. Nicole Nars-Zimmer

Als die leidenschaftliche Beizerin aus gesundheitlichen Gründen entschieden hatte, im «Rössli» aufzuhören, war für sie wichtig, eine Perspektive zu haben. Mit der Anmeldung zur neuen Ausbildung hat sie die Zeit blockiert, um nicht in Versuchung zu kommen, doch noch bis Ende Jahr oder länger das Restaurant weiterzubetreiben.

Zwei Pächterinnen und Judith Gysin als Gastköchin

Die Lichter im «Rössli» gehen nicht aus, die Noch-Wirtin bleibt dem Gastrolokal erhalten. Ab kommendem Februar pachten zwei Frauen – Quereinsteigerinnen wie Judith Gysin vor neun Jahren – die Dorfbeiz, wo die 57-Jährige künftig ab und zu als Gastköchin wirkt. Von Anfang Oktober bis Mitte Dezember gibt es eine Zwischenlösung für Vereine, die in Zeglingen eine wichtige soziale Funktion erfüllen. Danach ist das Restaurant eineinhalb Monate geschlossen.

Gysins Aufgabe als Gastköchin ist, ihre Klassiker aufzutischen, die das neue Team nicht mehr auf der täglichen Menukarte auflisten wird: hausgemachte Pommes frites, Wienerschnitzel, Forellen sowie Sonntagsbraten und Meringues aus dem Holzofen.

«Man darf nicht lockerlassen»

Als «Rössli»-Wirtin – von ihren Mitarbeiterinnen stark getragen – nimmt Judith Gysin primär positive Erinnerungen mit.

«Es war eine sehr intensive, bereichernde, erfüllende und ausfüllende Zeit.»

Aber: Ein Restaurant zu führen, beute einen körperlich und psychisch zunehmend aus. «Es braucht enorme Präsenz, tägliches Interesse und stets den Ehrgeiz, nochmals einen draufzulegen. Man darf nicht lockerlassen», betont sie. Für Gysin ist klar: Es geht nicht nur darum, was auf dem Teller ist, die Qualität von allem ist ebenfalls bedeutend.

Auch hat sie die Erfahrung gemacht, dass es in der Gastronomie unmöglich ist, einen Betrieb wie das Zeglinger «Rössli» so zu führen, dass «wir einen Wahnsinnsgewinn machen». Gefühlt generiere man einen grossen Umsatz, es laufe wie verrückt, am Schluss spränge ein minimaler Gewinn heraus.

«Das kann frustrierend sein.»

Zeitweise wusste Judith Gysin nicht, wie sie die Rechnungen bezahlen sollte. Sie findet, dass in der Ausbildung vermehrt der Fokus darauf gerichtet wird, dass der Gastronom in erster Linie Unternehmer ist.

Wieder mehr Zeit fürs Privatleben

Der 19. September, Gysins letzter Tag als Wirtin im «Rössli», ist für sie noch weit weg. Sie ist sich sicher, dass es ein «sehr emotionaler Abschied» wird für sie. Die schwierigste Phase sei jedoch gewesen, bis sie sich entschieden habe, aufzuhören und dies zu kommunizieren. «Danach war ich erleichtert, es war wie ein Befreiungsschlag», erinnert sich Judith Gysin. Nach zahlreichen Entbehrungen erhält das Privatleben bald wieder mehr Gewicht. Und darauf freut sich ihre ganze Familie.