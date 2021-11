Zeglingen Seit seiner Rückkehr in die Schweiz: Erste Wolfsichtung im Baselbiet bestätigt Beobachtet und fotografiert: In Zeglingen wurde ein Wolf zwei Mal gesichtet. Die Sichtung wurde nun offiziell bestätigt. Sharleen Wüest 22.11.2021, 16.19 Uhr

Ist ein Wolf für die gerissenen Geissen verantwortlich? zvg/Amt für Wald

Schon im Sommer brodelte die Gerüchteküche. Zwischen Langenbruck und Holderbank soll ein Wolf gesichtet worden sein. Jetzt ist klar: Zum ersten Mal konnte eine Wolfsichtung im Kanton Baselland nachgewiesen werden.

Das Raubtier wurde am Montag, 22. November in der Gemeinde Zeglingen an zwei verschiedenen Orten beobachtet und fotografiert. Dies teilt der Kanton in einer Meldung mit. Die Stiftung koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in der Schweiz, KORA konnte die Sichtung nun offiziell bestätigen. Vermutlich handle es sich dabei um einen Jungwolf.

Ob ein Zusammenhang mit den gerissenen Geissen in Lauwil besteht, könne zurzeit noch nicht bestätigt werden. Welches Tier hinter dem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag steckt, ist weiterhin unklar. Die Geissen wurden an die Fisch- und Wildtiermedizin nach Bern überwiesen, um zu klären, wer als Schadenverursacher in Frage kommen könnte. Erst eine DNA-Analyse werde ein Ergebnis bringen können. Dieses ist jedoch erst in vierzehn Tagen zu erwarten. Doch, auch wenn dabei ein Wolf als Täter bestätigt wird, ist noch nicht klar, dass es sich um den am Montag gesichteten Jungwolf handelt.

Update folgt...