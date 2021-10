Birsfelden steht kurz davon, sein Zentrum umzukrempeln

Zentrumsplanung Nach 50 Jahren Diskussion: Birsfelden ist nur noch einen Schritt von der Umgestaltung des Ortskerns entfernt Im Dezember soll die Gemeindeversammlung den Quartierplan Zentrum absegnen. Damit will die Gemeinde einige ihrer Probleme lösen. Doch es gibt Widerstand. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 22.10.2021, 18.27 Uhr

Der neue Zentrumsplatz soll Birsfelden eine Identität geben.





Visualisierung: nightnurse images GmbH

Nach 50 Jahren Planung soll endlich gebaut werden im Birsfelder Ortskern. Die Hauptstrasse funktioniert schon lange nicht mehr als Zentrum, sie ist zu verkehrsbelastet. Deshalb ist der Bau eines neuen Zentrums geplant, auf der Achse zwischen der Tramhaltestelle Schulstrasse und der Kirchstrasse, das ist schon lange die Absicht der Politik. Nur gab es in den vergangenen Jahrzehnten einige Anläufe für eine Neugestaltung dieses Areals – die alle scheiterten.

Doch jetzt könnte der Durchbruch gelingen. Denn kein Projekt ist so weit gekommen wie dasjenige, das 2013 mit einem Stadtentwicklungskonzept lanciert worden ist. Am 13. Dezember soll die Gemeindeversammlung den Quartierplan verabschieden und damit grünes Licht geben.

80 Prozent Genossenschaften

Es käme einer Erlösung für Birsfelden gleich, nicht nur wegen der ewigen Planung. Denn der Gemeinderat verbindet einige Hoffnungen mit dem Projekt. So soll dank der insgesamt 2000 neuen Bewohner der Bevölkerungsrückgang der vergangenen 20 Jahre – Minus ein Drittel – gestoppt werden. Für eine Vielfalt der Wohnungen und Wohnformen, aber auch für abwechslungsreiche Architektur sollen die Baugenossenschaften sorgen, die auf 8 der 13 Baufelder 80 Prozent des Wohnraums erstellen.

Zwei Plätze und eine städtische Gasse sollen eine Birsfelder Identität schaffen. Es soll Platz für Läden, Cafés und gemütliches Flanieren unter Bäumen geben. Die neuen Bewohner sollen das Steueraufkommen der notorisch klammen Gemeinde aufbessern. Sie sollen autoarm leben, damit die Verkehrslawine in Birsfelden zumindest nicht zunimmt. Zudem soll eine öffentliche Abstellhalle die heutigen oberirdischen Parkplätze ersetzen.

Mit der neuen Zentrumsüberbauung wäre Birsfelden einige Probleme los, so die Prognose der Planer und der Gemeinde. Dafür sind sie bereit, einen Teil des heutigen Freiraums zu opfern. Denn derzeit besteht die Achse hauptsächlich aus Grün- und Asphaltflächen, die teilweise der Schule als Pausenplatz dienen.

Komitee mit 15 Mitgliedern

Der Verlust an Grünraum und die Dichte der Bebauung gefallen in der ökologisch sensiblen Gemeinde Birsfelden nicht allen, dessen ist sich der Gemeinderat bewusst. Es werde weniger, dafür qualitativ hochstehendere Grünflächen geben, erklärte Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) diese Woche an einer Informationsveranstaltung – etwa mit Fassadenbegrünungen. Aber mit Blick auf die verschiedenen Mitsprachemöglichkeiten, die die Bevölkerung hatte, sagte er auch:

«Klar ist, dass wir nicht allen Ansprüchen gerecht werden konnten.»

Über die Umsetzung dieses Jahrhundertprojekts entscheiden wird aber die Gemeindeversammlung. Für ein Nein setzt sich das «Komitee Grünes Birsfelden für alle» ein. Laut Initiant Hans-Peter Moser ist es überparteilich und umfasst derzeit rund 15 Personen.

Sie kritisieren die Stossrichtung des Projekts, die sie für falsch halten. Birsfelden habe sich ursprünglich einen neuen Zentrumsplatz gewünscht, erhalte jetzt aber vor allem eine Wohnüberbauung. Die Freiflächen würden massiv reduziert – obwohl in der Vernehmlassung mehrfach das Gegenteil gefordert worden sei. Das Komitee könnte nach einem Ja der Gemeindeversammlung das Referendum ergreifen.

Kein Geheimnis machte Hiltmann daraus, dass auch aus der Schule Unmut kommt. Man kritisiert dort die zu geringen Abstände zum Schulhaus.