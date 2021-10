Zivilschutzkompanie Ergolz Angehende First Responder trainieren für lebensrettende Minuten Erstmals in der Region lässt sich eine ganze Zivilschutzkompanie zu First Respondern ausbilden. Wie diese geschult werden und was sie bei Ernsteinsätzen erwartet. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Angehörige der Zivilschutzkompanie Ergolz werden in ihrer Ausbildung zum First Responder angeleitet. zvg (Lausen,

25. Oktober 2021)

Die Zivilschutzkompanie Ergolz mit Standort Liestal ist eine Pionierin. Sie bildet diese Woche fast ihre ganze Mannschaft, rund 90 Angehörige, als First Responder aus. Dies, nachdem im vergangenen April mit 28 Mitgliedern der grösste Teil des Kaders bereits diesen Kurs absolviert hat. Nicht ohne Stolz meint «Ergolz»-Kommandant Tom Weber dazu:

«Ich kenne keine einzige Zivilschutzkompanie in der Region, die das macht wie wir. Mit dieser Ausbildung nehmen wir eine Vorreiterrolle ein.»

First Responder durchlaufen eine zertifizierte Reanimationsausbildung, geleitet von Life Support mit Leuten, die hauptberuflich in Notfall, Rettung und Anästhesie tätig sind. Diese Schulung muss alle zwei Jahre wiederholt werden. Zudem besuchen First Responder einen Infoanlass der Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz. Dabei erfahren sie, was sie antreffen können, wenn sie eine Wohnung betreten, in der eine leblose Person liegt. «Dann geht es darum, die oftmals lebensrettenden Minuten zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft», erklärt Daniel Fringeli, Geschäftsführer und Kursleiter von Life Support.

First Responder werden via Satellit ausgelöst

Nach erfolgter Ausbildung können sich First Responder via Smartphone-App als Freiwillige registrieren lassen. Erreicht ein Notruf die Einsatzzentrale der Sanität, werden der Krankenwagen alarmiert sowie via Satellit First Responder ausgelöst. Diejenigen drei bis maximal fünf, die sich am nächsten beim Einsatzort befinden und somit schneller als der Rettungswagen vor Ort sein können, erhalten das Okay und detaillierte Informationen, wohin genau sie sich begeben müssen.

Tom Weber findet, dass die Zivilschützerinnen und -schützer seiner Kompanie eine gute Ausbildung geniessen sollen. First Responder sei ein wichtiger Part. Er gibt zu bedenken:

«Jede und jeder kann von einem Herzstillstand betroffen sein.»

Dann sei möglichst rasch Erste Hilfe gefragt. Mit dieser Schulung tut die Zivilschutzkompanie auch etwas für die Allgemeinheit: Denn ihre erworbenen Kompetenzen können die Zivilschutzleistenden ebenfalls bei Notfällen im privaten oder geschäftlichen Bereich anwenden.

Ob alle zum First Responder ausgebildeten «Ergolz»-Angehörigen schliesslich auch als solche im Einsatz stehen werden, kann Weber nicht sagen. «Ich überlasse es ihnen selbst, ob sie wollen oder nicht.» Sie sind jedoch verpflichtet, die ganze Schulung mitzumachen. Im Kader hätten sie eine «sehr gute» Resonanz gehabt. Sie hofften, mit ihrem Beitrag diesem Thema etwas mehr Gewicht beizumessen.

80 Fachleute von Life Support bilden aus

Life Support wurde 2004 gegründet. Seine rund 80 Fachleute bilden in Reanimation und Notfall aus. Jährlich werden 200 Kurse mit 3000 Teilnehmenden durchgeführt. Gründungsmitglied Daniel Fringeli, Rettungssanitäter und als stellvertretender Teamleiter bei der Rettungssanität Basel tätig, gehört dem Stiftungsrat der Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz an, welche die Kurse vermittelt und koordiniert. Fringeli betont:

«Unser Ziel ist, dass möglichst breite Bevölkerungsschichten eine minimale Reanimationsausbildung erhalten.»

Auch in der Schule sollte dies der Fall sein, was jedoch nicht so einfach zu bewerkstelligen sei. In Baselland und Basel-Stadt sind seit 2018 rund 1500 Personen als First Responder ausgebildet worden. Je mehr dazu kommen, desto stärker kann die Überlebensquote bei Betroffenen von Herzkreislaufstillständen gesteigert werden. Life Support schult auch Leute in Reanimation, die sich nicht explizit als First Responder zur Verfügung stellen wollen.