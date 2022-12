Katholischer Priester aus dem Laufental hat geheiratet

Zölibat Pfarrer aus dem Laufental ist verliebt: «Wenn ich die Frau meines Lebens gehen lasse, werde ich das ewig bereuen» Der aus dem Laufental stammende Zirkus-Seelsorger Adrian Bolzern hat kürzlich geheiratet und will sich nun vom Priesteramt befreien lassen. Der Basler Bischof Felix Gmür hat seinen Segen gegeben, doch die bürokratischen Mühlen im Vatikan mahlen langsam. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Der katholische Pfarrer Adrian Bolzern hat sich verliebt und heiratete. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Als sich Adrian Bolzern im Jahr 2012 zum römisch-katholischen Priester weihen liess, hatte er 30 Jahre ohne Partnerin gelebt: «Ich hatte mir diesen Schritt gut überlegt und war mir sicher, dass ich mich nicht mehr verlieben würde.» Doch die stärkste Macht von allen ist die Liebe. Das schreibt selbst der Apostel Paulus in der Bibel.

Und so verliebte sich Bolzern in die Kirchenmusikerin Katja Deutschmann und beschloss nach ebenso reiflicher Überlegung einen ebenso folgenschweren Schritt wie zehn Jahre zuvor die Priesterweihe: Er liess sich von seinen priesterlichen Rechten und Pflichten entbinden und heiratete am 30. September dieses Jahres zivilstandsamtlich die Liebe seines Lebens; das gemeinsame Kind erwartet das Paar im März.

Das Dossier, das im Vatikan liegt, umfasst 110 Seiten

Ein laisierter (zum Laien gemachter) Priester – Bolzern war dieser kirchenrechtliche Vorgang zuvor bekannt. Allerdings wusste er nicht, wie sein Dienstherr, der Basler Bischof Felix Gmür, auf dieses Ansinnen reagieren würde. «Er hat mich im persönlichen Gespräch im Juni 2021 extrem fair empfangen und meine Entscheidung respektiert», berichtet Bolzern: «Er hat nicht einmal insistiert, ob ich mir wirklich sicher bin, und mir auch keine Frist zur Entscheidung gesetzt. Er schätzte meine Ehrlichkeit.»

Diese humane, lebensnahe Reaktion eines Oberhirten ist Bolzern sehr wichtig zu betonen in der heutigen Zeit, «in der die römisch-katholische Kirche unter dem Hammer der Gesellschaft liegt». Doch umgehend sorgt dieselbe Kirche ob ihrer Bürokratie wieder für Kopfschütteln: Der Vorgang liegt nun beim Dikasterium für den Klerus, dem zuständigen Ministerium im Vatikan, und muss vom Papst persönlich bestätigt werden. «Mein Dossier umfasst 110 Seiten», sagt Bolzern mit bitterem Amüsement.

Vater war auch in der Katholischen Kirche aktiv

«Meine Entscheidung, Priester zu werden, war kein Blitzentscheid», erzählt Bolzern. Der heute 43-Jährige wuchs im Laufental auf. Nach der Schule begann er eine Lehre als Landschaftsgärtner in Aesch. Doch schon immer war er in der Katholischen Kirche aktiv, er war Ministrant und gründete 2001 die Jubla in Zwingen. Sein Vater war selber in der Katholischen Kirche aktiv und einige Jahre als Gemeindeleiter in Dittingen tätig.

Auch, als sich der Wunsch abzeichnete, «sein Hobby zum Beruf» zu machen, liess sich Bolzern zunächst vier Jahre nur zum Religionspädagogen ausbilden und arbeitete von 2004 bis 2008 in der Pfarrei St. Nikolaus in Reinach. Der dortige Gemeindeleiter Alex Wyss habe ihn in der Entscheidung, «alles auf eine Karte zu setzen», sehr unterstützt. Ohne Matura studierte er auf dem dritten Bildungsweg Theologie in Luzern, wurde 2011 zum Diakon geweiht (laut Bolzern «die einzige Form der Weihe ohne Zölibat») und schliesslich 2012 zum Priester.

«Sie beschloss, Single zu bleiben, wenn sie ihren Traummann nicht bekommen würde», sagt Bolzern. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Zwei Jahre war Bolzern Vikar in Berikon bei Bremgarten, ab 2014 Pfarrer in Aarau. Dort arbeitete er ab 2016 mit der heute 31-jährigen Kirchenmusikerin Deutschmann aus Gretzenbach bei Olten zusammen. 2019 macht Bolzern als das Jahr fest, in dem beide realisiert hätten, dass sich zwischen ihnen mehr als nur eine Freundschaft entwickelt hatte.

Natürlich sei seiner heutigen Frau bewusst gewesen, dass ein Priester tabu sei: «Sie beschloss, Single zu bleiben, wenn sie ihren Traummann nicht bekommen würde.» Er selbst habe zu Gott gesagt: «Wenn ich die Frau meines Lebens gehen lasse, werde ich das ewig bereuen.» Eine geheime Beziehung sei für beide aber nicht in Frage gekommen.

Bewusster Gang an die Öffentlichkeit

In der «Aargauer Zeitung» hat sich das Paar dann geoutet – auch um Gerüchten vorzubeugen. Am 2. Januar wird in der Radiosendung «Gäste am Mittag» von SRF 1 ein Gespräch mit den beiden zum Thema «Liebe kann Berge versetzen» ausgestrahlt. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit wollte Bolzern auch das Thema bewusst machen: Unnötig zu erwähnen, dass er das Zölibat für einen alten Zopf hält.

Der Entscheid habe bei ihm durchaus Existenzängste ausgelöst: «Ich fragte mich natürlich schon, warum ich dann diese lange Ausbildung zum Priester gemacht hatte.» Doch die Chancen, als Laienseelsorger weiterhin in der Kirche arbeiten zu können, sind hoch. Schon als Pfarrer in Aarau hatte Bolzern ein 50-Prozent-Pensum als Seelsorger für Zirkusleute, Schausteller und Markthändler in der ganzen Schweiz. Dieses Amt dürfe er vorerst weiter mit 30 Stellenprozent ausführen; auf eine Vollanstellung hofft er bis spätestens März.

Zu den Christkatholiken wechseln war für ihn keine Option

Sollte eine Zukunft als Seelsorger wider Erwarten nicht möglich sein, könne er sich eine Arbeit als Religionslehrer, in der Jugendarbeit oder auch als Ritualbegleiter bei Beerdigungen, Taufen und anderen Lebensübergängen vorstellen.

Von einer namhaften Firma habe er auch ein Angebot erhalten, in der Personalabteilung zu arbeiten. Auch von den Christkatholiken, die kein Zölibat kennen, sei er kontaktiert worden. Doch eine Konvertierung wäre für ihn nur eine letzte Option, sagt Bolzern: «Mein Herz und meine Wurzeln liegen in der römisch-katholischen Kirche.»

Das Ehepaar Bolzern wohnt heute bei den Schwiegereltern in einer kleinen Solothurner Gemeinde unweit der Grenze zum Baselbiet. Seine alte Heimat Zwingen besucht Bolzern weiterhin regelmässig: Bruder Silvio ist dort Mitglied der Musikgesellschaft. Auch aus dem Laufental habe er nur positive Reaktionen auf seinen Entscheid erfahren: «Auch von Leuten, bei denen es mich überrascht hat.»

