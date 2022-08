Gemeinderat Hölstein will bei Holdenweid vorwärtsmachen

Zonenvorschriften Holdenweid: Hölsteiner Gemeinderat will vorwärtsmachen Der Kultur- und Gastronomiebetrieb auf der Holdenweid befindet sich in einer Spezialzone, deren Nutzungsbestimmung aber noch offen ist. Das soll nun endlich nachgeholt werden. Simon Tschopp 15.08.2022, 16.12 Uhr

Die Holdenweid bei Hölstein. Juri Junkov (Archivbild)

Die Holdenweid nördlich von Hölstein befindet sich in einer Spezialzone. Für das Ensemble und dessen Umgebung ist allerdings noch keine bestimmte Nutzung festgelegt. Nach jahrelangem Hin und Her will der Hölsteiner Gemeinderat nun vorwärtsmachen. Er möchte mit der Mutation Holdenweid in den Zonenvorschriften Landschaft festschreiben, welche Nutzung in dieser Spezialzone möglich ist.

Von übermorgen Donnerstag bis 14. September laufen die Vernehmlassung und eine Bevölkerungsinformation. Mit dem Verfahren will der Gemeinderat auch allfällige und bisher noch nicht «identifizierte Interessen» in Erfahrung bringen. So soll ein umfassender Austausch der Argumente für und gegen die Ausscheidung der Spezialzone und eine sorgfältige Abwägung der Interessen möglich sein. Das Geschäft könnte noch dieses Jahr vor die Gemeindeversammlung kommen.

Die Stiftung Holdenweid hat die Gebäude 2014 übernommen. Der Verein Frequenzwechsel betreibt neben traditioneller Hotellerie und Gastronomie auch Seminarräume, Konzertsäle und Werkstätten für Künstler. Die Holdenweid diente früher als Aussenstation der psychiatrischen Klinik Basel-Stadt, als Durchgangsheim für Flüchtlinge aus den Balkankriegen sowie der Baselbieter Polizei-Spezialeinheit Barrakuda als temporäres Übungsgelände.