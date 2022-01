Zoo Basel Lisztäffchen sind genetische Mischwesen: Was die flauschigen Zeitgenossen aus Mittel- und Südamerika so speziell macht Im Unterschied zu anderen Primaten sind die sogenannten Krallenaffen für ihre besonderen Fortpflanzungs-Anpassungen bekannt. Lea Meister 12.01.2022, 09.20 Uhr

Lisztäffchen sind einzigartig, denn sie können ihre Stammzellen austauschen. Zoo Basel

Krallenaffen, gebären fast immer Zwillinge. Sowohl in Zoos wie auch in den tropischen Wäldern ihrer Herkunftsländer in Mittel- und Südamerika. Wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilt, leben im Basler Zolli zwei Krallenaffen-Arten: die Goldgelben Löwenäffchen und die Lisztäffchen.