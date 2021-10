Zoo-Experte Der Baselbieter Peter Dollinger war schon in 800 Tierparks auf der ganzen Welt Einst führte er den Weltverband der Tiergärten. Nun betreibt der 77-Jährige mit viel Herzblut ein Zootier-Lexikon im Internet. Der Basler Zolli liegt ihm auch noch heute am Herzen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von seinem Zuhause im bernischen Liebefeld bricht Peter Dollinger immer wieder auf, um neue Tierparks zu entdecken. Kenneth Nars

Viele Menschen haben einen Zoo in ihrer Wohnregion, dem sie von Kindesbeinen an verbunden sind. Die Chance, dass Peter Dollinger seinen Fuss auch schon einmal in ebenjenen Tierpark gesetzt hat, stehen gut. Die Liste der Zoologischen Gärten, die der 77-Jährige bisher besuchte, ist lang. Fast 800 Institutionen rund um den Erdball sind zusammengekommen.

In der grossen Bibliothek in seinem Haus in Liebefeld wimmelt es von Büchern über Zoos und Tiere. An der Wand hängt eine Vitrine mit den Schädeln unterschiedlicher Säugetiere. In die Vorortgemeinde von Bern hat es den gebürtigen Baselbieter mit seiner Frau und den beiden Kindern einst verschlagen. «Ich bin in Muttenz aufgewachsen und hatte Haustiere wie Kaninchen und Stachelmäuse.» Früh sei ihm klar gewesen, dass er eines Tages beruflich mit Tieren zu tun haben möchte. Wann immer es ihm möglich war, habe er der Basler Tierhandlung Stubenvoll einen Besuch abgestattet.

«Die verkauften Wollaffen und Ozelots. Das wäre heute nicht mehr denkbar.»

Greenpeace hatte es auf Dollinger abgesehen

Die Leidenschaft für Zoos begann bei Dollinger früh. «Mit vier Jahren büxte ich gemeinsam mit dem Nachbarsmädchen aus, um in den Basler Zolli zu gehen.» Auf dem Weg dorthin seien sie von Polizisten aufgegriffen worden, die sie zurück zu den erleichterten Eltern brachten. Im Zoo Basel arbeitete er während seiner Schulzeit als Tierpflegervolontär. Nach dem Studium der Veterinärmedizin lernte er als Doktorand auch die Tiergärten in Zürich und in Mulhouse sehr gut kennen. Der Weg als künftiger Zoomitarbeiter war eigentlich vorgezeichnet, als der junge Familienvater auf eine Anzeige stiess:

«Das Bundesamt für Veterinärwesen suchte einen Experten, um das Washingtoner Artenschutzabkommen in der Schweiz umzusetzen. Als ich ihnen erklärte, dass ich mich mit Zoos und Naturschutz auskenne, war ich innerhalb weniger Minuten eingestellt.»

Beim Bundesamt für Veterinärwesen blieb Peter Dollinger beinahe drei Jahrzehnte lang. «Zuerst leitete ich die Dienststelle Artenschutz. Eine meine Aufgaben war es, die Kantone bei der Kontrolle und Genehmigung von Zoos und Tierparks zu unterstützen.» Anschliessend wechselte er als Leiter zur Abteilung Internationaler Verkehr mit Tieren und Tierprodukten.

Dort musste er feststellen, dass das Amt auch negative Begleiterscheinungen haben kann. Auf Plakaten wurde ihm im Jahr 1997 mit Foto und Namen von der Naturschutzorganisation Greenpeace vorgeworfen, dass er den Abschuss von Elefanten erlaube. Mit einer superprovisorischen Verfügung liess er die Kampagne stoppen. Ein Gericht gab ihm Recht und Greenpeace musste in seinem Namen 10'000 Franken an den Berner Vogelschutzverein überweisen.

Hintergrund der Plakate war, dass die Schweiz damals die Position einiger afrikanischer Länder unterstützte, die einen kontrollierten Handel mit Elfenbein verlangten. «Mich verletzten die Angriffe sehr», erinnert sich Dollinger. «Es handelte sich nicht um meine Meinung, sondern um die der offiziellen Schweiz.» Er habe sich einst für den Schutz der afrikanischen Elefanten eingesetzt.

Der Weltzooverband hatte sein Büro in Bern

Während seiner gesamten Beamtenlaufbahn blieb er beruflich und privat Zoos verbunden. «Gemeinsam mit meiner Frau besuchte ich Tiergärten auf der ganzen Welt.» Noch beim Bundesamt für Veterinärwesen initiierte er die Gründung des Vereins der wissenschaftlich geleiteten Zoos der Schweiz. «Eine solche Dachorganisation vereinfachte den Austausch mit dem Bund und unter den Tierparks.» Schweizer Zooverantwortliche schlugen Peter Dollinger vor, als der Weltverband der Zoos und Aquarien (WAZA) einen neuen geschäftsführenden Direktor suchte.

«Die Stelle interessierte mich sehr. Meine Bedingung war jedoch, dass ich gleich viel verdiene wie zuvor beim Bund.»

Es gelang ihm, sich gegen die Konkurrenz aus Ottawa, London und Wien durchzusetzen. «In Bern richtete ich ein Büro ein und beschäftigte eine Sekretärin und einige Teilzeitmitarbeitende.» Von der Schweizer Hauptstadt aus führte er den Verband.

Doch was macht überhaupt der geschäftsführende Direktor des Weltzooverbands? «Eine wichtige Aufgabe war es, die Jahrestagung vorzubereiten, die immer in einem anderen Zoo durchgeführt wurde.» Aber auch Lobbying bei Regierungen und internationalen Institutionen war Teil des Pflichtenhefts. «Die Aussenwirkung des Verbands ist gering», stellt Dollinger klar. «Die Leute interessieren sich nicht für Verbände, aber sie interessieren sich für Zoos», sagt er in seiner nüchternen Art. Was aus seiner Amtszeit, die bis zur Pensionierung dauerte, vor allem überdauert, ist eine unter seiner Ägide erarbeitete Naturschutzstrategie für die Mitglieder. Heute gehören dem 1935 gegründeten Verband rund 330 Zoos und Aquarien an. Die Geschäftsstelle befindet sich mittlerweile in Barcelona.

Peter Dollinger streichelt in einem Zoo in Thailand einen Nebelparder. Die Raubkatze ist in Südostasien verbreitet. zvg

War enttäuscht über die Ablehnung des Ozeaniums

Peter Dollinger hat längst einen neuen Weg gefunden, um seiner Begeisterung für Tiergärten zu frönen. 2018 schaltete er eine Website auf, die Beiträge über die in europäischen Zoos gehaltenen Tierarten enthält. In rund 2000 Beiträgen beschäftigt er sich mit der Lebensweise, der Verbreitung und den Haltungsanforderungen der Tiere. Beinahe täglich wächst das Zootier-Lexikon. «Vor allem bei den Fischen fehlen noch viele Arten.» Aber wer etwa wissen will, wie häufig Seekühe, Komodowarane oder Schabrackentapire in Europa gehalten werden, wird hier fündig.

In all den Jahren hat Dollinger etliche Tierparks gesehen. Wie viele Menschen hat auch er Zoos, die ihn lange begleiten. «Bei mir sind das die Einrichtungen in Basel, Zürich und Mulhouse.» Vor allem in Zürich habe sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan, was auch an dem Land liege, das zur Verfügung steht.

«Lange Zeit war Basel klar auf dem ersten Platz in der Schweiz. Das hat sich geändert.»

Über die Ablehnung des Ozeaniums an der Urne sei er enttäuscht gewesen. Nun wünsche er sich, dass die Zolli-Verantwortlichen mit dem Gebiet auf Binninger Boden, auch wenn dieses klein ist, sorgfältig umgehen. «Aber da habe ich keine Angst. Im Zolli wissen sie, was sie tun.» Europaweit sei der Basler Tiergarten qualitativ noch immer weit vorne.

Kritik an Zoos und Tierparks ist dem Experten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder begegnet. «Vieles davon stimmt schlicht nicht. Ich bin überzeugt davon, dass es den Tieren in freier Wildbahn schlechter ginge, wenn es keine zoologischen Gärten gäbe.» Für die Umwelterziehung seien Zoos wichtig. «Aber auch die Erholungsfunktion ist nicht zu unterschätzen. Darauf wurde schon kurz vor der Gründung des Basler Zoos in einem Aufruf an die Bevölkerung hingewiesen.» Die Tierhaltung in Zoos habe sich grundsätzlich stark verbessert.

«In amtlicher Funktion stiess ich manchmal auf schreckliche Anlagen. Das ist in den allermeisten Fällen nicht mehr so.»