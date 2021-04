Zu hoch, zu eng Es regt sich Kritik gegen die neuen Wohntürme in Münchenstein Grüne und SVPler ergreifen gegen den Quartierplan Van Baerle das Referendum. Sie sind nicht grundsätzlich gegen das neue Quartier, wollen es aber weniger dicht haben. Nur: Würde es dann noch funktionieren? Michel Ecklin 07.04.2021, 17.29 Uhr

Das neue Wohnviertel auf dem ehemaligen Van-Baerle-Areal wäre deutlich dichter als das Walzwerk (links) und das historische Quartier Gstad (rechts). ZVG

Es ist in der Agglomeration nicht einfach, grosse, dichte Wohnüberbauungen zu erstellen. In den vergangenen Jahren sind in Unterbaselbieter Gemeinden einige grössere Bauprojekte an der Urne gescheitert. Zu massiv, nicht ins dörfliche Umfeld passend, zu städtisch: Solche Argumente tauchen rasch auf und sie können eine Mehrheit der Stimmbürger dazu bewegen, ein Projekt zu Fall zu bringen.

Das gleiche Schicksal droht jetzt dem neuen Stadtquartier, das auf dem ehemaligen Van-Baerle-Areal in Münchenstein geplant ist. Am 22. März hatte die Gemeindeversammlung den Quartierplan noch recht deutlich abgesegnet. Doch jetzt ist das Referendum dagegen ergriffen worden. Hinter dem Komitee stecken keine Parteien, aber einige Vertreter der Grünen und der SVP.

700 anstatt 1000 Bewohner

Die Kritiker stören sich an der hohen Wohndichte, die die Gemeinde mit der Entwicklungsgesellschaft Halter AG für das zwei Hektaren grosse Areal ausgehandelt hat. «Wir sind für verdichtetes Bauen und am geplanten Projekt ist nicht alles schlecht», betont Isabelle Viva, Co-Präsidentin des Referendumskomitees. «Aber was hier geplant ist, ist schlichtweg zu viel.»

Man sei nicht grundsätzlich gegen eine Überbauung des ehemaligen Industrieareals, betont sie. Sie und die übrigen Referendumsführer sind aber der Meinung, dass eine Bebauungsdichte von 2,26, wie sie derzeit vorgesehen ist, zu hoch sei. Viva schwebt vor, dass höchstens 700 anstatt 1000 neue Bewohnerinnen und Bewohner in die Neubauten ziehen sollen.

«Nach einem Nein des Stimmvolks soll Halter neu planen»,

sagt Viva. «Sie wissen ja, was wir wollen» – nämlich eine weniger dichte Überbauung.



Doch dies zu erreichen, dürfte schwierig werden. Das wurde bereits an der Gemeindeversammlung deutlich. Dort waren Anträge gestellt worden, die punktuell weniger Dichte forderten; etwa indem man ersatzlos auf eines der Hochhäuser verzichte. Der Vertreter von Halter AG machte deutlich, dass nicht eine simple Wohnüberbauung geplant ist, sondern ein ganzes Stadtquartier, etwa mit kleinen Läden, Cafés und einem Tagesheim für Kinder.

Gemeindeversammlung lehnte weniger Dichte ab

Eine vielfältige Baustruktur soll für einen urbanen Mix der zukünftigen Bewohner sorgen; von Studenten über Familien in Genossenschaftswohnungen bis hin zu wohlhabenden Mietern hoch oben in den Hochhäusern, die gute Steuern zahlen. Und damit all dies funktioniert, brauche es die angepeilte Grösse, so der Vertreter von Halter AG. Mit weniger Dichte hingegen drohe das Stadtquartier aus dem Gleichgewicht zu geraten.

An der Gemeindeversammlung überzeugte diese Argumentation eine Mehrheit. Die Anträge auf weniger Dichte wurden allesamt abgelehnt. Und auch Gemeinderat Daniel Altermatt (Grünliberale) sagt:

«Am bestehenden Quartierplan kann man nicht einfach so schräubeln, wie sich das die Grünen vorstellen.»

Das neue Quartier gebe es nur als Gesamtpaket. «Weniger dicht ist es schlicht nicht finanzierbar.»



Gemeinderat hat nach einem Nein kein Mandat

Viva sieht hingegen Handlungsspielraum. «Die Planer bei Halter müssen eben das Gleichgewicht neu gestalten», fordert sie. Dabei könne man den Mix in der Bewohnerstruktur belassen. «Wie sie das tun, ist ihr Problem.»



Altermatt hingegen stellt klar: «Nach einem Nein an der Urne ist das Projekt gestorben.» Dann habe der Gemeinderat auch kein Mandat mehr, mit Halter ein weniger dichtes Projekt auszuarbeiten. «Und ob sie selber die Initiative ergreifen und uns einen neuen Quartierplan vorschlagen, steht in den Sternen.»

Bis zum 21. April bleibt dem Referendumskomitee Zeit, um die benötigten 500 Unterschriften zu sammeln. Verdichtungsgegnerin Viva ist zuversichtlich, dass das gelingt.