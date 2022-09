Zubringer Allschwil Agglomerationsprogramm: Der Bund misstraut der Region Basel Die trinationale Region will den Bund nicht dazu drängen, den Zubringer Allschwil ins aktuelle Agglomerationsprogramm aufzunehmen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 02.09.2022, 16.52 Uhr

Auf diesem Luftbild des Bachgrabens und Basel-West ist zu sehen, wo der Kanton Baselland den Zuba, den Zubringer Bachgraben-Allschwil plant. Zvg

Dass der Bund auf eine Mitfinanzierung des Zubringer Allschwil im aktuellen Agglomerationsprogramm der vierten Generation verzichtet und das für das Entwicklungsgebiet Bachgraben wichtige Strassenprojekt bezüglich Priorität sogar in die dritte Reihe zurückstuft, sorgte im vergangenen Juni in der Region für Verstimmung.

Damit rückte die Realisierung der von Wirtschaftsverbänden seit Jahren geforderten Strassenanbindung in weite Ferne. Diese Nachricht dämpfte die Freude über die sonst positiven Rückmeldungen von Seiten des Bundes auf die vom Verein Agglo Basel eingereichten Projekte. Der Beitragssatz des Bundes liegt bei 40 Prozent.

Nicht nur das Strassenprojekt Zubringer Allschwil, sondern auch die Tramverlängerung der Linie 8 zum Bachgraben wurde zurückgestuft. In ihrer Stellungnahme wird die trinationale Trägerschaft des Agglomerationsprogramms Basel mit dem Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) als Präsident deutlich:

«Wir erachten es als problematisch, dass ausgerechnet für den prosperierenden Wirtschaftsraum Bachgraben-Allschwil/Hégenheim unsere umfassend ausgearbeiteten und untereinander koordinierten Lösungen nicht anerkannt werden.»

Für den Erfolg des Siedlungsschwerpunkts Allschwil/Hégenheim, der von nationalem Interesse sei, müssten schnell Lösungen gefunden und vor allem umgesetzt werden.

Agglo Basel schlägt Kompromiss vor

Trotz der deutlichen Unmutsbekundung verzichten die Regierungen in der Region Basel darauf, die finanzielle Unterstützung des Zubringers Allschwil im aktuellen Agglomerationsprogramm zu fordern. Dies kündigte gestern Reber zusammen mit dem Geschäftsführer von Agglo Basel Patrick Leypoldt, dem Leiter des Amts für Mobilität des Kantons Basel-Stadt Alain Groff, der die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) krankheitshalber vertrat, und den Kollegen aus St.Louis und Lörrach in Muttenz an.

Als Kompromiss fordern sie vom Bund Unterstützung, damit es die zurückgestuften Verkehrsprojekte ins nächste Agglomerationsprogramm schaffen. Die darin enthaltenen Projekte können ab dem Jahr 2028 realisiert werden.

Interessenvertreter kritisieren: «Mutlos»

Dass Agglo Basel die Zurückstufung des Zubringers Allschwil von A auf C akzeptiert, sorgt bei der Interessengemeinschaft Pro ZUBA und der IG «Umfahrungsstrasse Allschwil – stadtnahe Tangente» für Verärgerung. Sie kritisieren die Verantwortlichen in einer Mitteilung als «mutlos».

In einem Brief sicherte das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) diese Woche die von Agglo Basel geforderte Unterstützung zu und liess durchblicken, weshalb es die Verkehrsprojekte zurückgestuft hatte.

Das ARE anerkenne den «gesamtverkehrlichen Handlungsbedarf für die Notwendigkeit der Verbesserung der Erschlies­sung des überregional wichtigen Entwicklungsraumes», vermisse aber eine «erkennbare, umfassende Gesamtkonzeption, welche alle Verkehrsträger gleichermassen berücksichtigt». Zudem würde der gegenüber dem Bund ausgewiesene Nutzen für die Agglomeration die hohen Kosten nicht rechtfertigen, schreibt das ARE.

Zweifel kommen nicht von ungefähr

Kurz gesagt: Der Bund vertraut der Region Basel nicht, dass nach dem Bau des Zubringers Allschwil, für den der Kanton Baselland verantwortlich ist, mit Sicherheit auch die Tramverlängerung realisiert wird. Für diese ist gemäss Vereinbarung der Kanton Basel-Stadt verantwortlich.

Die Zweifel kommen nicht von ungefähr. Denn genau das passiert in Pratteln, wo die Strassenanbindung ins Gebiet Salina Raurica realisiert wird, die Stimmbevölkerung im Juni 2021 die Tramverlängerung der Linie 14 an der Urne aber abschmetterte. Auf Nachfrage, ob das Nein aus Bern zum Zubringer Allschwil mit dem Nein zu Pratteln zu tun habe, liess Isaac Reber durchblicken, dass dies schon Vertrauen gekostet haben könnte.

Die Ankündigung von Alain Groff, dass der politische Entscheid zur Tramverlängerung in Basel-Stadt noch vor Baustart des Zubringers Allschwil kommen soll, macht klar, dass die Verantwortlichen aus dem Schlamassel in Pratteln gelernt haben.

Baselland will auf eigenes Risiko früher bauen

Wie wichtig dem Kanton Baselland der Zubringer Allschwil ist, zeigt schon die Tatsache, dass er gemäss Reber bereit wäre, mit dessen Bau auf eigenes Risiko bereits 2027 zu beginnen, wenn zwar der Bundesrat, aber noch nicht der National- und der Ständerat grünes Licht für die Bundesbeiträge gegeben haben.

Dieses Vorhaben unterstützt auch die Handelskammer beider Basel, wie sie in einer Mitteilung von gestern schreibt. Ein solches überschaubares Risiko nahm der Kanton Baselland bereits beim Autobahn-Vollanschluss Aesch erfolgreich in Kauf.

