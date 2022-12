Über den Zubringer Bachgraben sollen beide Basel entscheiden

Zubringer Bachgraben Über den neuen Autotunnel sollen beide Basel gemeinsam entscheiden Das Wirtschaftsgebiet Bachgraben soll mit einer neuen Strasse erschlossen werden, die auf Boden der Stadt liegt, aber von Baselland bezahlt wird. Das sei keine gute Idee, findet nun die grossrätliche Petitionskommission. Sie fordert ein partnerschaftliches Geschäft. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 09.12.2022, 18.28 Uhr

Die Befürworter des Zubringers Bachgraben-Alllschwil erhoffen sich eine Entlastung der Quartiere im Westen Basels. zvg

Der Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) ist in vielerlei Hinsicht ein spezielles Bauprojekt: Die auf 395 Millionen Franken veranschlagte neue Strasse soll die Nordtangente mit dem boomenden Wirtschaftsgebiet Bachgraben verbinden. Kernstück ist – auf Boden des Kantons Basel-Stadt – ein 1,35 Kilometer langer, zweispuriger Autotunnel. Laut einer Absichtserklärung der Regierungen beider Basel vom Januar 2021 würde der Kanton Baselland den neuen Strassentunnel bezahlen, Basel-Stadt umgekehrt die Erschliessung vom Bachgraben mit einem Tram.

Vorgehen der Regierung sei undemokratisch

Dass sich der Basler Grosse Rat folglich zwar zu den Ausgaben fürs Tram, nicht aber zum Strassenprojekt auf eigenem Boden äussern kann, sorgt in der Stadt für Kopfschütteln. «Das ist undemokratisch und verstösst womöglich gar gegen mehrere Gesetze des Kantons Basel-Stadt», sagt Grünen-Co-Präsidentin und Grossrätin Raffaela Hanauer. Kritisch äussert sich nun auch die Petitionskommission des Grossen Rates, welche die Bittschrift zum «Monsterbauprojekt Zuba» behandelt hat.

So findet eine rot-grüne Mehrheit der Kommission, dass die Erschliessung des Bachgrabengebiets – wie etwa die Finanzierung der gemeinsamen Universität – eigentlich ein partnerschaftliches Geschäft darstelle, dieses aber nicht so deklariert sei. Mit anderen Worten: Die Regierungen beider Basel müssten Strassentunnel, Tram sowie die ebenfalls geplante Velovorzugsroute in einem Projekt zusammenfassen und in beiden Parlamenten zur Abstimmung vorlegen.

Ein Gesamtbeschluss mache auch deshalb Sinn, weil damit verhindert wird, dass nur die Strasse realisiert wird und das auf rund 120 Millionen Franken veranschlagte Tram nicht.

GAB-Grossrätin Hanauer zeigt sich erfreut:

«Den Zuba in ein partnerschaftliches Geschäft zu giessen, wäre ein gangbarer Weg. Damit könnten wir in Basel-Stadt mitreden.»

Sie könnte sich aber auch vorstellen, für Autotunnel, Tram und Veloroute jeweils einzelne Geschäfte vorzulegen – dies aber eben in beiden Kantonsparlamenten.

Unabhängig vom Vorgehen will GAB-Grossrätin Hanauer wissen, wie viel Mehrverkehr beim Zuba geplant ist. Sie verweist auf einen Paragrafen im Umweltschutzgesetz, wonach der Autoverkehr innerhalb des Kantonsgebiets nicht zunehmen darf: «Mit dem Zuba dürfte dieses Ziel nicht erreichbar sein», findet Hanauer. Es sei denn, der Mehrverkehr durch die neue Strasse könnte andernorts kompensiert werden.

Strasse soll zur Aufwertung der Quartiere beitragen

Eine bürgerliche Minderheit der Kommission hält es indes für effizienter, wenn, wie von den Regierungen beabsichtigt, jeweils ein Kanton für ein bestimmtes Teilprojekt verantwortlich ist. «Das ist ein pragmatisches Vorgehen», findet Mitte-Grossrätin Andrea Strahm. Auch betont diese Minderheit, dass für den Zuba wie für alle anderen Bauprojekte die Gesetze des Kantons gelten und dieser das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchlaufen muss. Unabhängig davon, ob sich der Kanton an den Kosten beteiligt oder nicht.

«Für mich steht im Vordergrund, dass der Westen Basels vom heutigen Durchgangsverkehr entlastet wird», betont Strahm. Ähnlich wie der Bau der Nordtangente fürs St.Johann könnte der Zuba zur Verkehrsberuhigung und Aufwertung der Quartiere beitragen.

