Zukunftsprojekt Sinkende Attraktivität: Das Kloster Mariastein braucht dringend Geld Investitionen von 25 Millionen Franken sollen den Wallfahrtsort zukunftstauglich machen. Die eigenen Mittel werden jedoch immer weniger. Dimitri Hofer 26.08.2021, 20.35 Uhr

Mariano Tschuor und Abt Peter von Sury wollen, dass auch künftig viele Pilger ins Kloster Mariastein kommen. Nicole Nars-Zimmer

Mariano Tschuor ist es gewohnt, in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Diese Fähigkeit kann der frühere Fernsehmoderator und SRG-Kadermann bei seinem Engagement im Kloster Mariastein gut gebrauchen. Denn denkt man genauer über das Vorhaben des Bündners im Schwarzbubenland, könnte einem angst und bange werden.

Seit zwei Jahren ist der Kommunikationsprofi und Katholik vom Kloster Mariastein als Projektleiter von «Aufbruch ins Weite – Mariastein 2025» angestellt. Das Projekt hat zum Ziel, den Wallfahrtsort mit verschiedenen Massnahmen für die kommenden Jahrzehnte zu rüsten. Am Donnerstag führte Tschuor die Medien über die weitläufige Klosteranlage. Beim Rundgang zeigte sich, dass die geplanten Investitionen unmöglich vom Kloster alleine getragen werden können. Um sie zu realisieren zu können, fehlt viel Geld.

Auf Steintafeln wie diesen können sich Besucher in Mariastein verewigen. Nicole Nars-Zimmer

Grossteil des Vermögens kann nicht genutzt werden

Rund 25 Millionen Franken sollen in die unterschiedlichen Projekte investiert werden. Das Vermögen des Klosters Mariastein beläuft sich zwar auf 33 Millionen.

«Davon sind aber drei Viertel gebundenes Vermögen, das wir nicht nutzen können»,

erklärte Theres Brunner, Betriebsleiterin des Klosters. Mit einer Broschüre, die auch allfälligen Geldgebern ausgehändigt wird, schafft die Institution Transparenz über die Finanzen.

Die finanzielle Situation des Klosters sieht alles andere als rosig aus: Im vergangenen Jahr resultierte im Kloster Mariastein ein Minus von 0,6 Millionen Franken.

Die Klosterbasilika gehört zum Pflichtprogramm jeden Mariastein-Besuchers. Nicole Nars-Zimmer

«Die Klostergemeinschaft kommt für ihren Lebensunterhalt, für die Instandhaltung der Klosteranlage, der klostereigenen Gebäude und für die Betreuung der Pilgerinnen und Pilger selber auf»,

heisst es in der Broschüre. Die herkömmlichen Erträge seien am Versiegen sowie Spenden und Legate rückläufig. Das Kloster sei steuerbefreit, erhalte gleichzeitig aber auch keine Kirchensteuern.

Es sind keine prophetischen Fähigkeiten nötig, um zu erkennen, dass Investitionen in einer solchen Lage nicht einfach sind. «Wir müssen jedoch unbedingt investieren, um das Kloster in die Zukunft zu führen», sagte Mariano Tschuor. Die klassische Wallfahrt, die Gruppen nach Mariastein führte, existiere kaum mehr. Um weiterhin Pilger anzuziehen, müsse Mariastein spezifische Angebote bieten und an Attraktivität zulegen. Vor eineinhalb Jahren wurde deshalb bereits eine Assistentenstelle für die Wallfahrt geschaffen.

Besonders beliebt bei Pilgerinnen und Pilgern sind die Grotte und Gnadenkapelle. Nicole Nars-Zimmer

Geld für die Bibliothek schossen die Mönche vor

Zwei wichtige Projekte, um das Erscheinungsbild zu verbessern, sind die Reorganisation der Bibliothek und die Neugestaltung des Mariasteiner Klosterplatzes. Die Arbeiten in der Bibliothek, welche insgesamt rund fünf Millionen Franken kosten, laufen schon seit Jahren.

«Hier wurde Geld aus dem Klostervermögen vorgeschossen»,

berichtete Abt Peter von Sury. Eröffnung der neuen Bibliothek, die nicht nur den 15 Benediktinermönchen, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll, ist im kommenden Januar.

Gabriella Hanke Knaus, Projektleiterin der Reorganisation der neuen Bibliothek, führte über die Baustelle. Nicole Nars-Zimmer

Noch nicht mit den Arbeiten begonnen wurde auf dem Klosterplatz. «Wir starten erst, wenn die Mittel beisammen sind», so von Sury. Das Siegerprojekt eines Zürcher Ateliers steht bereits fest. Auch hier belaufen sich die Kosten auf rund fünf Millionen Franken, von denen die Gemeinde Metzerlen-Mariastein eine halbe Million Franken tragen wird. Der Kanton Solothurn prüft derweil eine finanzielle Beteiligung an der Umgestaltung des Platzes.

Auch mit derartigen Zuwendungen sind noch immer zahlreiche Millionen Franken ausstehend. Um für das Kloster Mariastein zu werben, wurde ein Patronatskomitee ins Leben gerufen, dem rund drei Dutzend Persönlichkeiten aus der Region Basel angehören. Sie sollen ihr Netzwerk nutzen, um dem Kloster zu weiteren Unterstützungsbeiträgen zu verhelfen. Mitglieder des Komitees sind illustre Klosterbotschafter wie DJ Antoine und Unirektorin Andrea Schenker-Wicki.

Das Kloster Mariastein wird Unternehmen und Privatpersonen um Unterstützung anfragen.

«Wir reichen aber auch Gesuche bei Stiftungen ein»,

sagte Mariano Tschuor. Er sei zuversichtlich, das Geld zusammenzukriegen. Die Aufgabe, die der Bündner in Mariastein vor sich hat, ist riesig.

Das Kloster Mariastein ist nach dem Kloster Einsiedeln der zweitbeliebteste Wallfahrtsort der Schweiz. Rund 250'000 Personen kommen durchschnittlich pro Jahr ins Schwarzbubenland. Nicole Nars-Zimmer