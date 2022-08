Nachruf auf Heinz Degen aus Liedertswil

Zum Tod von Heinz Degen Er war leidenschaftlicher Sportler und mit Herzblut und Engagement im familieneigenen Betrieb tätig Der Tschoppenhöfer Heinz Degen schied 76-jährig nach Herzversagen völlig überraschend aus dem Leben. Ernst Dettwiler 17.08.2022, 15.55 Uhr

Heinz Degen. zvg

Der Tod von Heinz Degen (16.4.1946 bis 26.7.2022) traf uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Keine Woche vorher hatte er noch am Sommerprogramm der Männerriege teilgenommen, war aufgestellt und lebensfroh, wie wir ihn kannten. Noch können wir kaum glauben, dass er an einem Herzversagen gestorben ist.

Heinz war während seines ganzen Lebens ein leidenschaftlicher Sportler, zuerst in der Jugendriege, später in der Aktivriege des Turnvereins Oberdorf und bis zu seinem Tod auch in der Männerriege. In jungen Jahren bestritt er zahlreiche Leichtathletik-Wettkämpfe, sowohl als Mehrkämpfer als auch als Vereinsturner, und erreichte auf kantonaler Ebene beachtliche Resultate.

In der Funktion als Oberturner bereitete er mit viel Herzblut den Verein jeweils auf kantonale und eidgenössische Wettkämpfe vor. Daneben war ihm auch die Kameradschaft wichtig. Am Ende seiner «Aktivkarriere» verlieh ihm der TVO die verdiente Ehrenmitgliedschaft.

Er übernahm mit seinen Brüdern den Familienbetrieb

Auch in der Männerriege war Heinz Degen aktiv und spielte mit Freude Volleyball. Er fuhr ebenfalls leidenschaftlich gerne Ski. Im Schützenverein Tschoppenhof war er nicht nur aktiver Schütze, sondern mit vollem Engagement dabei. So gelang es Heinz, den Feldschützenstand mit Hilfe von Sponsoren aufwendig zu sanieren. Dessen Einweihung im Herbst kann er leider nicht mehr erleben.

Nach dem frühen Tod seines Vaters übernahm Heinz Degen mit seinen beiden jüngeren Brüdern die Dero, ein Präzisionsmechanikbetrieb auf dem Tschoppenhof. Die Firma wurde stetig vergrössert und ausgebaut. Heinz liebte es, zu Hause zu sein und seine Liebsten um sich zu haben. Er konnte mit Begeisterung über Erlebnisse und Begegnungen erzählen, seinen lebhaften Schilderungen hörten Gross und Klein gebannt zu.