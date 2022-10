Perfide Masche: Telefonbetrüger setzen vermehrt auf Schockanrufe

Zunahme im Baselbiet Telefonbetrüger gehen immer perfider vor: Mit Schockanrufen bringen sie ältere Menschen dazu, ihnen Geld zu übergeben Im Baselbiet häufen sich in den vergangenen Wochen Fälle von Schockanrufen, bei denen älteren Menschen Angst gemacht wird. Wie die Betrüger dabei vorgehen und man sich gegen sie schützen kann. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Meist werden ältere Menschen Opfer von Schockanrufen. Symbolbild: Imago

«Guten Tag Frau Meier. Ich bin Mitarbeiter der Basler Staatsanwaltschaft. Ihr Sohn hat einen Autounfall verursacht, bei dem eine junge Frau getötet wurde. Er benötigt eine Kaution von 10'000 Franken, sonst muss er ins Gefängnis.» Mit diesen oder ähnlichen Worten versetzten Betrügerinnen und Betrüger ältere Menschen im Baselbiet in Angst. Durch sogenannte Schockanrufe wurden in den vergangenen Wochen vier Personen dazu gebracht, 77'000 Franken sowie Goldschmuck und Goldmünzen auszuhändigen.

Immer wird eine Notsituation vorgetäuscht

Zwar handelt es sich nicht um die ersten festgestellten Fälle von Schockanrufen im Baselbiet. Eine derartige Häufung wurde bisher aber nicht konstatiert. Die Zunahme entspricht einem gesamtschweizerischen Trend: «Das Phänomen ist relativ neu und hat vor allem dieses Jahr stark zugenommen. Vermutlich, da der klassische Enkeltrick oder die anderen bereits länger bekannten Telefonbetrugsformen nicht mehr so gut funktionieren», schreibt Fabian Ilg, Geschäftsleiter der Schweizerischen Kriminalitätsprävention, auf Anfrage. Generell stelle man fest, dass sich bei solchen Betrügen das Vorgehen leicht verändere und man auch Vermischungen von Vorgehensweisen feststellen könne.

Der Ablauf eines Schockanrufs ist stets ähnlich:

«Der Anruf zielt darauf ab, bei der angerufenen Person Panik oder eben einen Schock auszulösen und diese Starre auszunützen, um unter grossem Zeitdruck eine Geldzahlung zu erwirken.»

Dabei werde eine Notsituation vorgetäuscht und die Betrüger gäben sich als Polizei, Staatsanwaltschaft oder medizinisches Personal aus, erklärt Ilg. Bei einem klassischen Enkeltrickbetrug spiele hingegen die Empathie gegenüber des Opfers eine wichtigere Rolle. Diese würden geschickt in eine komplizierte Geschichte verstrickt und wenn das Vertrauen scheinbar gewonnen wurde, komme bald die Geldfrage und Zeitdruck ins Spiel.

Eine Weiterführung des klassischen Enkeltricks

Bei Schockanrufen lässt sich von einer Weiterführung eines Enkeltrickbetrugs sprechen. Wie verschiedenen deutschen Medien zu entnehmen ist, soll dieser Ende der 1990er-Jahre in Hamburg gemeinsam von einem Polen mit zwei Brüdern erfunden worden sein. In der Schweiz kam es in den folgenden Jahren zu den ersten Fällen. Denkt man an Schneeballsysteme und Kaffeefahrten, wurden ältere Menschen jedoch schon zuvor immer wieder Opfer von Betrügern.

Sowohl im Baselbiet als auch in Basel-Stadt lassen sich Wellen bei den verschiedenen Arten von Telefonbetrügen feststellen. Neben dem Enkeltrick und dem eher neueren Schockanruf gibt es auch Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben.

In Basel-Stadt wurden kürzlich zwei Fälle von Schockanrufen festgestellt, bei denen die Opfer in Quartierläden gelockt wurden, in denen Kryptowährungsautomaten stehen. «Die Betrügerinnen und Betrüger gehen häufig sehr professionell vor», sagt der Basler Kriminalkommissär René Gsell. «Sie sind zudem kreativ.» Meist handle es sich um Personen, die vom Ausland aus anrufen. Bei der Auswahl der Opfer werde häufig in Verzeichnissen nach älter klingenden Vornamen gesucht.

Anrufer in der Leitung halten und die Polizei informieren

Dass Betrüger erwischt werden, kommt immer wieder vor. Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, sagt:

«In den Jahren 2020 und 2021 wurde uns insgesamt eine hohe dreistellige Zahl an Betrugsversuchen mitgeteilt. Eine tiefe zweistellige Zahl der Betrüge war erfolgreich. Wir konnten eine hohe einstellige Zahl an Personen festnehmen, die das Geld abholen sollten.»

Menschen, die merken, gerade Opfer eines Telefonbetrugs zu werden, empfiehlt er: «Halten Sie die Person in der Leitung und melden Sie sich gleichzeitig bei der Polizei. Diese wird Ihnen sagen, was zu tun ist.» Auf keinen Fall soll man auf eigene Faust tätig werden und einen Übergabetermin vereinbaren ohne diesen mit der Polizei abgesprochen zu haben.

Die Baselbieter Polizei rät ganz generell dazu, misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte Geld von einem fordern. «Hinterfragen Sie kritisch die scheinbare Notsituation und kontaktieren Sie umgehend selbst die angeblich betroffene, angehörige Person», schreibt die Polizei in der Medienmitteilung zu den vier Schockanrufen der vergangenen Wochen. Bargeld und Wertsachen sollen nie an unbekannte Personen und Polizisten übergeben werden. Denn wie Gaugler sagt: «Echte Polizisten, aber auch Krankenkassen, Spitaler, Banken und die Staatsanwaltschaft verlangt nie nach Geld am Telefon.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen