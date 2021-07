Dornach: Kloster feiert drei Jubiläen mit neuem Buch

Zur Jubiläumsfeier Kein Platz für Pomp und Ausschweifungen: Neues Buch erzählt die Geschichte des Klosters Dornach Gleich drei Jubiläen feiert das Kloster Dornach mit einem grossformatigen Buch, das auf 68 Seiten 350 Jahre Klostergeschichte bespricht, dem Vierteljahrhundert der Stiftung Kloster Dornach nachgeht und die fünf jüngsten Jahre mit dem neuen Kulturprogramm skizziert. Fabia Maieroni 02.07.2021, 05.00 Uhr

Barbara van der Meulen, die Herausgeberin des Buchs. Kenneth Nars

Es ist die erste Publikation, in der die Geschichte des Klosters aufgearbeitet wird, zusammengefasst auf knapp sechs Seiten von Historiker Christian Schweizer, Provinzarchivar der Schweizer Kapuziner. Warum aber zog es die Kapuziner, die sich der Rückkehr zum franziskanischen Ideal der buchstabengetreuen Regelbeachtung und strengen Armut verschrieben hatten, just nach Dornach? Zum einen sollte eine Seelsorgestation zur Betreuung der Katholiken im reformierten Basel und der Umgebung geschaffen werden. Zum andern wurde so eine Niederlassung zwischen den im Elsass und in der Schweiz gelegenen Ordenshäusern ermöglicht.