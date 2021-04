Zusätzlicher Schnellzughalt Liestal fordert Gegenleistung für Millioneninvestitionen beim Bahnhof Die Stadt Liestal stellte heute ihre Studie vor, die den Bedarf für einen weiteren Schnellzughalt unterstreichen soll. Der Weg dahin ist noch lang. Der Ball liegt nun bei den SBB und der Baselbieter Regierung. Maximilian Karl Fankhauser 29.04.2021, 15.18 Uhr

Stadtpräsident Daniel Spinnler (links) und Bereichsleiter des Hochbau- und Planungsdepartements Thomas Noack bei der Präsentation der Studie «Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Liestal». bz

Sieben Jahre Ausbauzeit, eine Milliarde Franken Baukosten bei 13 Millionen investiertem Eigenkapital, viel Lärm und Dreck und nur noch eine Verbindung nach Olten: Das sind die Zahlen, die den Ausbau des Bahnhofs Liestal, der 2025 beendet werden soll, beschreiben. Die Einschränkung der Verbindungen nach Olten wäre gleichbedeutend mit einem Bedeutungsverlust des Standorts Liestal, ja sogar der ganzen Region. Deshalb hat die Stadt die Studie «Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Liestal» bei der SMA und Partner AG in Auftrag gegeben, die eine Lösung für die fehlende Verbindung hervorbringen soll.

Am Donnerstagvormittag stellte nun Stadtpräsident Daniel Spinnler die Ergebnisse der neuen Studie vor. Am meisten überzeugt habe hierbei die Variante 1: Der bereits bestehende IC 6 von Basel via Olten nach Bern soll ab 2025 auch noch zusätzlich einen Halt in Liestal erhalten.

Daniel Spinnler, Gemeindepräsident Liestal. Juri Junkov

Spinnlers Zuversicht ist gross: «Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir mit unserem Anliegen auf offene Ohren stossen. Schliesslich haben wir mit dieser Studie eine Vorarbeit geleistet, die uns bestätigt.» Die Studie beschäftigte sich vor allem mit Ersatzmöglichkeiten für den ab 2035 ausfallenden Schnellzug nach Luzern, welcher bis anhin stündlich in Liestal hielt. Ab 2025 fährt dieser nur noch bis Zofingen, ehe er ganz wegfällt.

Kein infrastruktureller und finanzieller Mehraufwand

«Unsere Sorge ist nicht die Verbindung nach Luzern, denn die benutzen nur etwa 4 Prozent der Fahrgäste.» Viel problematischer sei, dass ein Anschluss an Olten, von wo man in alle Richtungen umsteigen könne, verloren gehe, sagt Spinnler. Somit käme man ab 2035 nur noch stündlich mit dem Schnellzug nach Olten.

Und hier setzt die Studie an. Aus insgesamt sieben verschiedenen Varianten wurde eruiert, was im Endeffekt die bestmögliche Lösung ist. Die letzten drei Ansätze waren schnell aus dem Spiel, denn sie alle beinhalteten neue Züge oder Verlängerungen eines bestehenden Zugs. Somit kristallisierte sich eine genauere Untersuchung der Varianten eins und zwei heraus, nachdem klar geworden war, dass die Nummern drei und vier ebenfalls entfallen würden.

Die ersten beiden Varianten konzentrieren sich auf den Halt des schon bestehenden IC 6 von Basel über Olten nach Bern in Liestal. Bei der zweiten Variante wäre zusätzlich noch eine Anpassung der S-Bahn-Fahrlage in Betracht gezogen worden. Im Hinblick auf den vom Bundesamt für Verkehr geplanten Bahn-Ausbauschritt 2035 wies diese Variante aber zu viele Mängel auf. So hätte es eine zu grosse Auswirkung auf den Rollmaterialbedarf und den Güterverkehr gegeben.

Thomas Noack, Bereichsleiter des Hochbau- und Planungsdepartements von Liestal.

Der Vorteil bei Variante 1: An der Infrastruktur müssen keine Änderungen vorgenommen werden, da es sich um eine bereits bestehende Zuglinie handelt. Auch die Kosten beliefen sich deswegen auf ein Minimum. Einzig ist eine Zeitverzögerung von wenigen Minuten in Kauf zu nehmen, da der Zug in Liestal anhalten würde. Hierbei sehen die SBB ein Problem, denn je länger die Reisezeit, desto weniger Personen seien am Zugverkehr interessiert, sagt Spinnler. «Ich sehe dabei kein Problem. Ich reise jeden Tag mit dem Zug nach Bern zur Arbeit und denke nicht, dass dieser Halt die Leute aufs Auto umsteigen lässt.»

Steigerung der Standortattraktivität

Diese Variante würde auch eine Steigerung der Standortattraktivität Liestals und der beiden Frenkentälern herbeiführen. Momentan gäbe es noch das Problem, dass das Aggloprogramm Liestal nur als C-Zentrum vorsieht.

«Wir sind bestrebt, im Zuge des neuen Haltvorschlags unser Zentrum auf die beiden Frenkentäler erweitern zu können, damit wir ein B-Zentrum werden und somit mehr Infrastrukturanrecht erhalten»,

sagt Spinnler. Denn Zofingen und Olten würden auch als ein solches Zentrum zusammen angeschaut. «So könnten wir wiederum die Attraktivität der Gesamtregion als Wohn- und Arbeitsplatz vergrössern.»

Auch Thomas Noack, Bereichsleiter des Hochbau- und Planungsdepartements von Liestal, sieht grosse Vorteile in dieser Variante: «Wir hätten alle 15 Minuten einen Schnellzug, der in Liestal hält. Somit wären auch die Busanschlüsse immer garantiert.»

Nun sei es wichtig, dass die Baselbieter Regierung politische Anstrengungen in Bern betreibe, nicht dass die Studie in irgendeiner Schublade verschwinde. «Ich bin mir bewusst, dass dieses Anliegen eher einem Marathon denn einem Sprint gleicht. Doch wenn wir schon Milliarden in die Infrastruktur des Bahnhofs Liestal investieren, dann kann dieser IC 6 auch noch kommen», meint Spinnler abschliessend.