Zusammenarbeit Bikantonales Pionierprojekt: Die ganze Region soll für Sportanlagen bezahlen Von vielen Gemeinden getragene Schwimmbäder und Hallen: Das Beispiel der Sport- und Freizeitregion Laufental Thierstein könnte Schule machen. 09.06.2022

Für das Laufner Schwimmbad Nau sollen künftig auch andere Gemeinden im Laufental bezahlen. Kenneth Nars

Läuft es nach Plan der Initianten, werden ab kommendem Jahr die bedeutendsten Sportanlagen im Laufental und im Thierstein von 23 Ortschaften finanziert. Mit einer gemeindeübergreifenden Trägerschaft für die Sportinfrastruktur betreten die beiden Bezirke in der Region Basel Neuland. Beim Kanton Baselland hält man das Pionierprojekt für nachahmenswert.

Die fünf Anlagen, die gemeinsam bezahlt werden sollen, befinden sich alle in den einwohnerstärksten Gemeinden Laufen und Breitenbach. Die Eissport- und Freizeithalle und das Schwimmbad Nau liegen im Baselbieter Laufen. Im Solothurner Breitenbach sind die Leichtathletikanlage Grien, das Naturbad Frohmatt und das Hallenbad beheimatet. Vor allem die Laufner Badi und die Leichtathletikanlage Grien ziehen Personen aus der gesamten bikantonalen Region an.

Standortgemeinden geben Kosten und Macht ab

«Bisher hatten Laufen und Breitenbach als Standortgemeinden die gesamten Kosten allein zu tragen. Dabei werden die Anlagen von Menschen aus vielen Gemeinden genutzt», sagt Thomas Boillat. Der abtretende Wirtschaftsförderer für das Laufental und das Schwarzbubenland gehört zu den führenden Köpfen der Sport- und Freizeitregion Laufental Thierstein. Das Projekt steckt in der Ausarbeitung und hat ein Ziel: die langfristige Erhaltung und Entwicklung der Infrastruktur.

In den vergangenen Jahren verursachten die Anlagen Laufen und Breitenbach zusammengerechnet durchschnittlich ein Nettobetriebsdefizit von rund 730’000 Franken. Die Idee für die Sport- und Freizeitregion Laufental Thierstein stammt denn auch von den Standortgemeinden. Zielt das Projekt also einfach darauf ab, Kosten abzuwälzen? Der Laufner Stadtrat Mathias Christ sagt:

«Klar können so die Standortgemeinden finanziell entlastet werden. Wir geben aber auch Macht ab.»

In Zukunft soll ein Gremium – ein Zweckverband oder ein Verein – über die Anlagen bestimmen.

Man hofft auf Solidarität der anderen Ortschaften

Gleichzeitig tragen die Standortgemeinden weiterhin den grössten Teil der Kosten. Die übrigen Gemeinden sollen Beiträge bezahlen, die aus der Einwohnerzahl und der Distanz der Ortschaft zu den Anlagen errechnet werden.

Am meisten müsste sich die Laufner Nachbargemeinde Röschenz mit rund 48'000 Franken pro Jahr, am wenigsten Roggenburg mit rund 1000 Franken pro Jahr beitragen. Duggingen und Burg im Leimental wurden nicht angefragt. Untersuchungen hatten ergeben, dass sich deren Einwohnende eher in Richtung Unterbaselbiet und Solothurner Leimental orientierten.

Knapp 50'000 Franken jährlich sind für eine Gemeinde kein Pappenstiel. «Grundsätzlich stehen wir dem Projekt positiv gegenüber», sagt der Röschenzer Gemeindepräsident Holger Wahl.

«Das Schwimmbad liegt in Laufen, aber es ist eine Badi für die ganze Region.»

Es herrsche bei vielen Gemeinden ein Konsens darüber, dass Laufen und Breitenbach die Kosten nicht mehr allein tragen sollten. «Die Finanzierung ist aber nicht zu Ende gedacht.» Das Kriterium der Nähe zu den Anlagen sei kurzsichtig. «Wir prüfen einen Gegenvorschlag.»

Röschenz und die anderen Gemeinden sind daran, den Verantwortlichen ihre Vorschläge zu unterbreiten. «Wir werden anschliessend die Statuten ausarbeiten», sagt der Laufner Stadtrat Mathias Christ. Er betont: «Wir sind klar auf die Solidarität der Gemeinden angewiesen.» Man könne niemanden dazu zwingen, mitzumachen. Die Gemeinden, die sich finanziell nicht beteiligen, hätten jedoch Nachteile zu erwarten. Eine Möglichkeit seien erhöhte Preise für die Badi Laufen.

Für den Kanton Baselland ist das Projekt «vorbildlich»

An den Budget-Gemeindeversammlungen Ende 2022 sollen die Gemeinden abstimmen. Wie viele Ortschaften im Boot sein werden, ist unklar. «Die bisherigen Rückmeldungen stimmen uns zuversichtlich», sagt der Breitenbacher Gemeindeverwalter Andreas Dürr. Sei das Projekt etabliert, habe man vor, weitere Sportanlagen in anderen Gemeinden und möglicherweise auch kulturelle Einrichtungen miteinzubeziehen.

Geht es nach den Zuständigen im Baselbiet, soll das Projekt ein Erfolg werden. Als Botschafter fungiert Regierungsrat Anton Lauber. Der Finanzdirektor lässt sich in einem Statement wie folgt zitieren:

«Neue Sportanlagen lassen sich oft zügig planen und auch finanzieren. Die grosse Herausforderung besteht jedoch im danach folgenden jährlichen Betrieb und Unterhalt der Anlage. Diesen können die Standortgemeinden je länger, je weniger allein stemmen. Die Sport- und Freizeitregion Laufental Thierstein packt dieses Problem vorbildlich an und will es regional lösen.»

Christian Saladin, stellvertretender Leiter des Baselbieter Sportamts, sagt auf Anfrage: «Aus Sicht des Sportamts ist eine enge Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur sinnvoll und wünschenswert.» Im Kantonalen Sportanlagenkonzept (Kasak 4) werde empfohlen, Sportanlagenprojekte von regionaler Bedeutung regional zu planen und zu finanzieren.

