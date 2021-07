Zusammenarbeit mit Kanton Oberbaselbieter Gemeinden wollen einen besseren Hochwasserschutz Bereits vor dem Hochwasser von Ende Juni gab es Bestrebungen, den Hochwasserschutz in Zusammenarbeit mit dem Kanton zu verbessern. Nun erhöhen die Gemeinden den Druck. Tomasz Sikora 23.07.2021, 05.00 Uhr

Hochwasserschutz in Allschwil: Der bestehende Damm am Mühlibach soll durch einen Damm am Lützelbach erweitert werden Roland Schmid

Sowohl in Zunzgen als auch in Tenniken ist man immer noch dabei, die Häuser zu trocknen und beschädigte Elektronik zu reparieren. «Einige Seitenstrassen und Feldwege sind noch beschädigt. Wir haben Offerten für die Reparaturarbeiten eingeholt und rechnen mit Kosten von mehreren hunderttausend Franken», erklärt der Zunzger Gemeindepräsident Hansruedi Wüthrich auf Anfrage der bz.

Wie kürzlich bekannt wurde, rechnet die Gebäudeversicherung des Kantons Baselland mit einer Gesamtschadenssumme von 14 Millionen Franken. Rund ein Drittel der Schäden entstand in Zunzgen, Tenniken und umliegenden Gemeinden des Oberbaselbiets.

Doch noch bevor der Unrat ganz beseitigt und die Schäden vollständig repariert sind, denkt man schon ans nächste Hochwasser und will gewappnet sein:

«Wir haben Sandsäcke nachbestellt und auch der Bevölkerung ermöglicht, Sandsäcke nachzubestellen»,

erklärt Sandra Bätscher, Gemeindepräsidentin von Tenniken. Ganz offensichtlich stecken die Erlebnisse den Menschen tief in den Knochen.

Gemeinden werden beim Kanton vorstellig

Hochwasserschutzvorrichtungen gibt es zwar im Gebiet bereits. «Bei der letzten Überschwemmung waren sie allerdings wegen des angeschwemmten Gerölls und der grossen Wassermenge überfordert, sodass sie die Wassermassen nicht zurückhalten konnten», erklärt Sandra Bätscher.

Damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt, ist Tenniken in der Zwischenzeit auf den Kanton Baselland zugegangen: «Wir haben dem Kanton einen Brief geschrieben, in dem wir um einen Dialog zum Thema Hochwasserschutz bitten», so Bätscher weiter. Sie erklärt auch gleich, wo ihrer Meinung nach Massnahmen nötig wären:

«Wir sind der Meinung, dass das Wasser der Seitenbäche weiter oben an den Hängen aufgefangen werden müsste.»

In Zunzgen stehe man mit dem Kanton bezüglich Hochwasserschutz schon länger in Kontakt, so Hansruedi Wüthrich. Die Angelegenheit ist aber ziemlich kompliziert, wie er feststellt:

«Natur- und Umweltschutzvorgaben machen es leider schwierig, die nötigen Bewilligungen zu erhalten.»

Auch Zunzgen will sich nach den jüngsten Überschwemmungen um einen verstärkten Hochwasserschutz bemühen. Allerdings liegt hier der Fokus anders als in Tenniken nicht auf den Seitenbächen. «Wir werden beim Thema Hochwasserschutzmassnahmen auf den Kanton zugehen und die Situation in Bezug auf den Diegterbach analysieren», kündet Gemeindepräsident Wüthrich an.

Kanton gibt sich zurückhaltend

Jaroslav Mišun, Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs Wasserbau beim Kanton Baselland, bestätigt auf Anfrage der bz, dass es an diversen Seitenbächen des Diegterbachs schon vor Juni Überlegungen und Pläne zum Hochwasserschutz gegeben habe, betont aber, dass der Kanton bisher nicht beteiligt war: «Involviert waren vor allem die Gemeinden und Private.»

Überhaupt gibt sich Mišun zurückhaltend, denn der Kanton sei noch daran, die Situation zu analysieren:

«Wir sind dabei, uns einen Überblick über das Hochwasserereignis und die Schäden zu verschaffen.»

Auch auf die Forderungen aus den Gemeinden, mit ihnen zusammenzusitzen und sich zu neuen Hochwasserschutzmassnahmen Überlegungen zu machen, will er noch nicht eingehen. «Für konkrete Aussagen ist es auch deshalb noch zu früh, weil die Zuständigkeiten noch unklar sind.» Bisher hat der Kanton auf den Brief aus Tenniken noch nicht reagiert, wie Sandra Bätscher bestätigt: «Eine Antwort steht bisher aus.»

Im unteren Kantonsteil sind Aufrüstungen bereits geplant

Ähnlich verheerende Unwetter wie jüngst im Oberbaselbiet ereigneten sich 2016 in Muttenz. Innert wenigen Wochen erlebte die Gemeinde gleich zwei Überschwemmungen und hat seither baulich vorgesorgt. Diese Massnahmen scheinen aber noch nicht zu genügen, wie der Bauverwalter von Muttenz, Christoph Heitz, erklärt: «Die Berechnungen zeigen, dass bei einem Starkregenereignis, wie es alle 100 Jahre vorkommen kann, die nach 2016 ergriffenen baulichen Massnahmen noch nicht ausreichen, um eine Überschwemmung in Muttenz zu verhindern.»

Um das zu ändern, präsentierte die Gemeinde Ende Mai ein Hochwasserschutzprojekt in Form eines Dammes bei der Weiermatt, über das die Gemeindeversammlung nächstes Jahr abstimmen wird. Steigt die Akzeptanz für Hochwasserschutzprojekte nach Unwettern wie jüngst? Christoph Heitz ist skeptisch:

«Morgen würde das Projekt an einer Gemeindeversammlung wohl angenommen. Ob das nächstes Jahr immer noch so ist, wird sich zeigen.»

Neben der generellen Akzeptanz scheitern Hochwasserschutzprojekte oft daran, dass sie von den betroffenen Grundbesitzern abgelehnt werden, wie es aktuell in Allschwil der Fall ist. Der Lützelbach soll hier bei Starkregen mit einem riesigen Damm gebändigt werden. Am Widerstand haben auch die jüngsten Niederschläge nichts geändert, wie Adrian Landmesser, der zuständige Mitarbeiter bei der Gemeinde Allschwil, auf Anfrage sagt:

«Es gibt keinerlei Hinweise, dass die starken Niederschläge der letzten Wochen zu einem Gesinnungswandel geführt haben.»

Der Weg zum neuen Hochwasserschutz, den sich die Gemeinden im Diegtertal wünschen, scheint also hürdenreich und langwierig.