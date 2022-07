Zwangsverwaltung Um wieder selbstständig zu sein: Seewen muss Ordnung in sein Bauarchiv bringen Ab 2023 soll die handlungsunfähige Baukommission wieder tätig sein. Damit könnte man sich aus der Zwangsverwaltung des Kantons Solothurn lösen. Zuvor wartet auf die Gemeinde viel Arbeit. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Die Baukommission des Dorfes Seewen war verwaist, weshalb der Kanton Solothurn einschreiten musste. Nicole Nars-Zimmer

Seit März dieses Jahres kostet die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG der Gemeinde Seewen viel Geld. Die Dienste des Arboldswiler Unternehmens schlugen bis Mitte Juni mit rund 50'000 Franken zu Buche. Die Firma wurde vom Kanton Solothurn als Sachwalterin für die handlungsunfähige Baukommission der Ortschaft im Schwarzbubenland eingesetzt.

Meinungsverschiedenheiten im Seewner Gemeinderat hatten dazu geführt, dass die Baukommission verwaist ist. Sowohl Gemeindepräsident Roger Weber junior als auch sein Stellvertreter Thomas Müller wollten gleichzeitig der Baukommission angehören, was von einer knappen Mehrheit des Gemeinderats abgelehnt wurde. Anschliessende Bemühungen, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, liefen ins Leere, weshalb der Kanton einschreiten musste.

Mittlerweile haben sich jedoch willige Kandidierende bei der Gemeinde gemeldet: Nach einer öffentlichen Ausschreibung seien drei schriftliche und zwei telefonische Bewerbungen beim Gemeindepräsidenten eingegangen, erklärt die Seewner Gemeindeschreiberin Claudia Castañal Bouso. Im September will der Seewner Gemeinderat die neuen Mitglieder der Baukommission wählen. Im Januar 2023 soll die Kommission den Betrieb aufnehmen und Seewen so die Zwangsverwaltung durch den Kanton Solothurn nach fast einem Jahr hinter sich lassen. Dass sich der Kanton Solothurn veranlasst sieht, eine Gemeinde zwangszuverwalten, kommt selten vor.

Fehlende Dokumente sollen «bereinigt werden»

Damit die neue Baukommission dereinst mit der Tätigkeit beginnen kann, ist in Seewen zuvor viel Aufräumarbeit nötig. Vor wenigen Tagen fand ein Treffen zwischen der Gemeinde und dem Kanton Solothurn statt. Das dabei gemeinsam festgelegte Vorgehen zeigt, dass in der 1000-Einwohner-Gemeinde in der Vergangenheit einiges versäumt wurde. Gemeindeschreiberin Castañal Bouso sagt:

«Zwingend notwendig – also noch vor der Wahl allfälliger neuer Behördenmitglieder der Baukommission – ist die Gewährleistung der ordentlichen Führung und Verwaltung des Archivs der Baukommission.»

Man habe sich zudem darauf geeinigt, fehlende Bewilligungs- und Baudokumente zu bereinigen.

Die Gemeinde Seewen hat vor, gemeinsam mit der Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG in den kommenden Monaten das Archiv der Baukommission auf Vordermann zu bringen. Vom Kanton Solothurn war Victor von Sury, Leiter des Rechtsdienstes des Bau- und Justizdepartements, am Treffen mit den Gemeindevertretern von Seewen beteiligt. Er sagt:

«Ich denke, die Verantwortlichen in Seewen haben eingesehen, dass sie Ordnung ins Archiv der Baukommission bringen müssen.»

Es stelle sich die Frage, ob die neu gewählten Kommissionsmitglieder in einer Übergangsphase von einer externen Firma eingearbeitet werden sollen.

Ältere Gesuche verursachen der Sachwalterin viel Arbeit

Zu den rund 50'000 Franken für die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG werden in den kommenden Monaten wohl noch mehrere Zehntausend Franken hinzukommen. Geschäftsführer Johannes Sutter betont jedoch: «Der Aufwand ist abnehmend.» Der Initialaufwand sei für sein Unternehmen hoch gewesen, ebenfalls die Bearbeitung derjenigen Gesuche, die vor Mitte März eingereicht wurden. Ab und an erhalte seine Firma Anrufe von Menschen, die sich über die Arbeit der früheren Baukommission beschwerten.

