Zwetschgen Eine Ernte zum Vergessen: Noch schlimmer als im Frostjahr Die hiesigen Obstbauern sind nicht zu beneiden. Sie pflücken heuer noch weniger Zwetschgen als 2017. Weshalb?

Simon Tschopp 11.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zwetschengensaison 2021 ist die schlechteste seit langem. Andrea Stalder

«Es ist nicht so motivierend, in den leeren Zwetschgenbäumen herumzufahren», sagt Hansruedi Wirz, Obstbauer in Reigoldswil und Präsident des Produktzentrums Kirschen/Zwetschgen vom Schweizer Obstverband. Mit prognostizierten 180 Tonnen Tafelzwetschgen fällt die diesjährige Ernte im Baselbiet, Schwarzbubenland und Fricktal noch deutlich schlechter aus als 2017 mit 240 Tonnen. Schon damals litten die Kulturen stark unter den Frostnächten im April.

Fricktal hat es schlimmer erwischt als vor vier Jahren

Heuer präsentiert sich die Lage in der Nordwestschweiz noch dramatischer. Laut Wirz wurden dieses Jahr während des April-Frosts die Zwetschgenbäume im Fricktal stärker in Mitleidenschaft gezogen, als dies vor vier Jahren der Fall gewesen war.

«Dass es bei den frühen Sorten einen grossen Ausfall gibt, war rasch klar. Später zeichnete sich ab, dass auch bei den späten Zwetschgen mit einem enormen Ernteverlust zu rechnen ist»,

erklärt Hansruedi Wirz. Hinzu kommt: Die Produzenten haben mit Berostungen – braunen Stellen auf den Zwetschgen – zu kämpfen. Gewisse Sorten sind stark davon betroffen. Diese Früchte müssen aussortiert werden, was zusätzliche Ausfälle zur Folge hat.

Der Behang der Bäume ist «sehr schwach», meint Wirz. Die hiesigen Frühzwetschgen wie Tegera und Cacaks Schöne litten mehr unter der Kälte als die späten Sorten. Von denen sind in der Nordwestschweiz Dabrovice, Cacaks Fruchtbare, Tophit, Haroma und Jofela am verbreitetsten.

Nässe begünstigte Fäulnis

Die nassen Monate Juni und Juli erhöhten zudem den Druck wegen der Fäulnis primär bei den Frühzwetschgen. Durch die Feuchtigkeit entstehen kleine Risse in den blauen Früchten oder diese springen auf.

«Sobald der Zucker kommt, beginnen sie zu faulen»,

so der Oberbaselbieter Obstbauer. Die Ernte ist etwa zwei Wochen später gestartet, was jedoch nicht von Belang ist. Derartige Schwankungen sind normal.

Die zweite Vorernteschätzung von Anfang Monat rechnet bei den Brennzwetschgen mit 1000 Tonnen schweizweit, was bloss einem Drittel von 2020 entspricht. Dies sei nicht gravierend, weil die Vorräte an Bränden in den grossen Brennereien recht hoch seien, erläutert Hansruedi Wirz.

«Die Menge der Brennfrüchte zu schätzen, ist extrem schwierig.»

In der Schweiz sind dieses Jahr knapp 2000 Tonnen Tafelzwetschgen zu erwarten, 45 Prozent der Vorjahresmenge. Mit 4650 Tonnen war 2018 ein Spitzenjahrgang (Nordwestschweiz: 1070 Tonnen). Ein Jahr zuvor wurden nach den Frostnächten im Frühling etwa 1900 Tonnen registriert.

Enttäuschendes Jahr auch bei den Kirschen

Die Kirschensaison ist abgeschlossen. 1550 Tonnen Tafelkirschen wurden heuer schweizweit geerntet, davon 345 Tonnen in der Nordwestschweiz.

«Damit haben wir die Schätzung nicht ganz erreicht»,

räumt Hansruedi Wirz ein – ein enttäuschendes Jahr nach drei guten 2018 bis 2020. Für Steinobstproduzenten seien Jahre wie heuer und 2017 einschneidend.

Das Steinobst ist von der Witterung her grösseren Schwankungen unterworfen als Kernobst. Bei diesem ist die Lage stabiler. Die diesjährigen Schätzungen für Äpfel sind etwa gleich hoch wie im Vorjahr.