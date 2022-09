Zwingen Konkurrent oder Entlastung für den Kanton? Private bieten neu Coronatests direkt an der Hauptstrasse an In der Laufentaler Gemeinde kann man sich auf das Virus untersuchen lassen. Der Kanton Baselland findet das neue Angebot gut. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Das Coronatestzentrum in Zwingen wartet auf Kundschaft. Nicole Nars-Zimmer

Das grosse Plakat an der Hauptstrasse in Zwingen ist nicht zu übersehen: Seit gestern befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des dänischen Möbelhauses Jysk das einzige private Coronatestzentrum des Baselbiets. Der Betreiber Healthspot versteht sein Angebot als Ergänzung zum kantonalen Zentrum. Beim Kanton Baselland kann man sich vorstellen, dass künftig Coronatests nur noch durch Private angeboten werden.

Seit Mitte August betreibt der Kanton in Pratteln sein einziges Coronatestzentrum. Zudem ist es im Baselbiet in fünf Apotheken, 23 Arztpraxen sowie in der Rennbahnklinik in Muttenz möglich, sich auf Corona testen lassen. Im Bezirk Laufen liegt keine der Apotheken und Praxen. «Wir haben Sie bereits in der Pandemie beim Breiten Testen Baselland unterstützt und für den Kanton diverse regionale Testzentren betrieben», schreibt Healthspot auf seiner Website.

«Da dies nun vom Kanton leider nur noch zentral übernommen wird, haben wir uns dazu entschlossen, wieder eine regionale Lösung für Sie anzubieten.»

Bis Ende Mai hatte das Unternehmen ein Testzentrum im Spital Laufen betrieben.

Eine vierstellige Anzahl von Tests pro Tag wäre möglich

Dass gestern das neue Zentrum in Zwingen die Tore öffnete, ist kein Zufall. «Erfahrungsgemäss steigen in den kommenden Wochen die Coronazahlen», sagt Christoph Schnoz. Der Vertriebsleiter von Healthspot betont: «Sollte die Nachfrage gross sein, können wir problemlos ausbauen.» Es wäre möglich, täglich eine vierstellige Zahl von Tests durchzuführen.

Healthspot-Vetriebsleiter Christoph Schnoz ist bereit. Nicole Nars-Zimmer

Das in Füllinsdorf beheimatete Unternehmen startet in Zwingen mit zwei Mitarbeitenden und richtet sich stark an Personen, die sich nach der Arbeit noch testen lassen möchten. Das Zentrum ist an Montagen und Freitagen von 17 bis 20 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Reservierung ist nicht notwendig. Esther Schindelholz, die für den Kanton Baselland das Impfzentrum im Laufner Spital verantwortete, steht Healthspot beratend zur Seite. Kerngeschäft des Betriebs sind zertifizierte Erste-Hilfe-Schulungen sowie individualisierte Erste-Hilfe-Konzepte für Unternehmen.

«Wir haben Kenntnis vom neuen Testzentrum in Zwingen und finden es eine begrüssenswerte Ergänzung zum kantonalen Zentrum in Pratteln», sagt Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Solche regionalen Lösungen seien sinnvoll, da es dem Kanton nicht möglich sei, flächendeckend Tests anzubieten. «Für uns ist dieses Zentrum keine Konkurrenz.» In anderen ländlichen Regionen, wie etwa dem Waldenburgertal, sei die Situation weniger akut als im Laufental, da im Raum Liestal sechs Testmöglichkeiten existierten.

Private müssten für Kanton in die Bresche springen

Im kantonalen Zentrum am Gallenweg in Pratteln seien Mitte September rund 50 Tests pro Tag durchgeführt worden.

«Steigt im Herbst die Nachfrage, sind wir in der Lage, die Kapazitäten in Pratteln auszubauen.»

Die Testzahlen befänden sich auf einem tiefen Niveau. Auf lange Sicht liege es an den Privaten, Tests im Kanton durchzuführen, findet Wirz. «Wenn Corona nur noch wie eine normale Grippe ist, kann der Kanton kaum mehr ein eigenes Zentrum aufrechterhalten.» Irgendwann müssten private Firmen in die Bresche springen.

