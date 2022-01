Zwischenbilanz Ein Jahr Grosser Rat – geprägt von Neuzugängen und dem Bettelverbot Der Basler Grosse Rat trat vor einem Jahr in neuer Konstellation die erste Sitzung an. Nicht alle Neumitglieder sind gleich präsent im Ratsgeschehen und in den Debatten. Das zeigt ein Blick zurück. Silvana Schreier 19.01.2022, 05.00 Uhr

Mit einem kurzen Unterbruch musste der Grosse Rat meistens im Basler Concress Center tagen. Kenneth Nars

Jünger und weiblicher. Diese Attribute erhielt der Basler Grosse Rat in der neuen Zusammensetzung. Die Erwartungen waren hoch – ebenso die Anzahl Vorstösse, die eingegangen sind.

Das erste Jahr der laufenden 44. Legislatur des Grossen Rats geht mit der heutigen Sitzung zu Ende. Nach den Wahlen 2020 war die grüne Welle, die auch in Basel angekommen sein soll, das grosse Thema. Dabei beanspruchte die Basler SVP von Anfang die Redezeit, die Twitter-Feeds und Schlagzeilen. Das Bettelverbot und die damit verbundene Debatte lieferte der rechtsbürgerlichen Partei Zündstoff.

Auch deswegen sieht sich die SVP als grosse Gewinnerin des vergangenen Jahres – dabei fing die Legislatur für sie wenig erfreulich an; bei den Wahlen 2020 verlor die Partei vier Sitze. Verständlich, dass sie nun eine Medienmitteilung zu den verzeichneten Siegen verschickt. Als Beweis dafür, nicht untätig gewesen zu sein. Als Erfolge werden eben das Bettelverbot, die finanzielle Unterstützung für Larvenateliers, die abgeschmetterte Abstimmung zum Friedhof Hörnli sowie die Umgestaltung der Solitude-Promenade gewertet.

Vorstösse als Mittel zur Aufmerksamkeitsgewinnung

Trotz Siegesstimmung muss die SVP in der eigenen Mitteilung aber zugeben: Das vergangene Jahr war punkto Aufmerksamkeitsgewinnung dominiert von der SP und dem Grün-Alternativen Bündnis (GAB) im Grossen Rat. Zusammen haben die linken Fraktionen 215 Vorstösse eingereicht – 125 stammten von der SP, 90 vom GAB. Jetzt kann gesagt werden, das gehört zur Strategie von Rot-Grün. Und das tut es offensichtlich auch. Genau dadurch erreichen die Fraktionen immer wieder die Medien und beeinflussen die öffentliche Meinung. Zudem verschaffen sie sich damit wertvolle Redezeit im Parlament und aufmerksamkeitswirksame Beiträge in den sozialen Medien.

Die Stärke von Rot-Grün ist ungebrochen. Zumindest was die Präsenz und Anzahl der Vorstösse angeht. Bei den Entscheiden im Grossen Rat zeigt sich aber bereits jetzt, dass die GLP das Zünglein an der Waage ist und je nach Abstimmung sich auf die Seite der Bürgerlichen oder der Ratslinken schlägt.

Für Rot-Grün spricht, dass sie die Erneuerung nach den Wahlen als Chance wahrnimmt. Fünf Neuzugänge hatte die SP im 2021, das Grün-Alternative Bündnis toppt diese Zahl: Sieben neue Mitglieder wurden von den Bisherigen in die Abläufe im Grossen Rat eingeführt. Man könnte meinen, dies bringe auch eine gestandene Fraktion durcheinander.

Linke Neuzugänge wirken in Debatten mit

Das Gegenteil war der Fall. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten trumpften auf. Salome Bessenich und Melanie Nussbaumer reichten je sechs Vorstösse ein, Mahir Kabakci fünf. Und auch Ivo Balmer und Melanie Eberhard, die erst im September 2021 zur Fraktion stiessen, sind bereits präsent.

Dasselbe gilt für mehrere Neuzugänge beim GAB. Die erfahrene Basta-Politikerin Heidi Mück war mit sieben Vorstössen präsent und der jüngste Grossrat Laurin Hoppler reichte drei ein. Blass und unfassbar blieben dabei Anina Ineichen, Marianne Hazenkamp-von Arx und Patricia Bernasconi. Bei Letzterer überrascht die Unsichtbarkeit im Ratsgeschehen: Als ehemalige Grossrätin erhielt sie vom Stimmvolk eine zweite Amtszeit, bisher reichte sie aber keine Vorstösse ein. Umso aktiver war Bernasconi dafür ausserhalb des Ratssaals im Abstimmungskampf zur Wohnschutz-Initiative.

LDP-Jungpolitikerin fällt auf

So präsent die Ratslinke ist, so unscheinbar bleiben die Neulinge bei den Bürgerlichen. Zusammengenommen haben FDP, LDP und Die Mitte/EVP-Fraktion 97 Vorstösse eingereicht. Den Lead haben, wenig überraschend, die Liberalen. Auffallend ist Jungpolitikerin Annina von Falkenstein: Sie sticht mit zehn Eingaben heraus. Und konnte bereits einige Erfolge einfahren: Der Grosse Rat sagte Ja zum Verbot der Konversionstherapien und ihre Motion zur Änderung der Kündigungsbestimmungen bei Kantonsangestellten liegt bei der Regierung auf dem Tisch.

Bei der Mitte/EVP-Fraktion fällt Christoph Hochuli auf. Der Basler Polizist macht sich in seinen sechs Vorstössen für Velofahrende stark. Gleichwohl bleibt er in den Ratsdebatten noch zurückhaltend. In diesen dominieren langjährige Mitglieder wie Balz Herter und Beatrice Isler.

SVP-Neulinge enttäuschen bisher

Auf die altgedienten Grossräte setzt auch die SVP. Siege wie das wiedereingeführte Bettelverbot wären ohne Grossrat Joël Thüring kaum gelungen. Für den Geschäftsführer der Basler SVP wird die laufende Legislatur jedoch die letzte sein. Die Partei hat damit die grosse Aufgabe, in den kommenden drei Jahren eine Nachfolge aufzubauen, die ebenso wie Thüring in einem Jahr 21 Vorstösse einreicht, in den sozialen Medien Diskussionen anreisst und die städtischen Debatten dominiert. Bisher bleiben die SVP-Neulinge Stefan Suter, Jenny Schweizer und David Trachsel unscheinbar. Und ob die Partei in den nächsten Monaten wieder vergleichbar grosse Erfolge einfahren kann, ist angesichts der Stärke von Rot-Grün fraglich.