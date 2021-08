Das Lido hat sich vom Geheimtipp zum hippen Treffpunkt gemausert

Zwischennutzung Lysbüchelareal Von der Bieridee zum hippen Treffpunkt: Das Lido lockt mit Bar, Catering und Beach-Volley Das «Lido» ist seit vier Wochen im Lysbüchelareal beheimatet. Hier trifft sportliche Betätigung auf Zusammensein bei Speis und Trank. Maximilian Karl Fankhauser 16.08.2021, 05.00 Uhr

Eine typische Bieridee: Das Lido auf dem Lysbüchel-Areal. Roland Schmid / BLZ

«Kein Lido ohne Wasser», sagt Elias Buess vom Kollektiv Squadravioli und lacht. Es ist eine Anspielung auf das Konstrukt mit verschiedenen Duschbrausen und Badewannen, in denen das Feierabendbier bei Kaltwasser genossen werden kann. Das Erste, was beim Wort Lido vor dem geistigen Auge aufblitzt, ist ein heisser Tag im Strandbad an einem See. Heiss ist es auch im «Lido» auf dem Lysbüchel-Areal.

Das stehende Gewässer wird aber vergebens gesucht. Stattdessen findet man sich auf einer Zwischennutzungsanlage zwischen Bahngleisen und Baulandprärie wieder, was dem Charme des Begegnungsraumes aber nichts abtut. Das «Lido» ist eines von mehreren Projekten, welches auf der Anlage der SBB seinen Platz gefunden hat. «Mieter des ‹Lido›-Platzes ist der Verein Padel Lys. Unser Kollektiv hat das Gastromandat erhalten», sagt Buess. Zusammengefasst werden die Projekte unter dem Namen «Lysa Büchels Garten».

Sponsoren waren wichtig bei der Verwirklichung

Eine typische Bieridee sei es gewesen, erzählt Buess. Er, ein Kumpel und die Anderen seines Kollektivs sind die Träger des Projekts. Buess sagt:

«Wir arbeiten sehr impulsiv. Bei der Geburt dieser Idee entwickelte sich schnell eine Dynamik. Jeder toppte den Anderen mit noch besseren Einfällen.»

Und an Einfällen mangelte es den Jungunternehmern nicht. Neben den erwähnten Abkühlungsmöglichkeiten umfasst das «Lido» eine Bar, der mehrmals wöchentlich wechselnde Catering-Stand, die grosse Piazza mit Sitzmöglichkeiten, eine Boule-Bahn, ein Beachvolleyballfeld, zwei Padel-Tennis-Felder und einen Wohnwagen. «Das ist unser Bureau, wurde aber auch schon als Schlafwagen für Babys gebraucht», sagt Buess. Die Padel-Felder konnten coronabedingt noch nicht fertig gestellt werden, das Beachvolleyballfeld kann gemietet werden. «Aber nur bis 16 Uhr. Danach gilt: Wer das Match gewinnt, darf auf dem Platz bleiben und muss sich neuen Gegnern stellen», sagt Elias Buess.

Vier Wochen sind nun seit der Eröffnung vergangen. Das Fazit: «Geiles Wetter», sagt Buess und grinst. «Nein im Ernst. Trotz des schlechten Wetters sind immer viele Leute gekommen.» In dieser kurzen Zeit hat sich das «Lido» vom Geheimtipp zum hippen Treffpunkt gemausert. Erwartungen hätten sie keine gehabt, dass es jetzt so läuft, sei natürlich umso schöner. Es ist Donnerstagabend und das «Lido» füllt sich. Auf der Boule-Bahn messen sich zwei Frauen, die Schlange vor der Bar wird länger und die hausgemachten Würste des Caterers erfreuen sich grosser Beliebtheit bei den Gästen. An den Tischen zwischen Sonnenschirmen und Bäumen geniessen die Menschen ihr Feierabendbier. Diese Bäume wirken wie Fremdkörper in der Baulandprärie, ergänzen das Bild aber hervorragend. «Ein Geschenk», erzählt Buess. «Ganz allgemein waren Sponsoren für die Verwirklichung dieses Projektes extrem wichtig. Da hat uns unser gutes Netzwerk geholfen.»

Keine herkömmlichen Softgetränke

Auch alt Grossrat Baschi Dürr gibt sich die Ehre, was Buess einen begeisterten Blick entlockt. Eine Gruppe am Tisch neben der Boule-Bahn diskutiert angeregt über das neue Gesicht des FC Basel. Sie seien heute zum ersten Mal hier, erzählt Luca Zwimpfer. «Da heute der FCB spielt, hat es sich angeboten, vorher vorbeizuschauen.» Ihm gefalle das Ambiente, auch die Chipotle-Wurst sei hervorragend. Kauend stimmt ihm Noah Böni zu. «Das Konzept ist super, es hat für Jeden etwas.» Es ist dies das Ziel, das Buess und seine Freunde mit dem Projekt auch verfolgen:

«Das ‹Lido› soll ein Raum für Bewegung und Begegnung sein.»

Zudem sei es ihm und seinem Team ein grosses Anliegen, den Flaschenverbrauch zu minimieren. «Wir verfolgen hier ein spezielles Konzept.» Herkömmliche Softgetränke gebe es kaum, dafür würden Säfte aus Kanistern von regionalen Vertretern angeboten. «Das kommt bei unseren Gästen sehr gut an.» Natürlich habe man auch Whisky-Cola im Angebot, die Flasche werde aber ausschliesslich als Mischgetränk genutzt. «Wenn man unbedingt ein Cola will, dann kann man einen Whisky-Cola ohne Whisky bestellen. Das wird dann aber sehr teuer», sagt Buess mit Augenzwinkern.

Für die nächsten drei Jahre wird das «Lido» auf dem Lysbüchelareal sein. Weiterführende Ideen würden bestehen. Auch Events sind in Zukunft geplant. «Was hierbei erschwerend hinzukommt, ist, dass das gesamte Areal nur ein Kontingent von 14 Tagen besitzt, an denen es laut werden darf.» Diese 14 Tage müssten nochmals unter den ansässigen Parteien verteilt werden. Am nächsten Freitag, 20. August, ab 16:30 Uhr, findet im «Lido» das Zwischenzeit Festival statt.