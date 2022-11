Zwischenruf Leben in Füllinsdorf Hellseher? Die nächste Gemeindeversammlung wird vom 5. auf den 8. Dezember verschoben – wegen des möglichen Achtelfinals der Schweizer Fussballer an der Weltmeisterschaft. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 01.11.2022, 20.32 Uhr

Die Gemeinde Füllinsdorf hat ihre Gemeindeversammlung um drei Tage verschoben. Kenneth Nars

Die Fussballweltmeisterschaft in Katar wirft auch im politischen Baselbiet ihre Schatten voraus. Die Gemeinde Füllinsdorf liess am Montag verlauten, dass die auf 5. Dezember angesetzte Gemeindeversammlung auf 8. Dezember verschoben wird. Grund: Die Schweizer Kicker spielen in der Gruppe G, als Gruppenerster würden sie ihren Achtelfinal just am 5. Dezember bestreiten.

Mit dem Voranschlag 2023 und dem Schulhauskredit sind für die Füllinsdörfer Gemeindeversammlung zwei wichtige Geschäfte traktandiert. Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen, dass möglichst viele interessierte Stimmberechtigte an dieser Versammlung teilnähmen, heisst es in der Mitteilung. Diese Chancen stehen gut, denn der 8. Dezember ist in Katar spielfrei.

Es könnte aber auch sein, dass Füllinsdörferinnen und Füllinsdörfer ihren Kater auskurieren müssen. Weil sie nach dem gewonnenen Achtelfinal der Schweiz und deren Einzug in die Viertelfinals die Korken knallen liessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen