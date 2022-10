Zwischenruf Wie findet man einen neuen Gemeinderat? Die Oberdörfer Exekutive versucht auf spezielle Art, ein neues Mitglied zu gewinnen. Sie macht aus der Not eine Tugend. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 26.10.2022, 15.48 Uhr

Hannes Schweizer, ein politisches Urgestein. Archiv: bz

Zwei erfolglose Wahlgänge im Mai und September, um einen vakanten Sitz in der Exekutive wiederzubesetzen, bringt den Gemeinderat von Oberdorf auf eine originelle Idee.

Mit einem Stelleninserat versucht Behördenmitglied Hannes Schweizer, das Amt bei Stimmberechtigten schmackhaft zu machen. «Gesucht: Mitglied der Geschäftsleitung. Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen mit ca. 80 Mitarbeiter*innen», steht auf der Frontseite des Uelischadblatts, dem Publikationsorgan der Gemeinde Oberdorf.

Und weiter: Sie seien ein Dienstleistungsbetrieb und erbrächten für ihre circa 2500 Kunden Leistungen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Sicherheit und Gesundheit.

Schweizer, der als früherer Gemeindepräsident von Titterten sowie als Landrat auf weit über drei Jahrzehnte politische Erfahrung zurückblickt, weiss, wovon er schreibt, und meint in seinem Aufruf neckisch: «Die Einarbeitung in ein Gemeinde-Dossier ist in der Regel verständlicher abgefasst als eine Möbelmontageanleitung eines grossen und bekannten Möbelherstellers.»

