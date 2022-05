Interview Neuer Uni-Standort auf dem Dreispitz: «Es wird kaum ein Gebäude geben ohne Dachgärten» Auf dem Dreispitzareal entsteht in den nächsten zehn Jahren ein Uni-Quartier. Im Gegensatz zu anderen Transformationsarealen sollen hier die gewerblich-industriellen Nutzungen nicht verschwinden, betont der Baselbieter Bau- und Verkehrsdirektor Isaac Reber im Interview. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 18.45 Uhr

Viel mer Grün als heute: auch das transformierte Parkhaus Ruchfeld (rechts) soll zu einer grünen Oase werden. zVg

Isaac Reber, wir haben nun eine Vorstellung, wie das Uni-Quartier im Dreispitz in zehn Jahren aussehen könnte. Was überzeugt Sie, was nicht?

Isaac Reber: Ich finde den Entwurf grossartig. Er nimmt moderne Ideen der Wiederverwertung und des Re-Use auf, zum Beispiel dass das Ruchfeld-Parkhaus und die Logistik-Bauten von Fiege bestehen bleiben und umgenutzt werden sollen. Die Geschichte des Areals soll trotz Umgestaltung und Neubauten ablesbar bleiben. Die Basis für die weitere Entwicklung ist gelegt.

Man will ein Quartier mit einer vielfältigen Nutzung, der Maler soll auch in Zukunft Platz haben neben den Studierenden. Macht das Sinn?

Ja. Auf dem ganzen Dreispitzareal ist sehr vieles miteinander und nebeneinander möglich. Das ist eines seiner wesentlichen Qualitäten und Potenziale. Die Transformation wird hier nicht dazu führen, dass gewerblich-industrielle Nutzungen verschwinden. Sie wandeln sich womöglich aber. Das umgebaute Transitlager ist ein gutes, bestehendes Beispiel: Dort gibt es heute mehr Arbeitsplätze denn je, in den Obergeschossen wurden rund 100 höchst attraktive Wohnungen erstellt.

Laut Uniratspräsident Beat Oberlin sind einige Verkehrsfragen ungelöst. Insbesondere für die Velofahrenden existiert bis heute keine gute und sichere Verbindung zwischen Dreispitz und Innenstadt.

Zunächst: Das Dreispitz ist hervorragend erschlossen, insbesondere auch mit dem ÖV. Im Rahmen der Evaluation für einen Baselbieter Uni-Standort kamen wir nicht zuletzt auf das Dreispitzareal, weil es mit dem Velo aus der Stadt gut erreichbar ist. Das war und ist ein grosser Vorteil gegenüber anderen diskutierten Unistandorten wie Liestal. Gewiss: Es besteht bei den Velorouten Verbesserungspotenzial, ich meine aber, dass diese Probleme lösbar sind, dies auch im Kontext des ohnehin geplanten Ausbaus des Velonetzes. Vergleichen Sie die Verkehrssituation auf dem Weg zur Uni, im Gundeli, heute mit jener von vor 30 Jahren. Dort hat es heute neben den Autos viel mehr Platz für Velos und andere Nutzungen.

Die noch nicht optimale Erschliessung des Dreispitzareals für den Veloverkehrs hält der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber für ein «lösbares Problem». Kenneth Nars

Das Dreispitz ist versiegelt wie kaum ein anderes Areal in der Stadt und gilt im Sommer als Hitzeinsel. Will man für die Studierenden ein gutes Mikroklima schaffen, ist viel zu tun.

Das ist heute so. Die Vorschläge des Dubliner Architekturbüros zielen aber genau in die richtige Richtung. Die vorgesehene Durchgrünung geht weit: Der ehemalige Rangierbahnhof wird zur grünen Oase, es wird kaum ein Gebäude geben ohne Dachgärten, teilweise sollen auch Zwischenräume wie das Ruchfeld-Parkhaus begrünt werden. Die Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen und der Juristischen Fakultät, die heute in Basel zwischen der stark befahrenen Nauenstrasse und den Bahngeleisen einquartiert sind, dürfen sich freuen auf den neuen Standort.

Nun liegt zwar eine städtebauliche Vorstellung vor. Ob und wann konkrete Projekte kommen und wie diese aussehen, ist ungewiss.

Stimmt, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Es geht hier eben nicht nur um die Uni, sondern um ein ganzes Quartier. Da muss man sich zuerst genau überlegen, was wo stattfinden soll. Die Uni ist nun ein Projekt von mehreren im Rahmen des präsentierten städtebaulichen Studienauftrags.

