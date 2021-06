Der grosse Pizza-Test: Die bz kürt die besten Pizzerien in Basel.

Basels beste Beizen Träume aus Teig: Die bz kürt die besten Pizzerien in Basel Zum Beginn der der neuen bz-Serie «Basels beste Beizen» haben wir uns auf die Suche nach den besten Pizze gemacht. Nicht einmal 60 Jahre ist es her, als in Basel die erste Pizzeria ihren Ofen einheizte. Heute gibts mehrere Dutzend Pizzerien in der Stadt – die meisten sind gut, doch einige könnten selbst Neapolitaner begeistern. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland 29.06.2021, 05.00 Uhr

Der Amerikaner Dan Janssen hat es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, weil er sich seit Jahrzehnten ausschliesslich von Pizza ernährt. 30'000 Pizze soll er bereits verdrückt haben. Seiner Gesundheit schadet er damit offenbar nicht. Im Gegenteil: Gemäss verschiedenen Studien soll der Verzehr von Pizza das Risiko von Herzinfarkten vermindern – natürlich nur, wenn sie nicht mit Salami und anderen Kalorienbomben belegt ist.

Eine Pizza pro Tag: Ja, warum eigentlich nicht? Schon die Babylonier und alten Griechen sollen auf den Geschmack gekommen sein und Teigfladen gebacken haben. Die Neapolitaner allerdings waren die Ersten, die sie mit Tomatensugo ergänzten. Im 19. Jahrhundert verkaufte eine Bäckerei in Neapel die ersten Pizze, das erste Rezept erschien vor 150 Jahren.

Die erste Pizzeria in Basel ist für das Jahr 1963 belegt

Den Weg in die Schweiz fand die Pizza im Schlepptau der Gastarbeiter. Die Italienerinnen und Italiener, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der Arbeit gen Norden zogen, wollten auch in der Fremde ihre gewohnte Küche geniessen. Als erste Pizzeria der Schweiz gilt das «Napoli» in Zürich, eröffnet 1954. In Basel gestaltet sich die Suche schwieriger.

Die Pizzeria Stadthof am Barfüsserplatz rühmt sich, Basels älteste Pizzeria zu sein, mit Eröffnungsdatum 1965. Damals hiess sie «Pulcinella». Wir fragen den Basler Gastrohistoriker Mario Nanni. Er verspricht, sich auf die Suche zu machen in seinem immensen Fundus aus Inseraten, Zeitungsartikeln, Speisekarten und Notizen. Dann meldet sich der Archivar des Wirte­verbands Basel-Stadt zurück. Der «Stadthof» sei tatsächlich die älteste Pizzeria der Stadt, wenn man «noch existierende» hinzufüge. Denn bei seiner Recherche sei er auf ein Lokal namens Pizza am Riehenring gestossen, sagt Nanni, an der Adresse des Münchnerhofs. Der Telefonbucheintrag stamme von 1963. Somit wäre das «Pizza» zwei Jahre älter als der «Stadthof».

In der «Steinen» gabs wohl schon zuvor Pizze

Es habe zuvor schon einige italienische Restaurants gegeben, sagt Nanni. Das: Hotelrestaurant Italia in der Steinenvorstadt (Eintrag im Telefonbuch 1931, heute IWB City Center), das «Donati» bei der Johanniterbrücke (1950) sowie das «La Popote» an der Elsässerstrasse und das «Pusterla» an der Amerbachstrasse (beide 1952).

Diese Gaststätten hätten sich zwar nicht Pizzeria genannt, fügt Nanni an, in ihnen sei aber sicher auch Pizza serviert worden. «Leider konnte ich keine weiteren und genaueren Angaben dazu finden.» Der heutige «Stadthof»-Pächter Josef Schüpfer kann auch nicht weiterhelfen, 1980 brannte es im Lokal, die Akten der Vorgänger wurden Opfer der Flammen.

Wie auch immer – Basel ist längst eine Pizzastadt: 56 Betriebe listet der Wirteverband unter Pizza auf. Unser Ranking zeigt: Einige sind richtig gut!

Platz 5: Da Gianni: «Kolosseum der Teigfladen»

Geniessen bis zum bitteren (Abbruch-)Ende: Pizzeria Da Gianni in der Elsässerstrasse. Roland Schmid

Fazit: Pizza-Genuss erster Güte. Auch draussen im Garten.

Da Gianni Elsässerstrasse 1, 061 322 42 33

Platz 4: Dio/Mio: Newcomer mit grossem Erfolg

In der Herren-Toilette gibt es einen Maradona-Schrein. Dio Mio in der Theaterstrasse 10. Roland Schmid

Die Pizzeria Dio/Mio an der Theaterstrasse gibt’s erst seit zwei Jahren. Wer innert so kurzer Zeit Erfolg hat, der muss liefern. In diesem Fall echte Pizza napoletana, die seit dem Jahr 2017 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Denn Pizzabacken ist eine Kunst. Chef-Pizzaiolo Salvatore bekam sie in die Wiege gelegt: Seine Eltern betrieben in Neapels Altstadt eine Pizzeria. Die meisten Zutaten für die Pizze stammen original aus der Region Kampanien; die Tomaten etwa reifen auf den Hügeln des Vesuvs. Der Teig wird mindestens 24 Stunden vorher hergestellt, zudem kommt wenig Hefe zum Einsatz. Die Auswahl an Pizze ist mit 19 Sorten bei weitem gross genug, um Abwechslung zu garantieren.

Der Schrein auf dem Herren-WC. Roland Schmid

Fazit: Grossartige Pizza napoletana mit knusprigem Rand und saftiger Mitte. Ein Muss auch für Fans von Maradona und der SSC Napoli: Auf dem Herren-WC hängt ein Schrein zu Ehren des besten Fussballers ever. Oh mio dio Diego!

Dio/Mio Theaterstrasse 10, 061 283 90 00.

3: Vito: Die vielfältige Lange vom Blech

Die Vito-Crew hat Erfolg: Schon vier Standorte gibt es in Basel. Von links: Lukas Riesen, Francesco Ruinelli, Philippe Hersberger und Kristopher Wiegand.

Nicole Nars-Zimmer

Die Macher von «Vito» haben intensive Feldstudien am Objekt betrieben, in diesem Fall an der Pizza. Je nach Quelle assen sie an gewissen Tagen auf ihren Erkundungen durch halb Europa zwischen acht und zehn Pizze. Das Resultat lässt sich nun an bereits vier Standorten in Basel erkunden: «Vito» bietet eine «Pizza al metro» an, die aufgeteilt und zusammen genossen werden kann. An der Pizza wird ständig gefeilt, ebenso an den Produkten; «Vito» lässt sogar sein eigenes Mehl herstellen. Der Rand ist dick und knusprig, der Belag oft innovativ: Die saisonale Pizza etwa ist mit grünen Spargeln, Spinat, Mascarpone-Crème, roten Zwiebeln und confierten Cherrytomaten ausgestattet.

Fazit: Unkompliziertes Pizzavergnügen an hippen Holztischen. Im Team arbeitet auch eine Pizzaiola mit – «ich wünsche mir mehr von ihnen», sagt Mitbetreiber Philippe Hersberger.

Vito Güterstrasse 138, 079 646 22 11. Weitere Standorte am Aeschengraben 14, an der Klybeckstrasse 90 und auf der Passerelle des Bahnhofs SBB.

Platz 2: Margherita: Mit direktem (Liefer-)Draht nach Italia

Hier gibts auch die etwas leichtere Schwester der Pizza: die Pinse: Pizzeria Margherita in der Steinenvorstadt 60 Roland Schmid

Zuerst wollte Edgardo Mancini in seiner Pizzeria nur die «Margherita» anbieten, allerdings mit einer exquisiten Auswahl an Mozzarella- und Tomatensorten. Doch dann kam er noch vor der Eröffnung vor 15 Jahren von dieser Idee ab, «denn die Schweizer haben gerne mehr auf der Pizza». Tatsächlich bietet die Pizzeria Margherita am Eingang der «Steinen» auch eine Vielzahl an möglichen Belägen an. Den Grundgedanken hat Mancini jedoch beibehalten: den hohen Anspruch nach erstklassigen Produkten von ausgewählten Lieferanten. Mozzarella, Tomaten, Parmaschinken, Bresaola – alles wird bis zu zweimal pro Woche aus Italien angeliefert. Neu bietet die «Margherita» auch Pinse an – eine entfernte Verwandte der Pizza, die aber leichter verdaulich ist.

Fazit: Sehr schmackhafte Pizze aus dem Holzofen mit erstklassiger Palette an Mozzarellasorten. Nebenan gibt es Piadine in der Piadina Bar, die ebenfalls Edgardo Mancini gehört.

Margherita Steinenvorstadt 60, 061 272 20 44.

Platz 1: Artigiano Café: Die mit dem heissen Ofen

Der Birsig-Parkplatz hat ein Highligt: Das Café Artigiano. Roland Schmid

Den Unort Birsig-Parkplatz betrat lange nur, wer sein Auto abstellen wollte. Heute kommt man auch zum Pizza­essen hierher: Das Artigiano Café ist trotz der versteckten Lage längst mehr als ein Geheimtipp. Qualität setzt sich eben durch. Und für die sorgen die Pizzaioli aus Neapel. Der Gast hat bei über 30 Pizze die Qual der Wahl. Umso schneller geht es, wenn er sich entschieden hat: Gerade mal 50 Sekunden liegt die Pizza im bis zu 500 Grad heissen Steinofen. Den Teig stellen die Pizzaioli selber her, er ruht bis zu 72 Stunden und wird so luftig – und leicht verdaulich. «Wer nach dem Besuch bei uns nach Hause kommt», sagt Besitzer Mario di Prete, «hat bereits wieder Lust auf Pizza.» Das glauben wir gerne.



Fazit: Wenn der Birsig-Parkplatz wie geplant dereinst einmal zur Flaniermeile umgestaltet wird, steht das Artigiano Café nicht mehr abseits. Pizzafans kommen allerdings schon heute nicht mehr an ihm vorbei.

Artigiano Café Birsig-Parkplatz 26, 061 271 15 76.

Pizza Federer und Pizza al padrone – auch diese Lokale sind wärmstens zu empfehlen:

Die Pizzeria Stadthof am Barfi besticht durch ihre dünnen, knusprigen Pizzaböden, wobei die Pizza al padrone sogar nur halb so dick ist – belegt ist sie mit Knoblauch und Tabasco. Noch extravaganter – nach dem Motto: Erlaubt ist, was schmeckt – ist die Pizza Exotica in der Pizzeria Al Giardino am Burgfelderplatz. Bei einer Umfrage nach der besten Pizzeria sehr beliebt sind weiter: Das Prima in der Aeschenvorstadt mit der gleichnamigen Pizzaexplosion: Tomaten, Büffel-Mozzarella, Parma-Schinken, Garnelen, Rucola und Trüffelöl. Die Resslirytti am Wettsteinplatz, eine Pizzeria von grosser Tradition. Sowie das Molino in der Steinenvorstadt. Das Restaurant Ziegelhof, vis-à-vis dem Tinguely Museum, führt die Pizza Federer auf der Karte: Der Tennisstar kreierte sie am Turnier von Schanghai – ihr Belag hat es in sich: Tomaten, Extra-Mozzarella, Crème fraîche, Schinken, Rucola und frische Feigen. Ein magistraler Mix!

Serie «Basels beste Beizen» Die Redaktion kürt jeweils die fünf besten Beizen einer Kategorie. Die nächste Folge erscheint Ende Juli.