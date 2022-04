Die Starwings verlieren auch das zweite Playoff-Viertelfinale

Basketball Starwings mangelt es wieder an Konstanz Für die Basketballer gibt es auch im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen Massagno nichts zu holen – sie verlieren mit 66:91. Isabel Langer 26.04.2022, 22.33 Uhr

Wenn vereinte Kräfte nicht reichen: Die Starwings mit Branislav Kostic (4), Thomas Rutherford (re.) und Ilija Vranic in Massagno. Bild: KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Dass die Starwings in dieser Best-of-Five Serie der Basketball Playoff-Viertelfinals nicht vollständig chancenlos sind, haben sie beim ersten Spiel in Massagno bereits gezeigt. Phasenweise führten die Wings sogar gegen den Favoriten und zeigten, welche Qualität in ihrem Team steckt.

Diese gute Leistung gilt es konstant über das gesamte zweite Spiel abzurufen, um die Chancen auf die Playoff-Halbfinals aufrecht zu erhalten. Wenn den Starwings erneut eine Überraschung gelingen soll, wie es vergangenes Jahr in den Playoffs der Fall war, müssen sie Massagno mindestens ein Heimspiel abnehmen. Doch dass es die Hausherren, die zu den «Grossen Drei» der Schweiz zählen und Titelavancen hegen, den Birsfeldern nicht einfach machen werden, ist von vorne herein klar.

Gute Trefferquote sorgt für ausgeglichenes Spiel

Die Starwings starten stark in das zweite Spiel im Tessin. Ein Grund dafür ist, dass die Trefferquote der Gäste kurz vor Ende des ersten Viertels bei 50 Prozent liegt, während es bei ihrem Gegner nur etwa 36 Prozent sind. Auch von der Drei-Punkte-Linie zeigt sich das Team von Dragan Andrejević treffsicher; von dort werden ebenfalls die Hälfte der Würfe untergebracht. Mit der Schlusssirene des ersten Viertels erhöht Massagno durch einen Drei-Punkte-Wurf das Skore auf 21:16.

Für die Wings gilt es nun, in Viertel zwei den Anschluss nicht zu verlieren, wie es ihnen beim letzten Spiel einige Male passiert war. Aber nach zwei gescheiterten Angriffen und drei erfolgreichen Gegenangriffe liegen die Basler nach kurzer Zeit plötzlich mit elf Zählern hinten. Doch wieder sehen die 150 Zuschauer in der Halle der Scuole Elementari Nosedo eine furiose Aufholjagd des Gästeteams.

Nach schlechtem Start in Viertel zwei die Aufholjagd

Skeptischer Blick: Starwings-Trainer Dragan Andrejević. Keystone

Binnen weniger als einer Minute machen die Basler sechs Punkte gut und verkürzen auf fünf Punkte. Massagno-Trainer Robbi Gubitosa versucht den Flow der Wings mit einem Time-Outs zu brechen und ist damit erfolgreich. Sein Team erhöht den Abstand wieder um zehn Punkte und dieses Mal ist es Andrejević, der die Auszeit nimmt.

Ebenfalls mit Erfolg, denn Basels Defensive zeigt in den letzten drei Minuten vor der Halbzeitpause eine ganz starke Leistung: Sie lassen gerade einmal zwei Punkte zu und geht nur mit einem Fünf-Punkte-Rückstand in die Pause.

Massagno ist eine Nummer zu gross für die Wings

Trainer Andrejević muss in der Halbzeit nun die richtigen Worte finden, um doch noch zu gewinnen. Doch in Viertel drei finden die Baselbieter diese Konstanz nicht. Wieder sind es neun Punkte, denen sie hinterlaufen und nur vereinzelt können sie auf sieben Punkte verkürzen. Nach fünf Minuten sind es bereits 17 Punkte, die die Wings aufholen müssen.

Massagno wird in dieser Phase des Spiels stärker und bringt fast jeden Ball im Korb unter, während die Angriffe der Basler konsequent gestoppt oder abgefangen werden.

Devin Cooper (Nr. 2, links), Dylan Schommer (Mitte) und Branislav Kostic (Nr. 4, rechts) können nur zuschauen. Bild: KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Die Starwings kommen nach sieben Minuten im dritten Viertel gerade einmal auf sechs Zähler, während die Tessiner dieses Spiel nun dominieren. Mit einem komfortablen 20-Punkte-Vorsprung (73:53) geht das Heimteam ins letzte Viertel. Nun hilft den Starwings nur noch ein kleines Wunder.

Im letzten Abschnitt ändert sich an Massagnos Dominanz nichts, die Gastgeber bauen ihren Vorsprung immer weiter aus und den Starwings ist anzumerken, wie kräftezehrend es ist, einem Topteam dauerhaft die Stirn bieten zu wollen. Schlussendlich verlieren sie auch das zweite Spiel klar mit 66:91. Auch wenn den Starwings eingangs der Partie gute Aktionen gelungen sind, reicht es nicht, um gegen den Qualifikationszweiten mithalten zu können.

Alle Hoffnung liegt nun im Heimspiel am Sonntag

Für Massagno kommt es am Sonntag zum ersten Matchball dieser Serie. Um dem entgegen zu wirken, hoffen die Basler auf ihre Fans in der eigenen Halle, die bereits beim letzten Saisonspiel gegen Fribourg für eine Rekordkulisse von rund 500 Besuchern gesorgt haben. Anpfiff der möglicherweise letzten Partie der Saison für die Starwings ist um 16 Uhr in der Birsfelder Sporthalle.

Basketball, NLA-Playoffs, Viertelfinal Massagno – Starwings 91:66 (41:36) Scuole Elementari Nosedo. – 150 Zuschauer. – SR: Michaelides, Balletta, Hohler.

Starwings: Cooper (16), Schommer (14), Hansen (11), Kostic (9), Rutherford (7), Vranic (7), Schneider (2), Fasnacht.

Massagno: Kovac (19), Taylor (18), James (16), Nikolic (14), Mladjan (13), Williams (6), Martino (2), Tanackovic (2), Veri (1).

Best-of-Five, Stand: 2:0