Begehrtes Lokal an der Freie Strasse: Schuhgeschäft zieht aus

Basler Einzelhandel Schuhgeschäft zieht aus - Laden an der Freie Strasse steht abermals leer Nach nur zwei Jahren ist für «Passo per Passo» an Basels Einkaufsmeile schon wieder Schluss, wie ein Inserat verrät. Das könnte alte Begehrlichkeiten unter Anwohnenden wecken. Rahel Empl 17.01.2022, 05.00 Uhr

Links das Ladenlokal, das ab April 2022 vorzeitig zu vergeben ist - auf diesem Archivbild noch mit der vorgängigen Mieterschaft. Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Mehr als ein Jahr lang, von 2019 bis 2020, stand der Laden in der schmucken Liegenschaft an der Freie Strasse 44 in Basel leer. Wie die bz damals berichtete, wünschten sich Anwohnende sehnlichst ein Tagescafé; der «Sutter Begg» war für die Lokalität im Gespräch. Geschäftsführerin Katharina Barmettler-Sutter beliess es dann aber bei Interessensbekundungen. Stattdessen zog am 1. April 2020 ein Ableger der kleinen Schweizer Schuhkette Passo per Passo ein, die bereits am alten Basler Standort an der Gerbergasse für Dauerrabatte bekannt gewesen war.