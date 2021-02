Comité-Obfrau Pia Inderbitzin spricht über die Sonnenseite der Nicht-Fasnacht Nur sehr wenigen ihrer offiziellen Aufgaben konnte Comité-Obfrau Pia Inderbitzin in den vergangenen drei Tagen nachgehen. Trotz der Absage konnte sie auch positive Erkenntnisse aus der Nicht-Fasnacht gewinnen – wie zum Beispiel ihre erste selbstgekochte Mehlsuppe. Aimee Baumgartner 25.02.2021, 05.00 Uhr

Comité-Obfrau Pia Inderbitzin am Nicht-Fasnachtsmittwoch. Bild: Kenneth Nars

Gleich mehrere Personen aufs Mal möchten mit der Obfrau des Basler Fasnacht-Comités sprechen, als sie vor dem Restaurant Löwenzorn steht. Den roten Hut – ihr Markenzeichen – trägt Pia Inderbitzin statt auf dem Kopf an der Tasche, es ist ihr Velohelm! Das Bijou hängt um ihren Hals. Verkleidete Binggis wuseln herum, der Boden ist voller Räppli. «Es ist fast so, als wäre Fasnacht», sagt sie mit einem Lächeln.

Frau Inderbitzin, Sie werden von allen Seiten angesprochen. Was sagen die Leute zu Ihnen?

Pia Inderbitzin : Ich höre sehr oft Komplimente für den Fasnachts-Spaziergang. Das freut mich natürlich sehr, da die Jungen Garden viel Energie in ihre Posten gesteckt haben. Negative Rückmeldungen habe ich keine erhalten – zumindest in den persönlichen Gesprächen nicht. Und dann treffe ich oft auch Bekannte an, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe.

Wie waren Sie an den vergangenen drei Tagen unterwegs?

Also am Morgen habe ich jeweils Wäsche gewaschen oder die Wohnung geputzt – was man sonst ja immer erst nach der Fasnacht machen würde (lacht). Danach durfte ich am Montag bei der Einweihung des Fasnachts-Drämmli dabei sein und habe am Mittwoch noch eine Plakette überreicht. Ansonsten gab es keine Verpflichtungen, denen ich als Comité-Obfrau nachgehen musste. Ausser Interviews geben.

Im Jahresrückblicks-Interview mit der bz erwähnten Sie, Sie werden am Morgenstraich so oder so den Wecker stellen und um 4 Uhr wach sein. War dem so?

In der Tat. Und dann habe ich sogar noch zum ersten Mal in meinem Leben selbst eine Mehlsuppe gemacht! Sonst habe ich dafür keine Zeit, da man ja auch über eine längere Zeit die Knochen auskochen muss. Anschliessend habe mir im Internet Videos von alten Fasnachten der 50er- und 70er-Jahre angeschaut, bevor ich wieder zurück ins Bett ging.

Diese Fasnächtler zog es auch am Nicht-Morgenstraich in die Stadt. Bild: Juri Junkov

In den vergangenen Monaten musste man den Geist der Fasnacht noch suchen. Viele hatten die «drey scheenschte Dääg» schon gänzlich abgeschrieben. Hat es Sie überrascht, dass auch ohne Fasnacht im klassischen Sinn so viele Menschen in der Basler Innenstadt unterwegs waren?

Überrascht würde ich nicht sagen. Der Geist der Fasnacht stirbt nicht einfach – er ist im Fasnächtler drin, bis er stirbt. Und das hat man auch in diesem Jahr gespürt, zwar in einem ganz anderen Rahmen als sonst. Und das schöne Wetter hat sicher seinen Betrag dazu geleistet, dass die Leute nach draussen kamen.

Sind Sie zufrieden, wie sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler verhalten haben?

Ich muss ihnen wirklich ein Kränzlein winden. Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben sich jetzt schon das zweite Jahr in Folge sehr vorbildlich verhalten.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Bild: Kenneth Nars

Wie haben Sie das Treiben auf den Strassen wahrgenommen?

Die Stimmung war stets sehr friedlich. Vor den Take-away-Stellen gab es zwar teils grössere Menschenansammlungen, aber die Leute gingen auch immer wieder auseinander. Nichtsdestotrotz war alles in einem vertretbaren Rahmen.

Einen Zwischenfall gab es jedoch: Einzelne Posten des Fasnachts-Spaziergangs wurden in der Nacht auf Sonntag beschädigt.

Das waren keine Fasnächtler. Das schöne Wetter hat so viele Menschen ans Rheinboard gelockt. Es ist traurig, dass es zu diesem Vandalismus gekommen ist, aber mit solchen Vorfällen muss man rechnen. Glücklicherweise geriet es auch nicht aus dem Ruder und wir konnten die entsprechenden Posten reparieren. Wir kontrollieren die Strecke sowieso täglich mit einer Patrouille.

Ergänzend zum Spaziergang haben auch einige Stammvereine, Alte Garden und weitere aktive und passive Fasnächtler Strassen und Schaufenster dekoriert. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?

Es ist seit Jahren eine grosse Herzensangelegenheit von mir, dass auch Privathäuser und Schaufenster fasnächtlich geschmückt werden – so wie man es vor Weihnachten oder Ostern ebenfalls macht. Das freut mich wahnsinnig und ich wünsche mir, dass das auch in anderen Jahren so bleibt.

Die Mitglieder der Basler Mittwoch-Gesellschaft (BMG) stellten zum Beispiel rund 120 Figuren her. Bild: Kenneth Nars

Sie nehmen also auch positive Dinge aus der Nicht-Fasnacht mit?

Auf alle Fälle.

Was denn beispielsweise noch?

Auch im Kleinen wurde so viel Kreativität gezeigt und man konnte sich auch darauf konzentrieren. Das wäre in einem normalen Fasnachtsjahr vielleicht gar nicht erst gemacht worden oder wäre im grossen Ganzen untergegangen. Und aus der Summe dieser vielen kreativen Ideen ist es doch noch gelungen, den Geist der Fasnacht spürbar zu machen. Sei es auch, wenn der «Morgenstraich» nur aus den Musikboxen erklingt und nicht in den vielen Gassen der Stadt gespielt wird. Aber ich würde mir schon sehr wünschen, dass wir die Boxen im kommenden Jahr nicht mehr brauchen, sondern selbst die Musik machen können.

Auch nach dem Gespräch dauert es nicht lange, bis jemand auf Pia Inderbitzin zugeht. Es ist ein kleines Mädchen, das als Waggis verkleidet ist. Ihre Larve trägt sie in der Hand. «Dörf ich e Föteli mit dir mache?» «Natürlich», antwortet die Comité-Obfrau. Das Mädchen montiert die Larve und lächelt in die Kamera. «Das isch jetzt ebbe d Frau Fasnacht», sagt die Mutter.