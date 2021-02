Basler Fasnacht E Hampfle Bängg Vol. 2: Alte und neue Zielscheiben Corona ja, aber auch Politik und der Stadt-Land-Graben: Noch einmal trumpfen die Schnitzelbängg auf. Benjamin Rosch Benjamin Rosch 23.02.2021, 18.17 Uhr

Hier am vollen Drummeli, rappt dr Heiri in diesem Jaher auch vor leeren Stühlen.

Nicole Nars-Zimmer

Die ganz grosse Värsli-Chausse ist es selbstverständlich nicht in diesem Jahr. Die Liste der prominenten Abwesenden ist lang. Es fehlen das Spitzig Ryssblei und ihr Hundeli im Gundeli, die widerlich-fantastischen Gryysel und bis auf seinen brillanten Pfyfferli-Värs der feinsinnige Singvogel. Auch d Muulwirf, scheint es, haben sich vergraben. Doch nun, da diese Fas-nicht schon wieder paar Stunden älter ist, zeigt sich: Es sind doch mehr als nur wenige Einzelmasken, die einen Schnitzelbangg-Jahrgang 21 wagen. Auf «Telebasel» und der Online-Plattform «Bajour» gaben sich gegen 20 Bängg die Ehre und die Macher hinter den Kameras alle Mühe, den würdigen Rahmen zu liefern. Nach Durchsicht fast aller Värslibrinzler steht das Fazit: Es ist gar nicht so einfach, sich an einer Pandemie abzuarbeiten. Eine Katastrophe gibt noch keine Strophe und witzig wird’s vor allem auf den Nebenschauplätzen. Beispielhaft hat dies der Heiri gelöst, der wohl beliebteste Bauer der Stadt: