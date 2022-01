Basler Fasnacht Erfolgreiche Durchführung: Der Vogel Gryff als Hauptprobe Der Traditionsanlass als Wegbereiter für die Fasnacht? Regierung und Comité halten sich weiterhin bedeckt. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Das Schutzkonzept am Vogel Gryff hat gut gegriffen. Nicole Nars-Zimmer

Ein Basler Traditionsanlass an der freien Luft, Menschen in einer grossen Menge, die meisten tragen freiwillig eine Maske. Das Schutzkonzept funktioniert. Seit Pandemiebeginn ist der Vogel Gryff einer der ersten Anlässe seiner Art und Grösse, der durchgeführt wurde. Und könnte somit als Wegbereiter für die Basler Fasnacht fungieren.

Für Andri Obrist, Obmann der Jungen Garde der Olympia, deren Stammverein normalerweise am Abend auch beim Vogel Gryff mitläuft, ist es immens wichtig, dass der Event stattgefunden hat. «Viele Menschen waren zugegen, das Bedürfnis nach einer solchen Veranstaltung war richtig zu spüren.» Es habe sich gezeigt, dass die Kleinbaslerinnen und Kleinbasler keine Angst hätten, sich in grosse Menschenmengen zu begeben.

Die Menschen sind diszipliniert und eigenverantwortlich

«Die meisten haben auch freiwillig eine Maske angezogen, was bedeutet, dass die Leute sich auch eigenverantwortlich geschützt haben.» Wenn vorher Angst bestanden habe, dass ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden könne, habe der Vogel Gryff bewiesen, dass die Menschen diszipliniert sind und man ihnen auch Vertrauen schenken könne, sagt Obrist.

Er sieht es als einen geglückten Testlauf für die Fasnacht an. Allerdings sei die Fasnacht um einiges grösser und ein Organisatorenteam gebe es nicht. ­«Vergleichbar ist die Fasnacht aber nicht, da alles viel unkontrollierter ist», sagt Obrist. ­Deswegen müsse man nun die nächsten Tage abwarten, denn rund um die Schweiz werden die Massnahmen gelockert. «Vielleicht erleichtert das dem ­Regierungsrat die Entscheidung», sagt Obrist.

Die Fasnacht 2022 ist auf gutem Weg

Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) und das Fasnachts-Comité wollen sich jedoch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das GD zeigt sich mit der reibungslosen Durchführung des Events sehr zufrieden: «Es war auch für uns sehr schön und erfreulich, dass der Vogel Gryff stattfinden konnte und dass der Traditionsanlass gut und ohne Zwischenfälle über die Bühne ging», sagt Mediensprecherin Anne Tschudin. Der Vogel Gryff könne unter anderem aufgrund seiner klar vorgegeben Abläufe nicht mit der Fasnacht verglichen werden. «Zudem findet er an einem Tag statt, nicht an drei wie die Fasnacht.»

Die Schutzkonzepte hätten sich in der Praxis bewährt, das Publikum hätte grossmehrheitlich an Orten mit grösserem Menschenaufkommen freiwillig eine Maske getragen. Was die Fasnacht anbelangt, so hält sich auch das Gesundheitsdepartement weiterhin bedeckt. «Zur Fasnacht äussert sich der ­Regierungsrat bekanntlich im Februar. Einen Schluss zu ­ziehen vom Vogel Gryff zur Fasnacht ist nur bedingt möglich», sagt Tschudin.

Comité-Obfrau Pia Inderbitzin hat den unter speziellen Umständen stattfindenden Vogel Gryff genossen. Dennoch sei dieser nicht mit der Durchführung der Fasnacht zu vergleichen. «Jeder Tanz war eine eigene Veranstaltung, die organisiert war.» Das Comité und die Regierung beschäftigen sich weiterhin eng mit der Ausarbeitung eines Fasnachtskonzepts. «Der Entscheid wird in der zweiten Februarwoche kommuniziert», sagt Inderbitzin.

Aus Fasnachtskreisen ist unterdessen aber zu vernehmen, dass die Verhandlungen zwischen Comité und Regierungsrat fortgeschritten sind. Das «Gässle» soll möglich sein, der Morgenstreich sei fast in trockenen Tüchern. Momentan werde noch darüber verhandelt, ob es um 23 Uhr eine Polizeistunde geben soll.

