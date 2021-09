Basler Fasnacht Männercliquen sterben aus: Alti Glaibasler öffnen die Tür für junge weibliche Mitglieder Die Fasnachtsgesellschaft, die seit 1923 besteht, nimmt neu auch Mädchen in ihrer Jungen Garde auf. Dies wurde an der Generalversammlung vergangene Woche entschieden. Grund für die Öffnung sind Nachwuchsprobleme, wie Obmann Patrick Volken sagt. Rahel Empl Jetzt kommentieren 01.09.2021, 05.00 Uhr

Der Stamm der Alten Glaibasler am Cortège 2018 der Basler Fasnacht.

Kenneth Nars

Der Entscheid ist noch ganz frisch. So liest sich auf der Webseite der Fasnachtsgesellschaft Alti Glaibasler (AGB) jetzt, dass man seit der Gründung 1923 - «im Gegensatz zu manch anderer Clique» - ein reiner Männerverein sei. Seit wenigen Tagen trifft dies allerdings nicht mehr zu. Fast hundert Jahre nach der Gründung hat sich die Mehrheit der an der Generalversammlung von vergangener Woche anwesenden Mitglieder nämlich dazu entschieden, dass ab sofort auch Mädchen bei der Jungen Garde trommeln und pfeifen lernen können, wie die bz von gut unterrichteten Quellen erfahren hat.

Auf Anfrage bestätigt Obmann Patrick Volken dies - und präzisiert: «Das bedeutet jedoch nicht, dass nun auch erwachsene Frauen direkt bei der Stammclique einsteigen können. Es handelt sich also nicht um eine komplette Öffnung.» Wenn dann aber die Mädchen aus der Jungen Garde das Erwachsenenalter erreicht hätten, sei der Übertritt in den Stamm «gegeben», so Volken weiter. Dieser zählt gegenwärtig 75 Mitglieder.

Diese Zahl habe sich in den vergangenen Jahren mehr oder weniger konstant gehalten, berichtet Volken. Dies könnte sich allerdings bald ändern. Der Grund, der zum Schritt geführt hat, auch Mädchen aufzunehmen: Die AGB leidet laut dem Obmann seit Jahren unter Nachwuchsproblemen. Und diese hätten sich jetzt zugespitzt: Die Junge Garde zähle aktuell gerade mal einen Buben. Vor Kurzem waren es noch vier, da aber deren drei nun das Erwachsenenalter erreicht haben, zwei in den Stamm übergetreten sind und einer noch unentschlossen ist, sei es zu dieser Situation gekommen. Volken sagt dazu:

«Corona spielt da auch mit rein. Es ist schwierig, einen jungen Menschen für eine Sache zu begeistern, wenn der Hauptanlass – die Fasnacht – gar nicht erst stattfindet.»

Dem Entscheid, ab sofort auch Mädchen bei der Jungen Garde aufzunehmen, ging ein langes Brainstorming unter den Mitgliedern voraus. Zur Diskussion stand laut Volken auch, die Junge Garde ganz aufzugeben. «Doch wir möchten die AGB als Stammverein am Leben erhalten können. Indem wir nun Mädchen aufnehmen, erhöhen wir die Chancen, dass dies gelingt,» konstatiert Volken. Schwer gefallen sei ihm der Schritt nicht, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen: «Man muss der Realität ins Auge blicken. Es sind Traditionen, die irgendwann fallen.»

Fasnacht wird immer durchmischter

Allein stehen die Alten Glaibasler mit diesem Vorgehen nicht da. Die Zahl der aktiven Fasnachtsformationen der Basler Fasnacht, die reine Männervereine sind, befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Als im Jahr 2005 die Vereinigte Kleinbasler 1884 (VKB), notabene die älteste Basler Fasnachtsclique, sich für Frauen öffnete, sorgte das noch für einen riesigen Aufschrei und sofort zur Cliquenspaltung. Heute haben sich gemischte Vereine durchgesetzt, sie machen den Löwenanteil an der Fasnacht aus. Einzelne reine Frauengruppen werden aber auch gezählt, etwa die Abverheyte.

Die Öffnung der AGB kommt denn auch nicht überraschend. Die ursprünglich weitgehend von Männern betriebene Fasnacht - noch bis vor dem Zweiten Weltkrieg durften Frauen nicht an der Basler Strassenfasnacht teilnehmen - zählt nur noch ein paar wenige Cliquen, die am alten Regime festhalten. Und die gedenken, dies auch weiterhin zu tun, so etwa die Alti Richtig, deren Stamm seit 1926 ausschliesslich mit männlichen Mitgliedern bestückt ist, nur die Junge Garde ist gemischt. Deren Obmann Simon Thiriet sagt auf Anfrage: «Wir sehen keinen Anlass, an unserem System etwas zu ändern. Es gefällt allen Mitgliedern bestens so.» Mit fehlendem Nachwuchs habe man zum Glück keine Probleme.

