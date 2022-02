Nach hin und her: BVB plant nun doch mit Morgenstreichfahrten

Basler Fasnacht Nach hin und her: BVB plant doch mit Fahrten an den Morgenstreich Die Basler Verkehrsbetriebe gehen nach der Absage der Morgestreichfahrten noch einmal über die Bücher. Definitiv ist aber noch nichts. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 17.02.2022, 19.00 Uhr

Am Morgenstreich vom Bahnhof SBB in die Innerstadt mit der BVB? Vielleicht ist dies nun doch möglich. Juri Junkov

Die BLT will, die BVB kann nicht. Das ergibt eine seltsame Situation vor dem Morgestreich. Man stelle sich vor: Gelbe Trämmli bringen die aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf dem Basler Netz in die Innerstadt während die Grünen im Depot schlummern. Gar die SBB wartet noch auf das OK der Basler Regierung, falls diese die Extrafahrten in die Stadt am Rheinknie zulassen würde.

Wie die bz nun erfahren hat: In den letzten Stunden ist die BVB noch einmal über die Bücher und will mit grösster Wahrscheinlichkeit Morgenstreichfahrten anbieten. Eine planerische Nachtschicht steht den Verkehrsbetrieben also bevor, um dieses Vorhaben auch realisieren zu können. Definitiv sei aber noch gar nichts. Die Nachtfahrten sollen aber weiterhin gestrichen bleiben.

