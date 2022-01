Basler Stammcliquen wollen keine frühe Absage der Fasnacht

Basler Fasnacht «Nichts ist schlimmer als frühe Absage»: 32 Stammcliquen begrüssen Zuwarten Die Basler Regierung hat am Wochenende einen Brief von 32 Stammcliquen erhalten. Darin begrüssen es die Cliquen, dass der Entscheid über die Durchführung der Fasnacht angesichts der unklaren Corona-Situation vorerst aufgeschoben wird. Hans-Martin Jermann 15.01.2022, 17.03 Uhr

Dieses Bild soll sich dieses Jahr nicht wiederholen: Beim Käppelijoch wurde 2020 ein Kranz zum Tod der Fasnacht niedergelegt. Kenneth Nars

Die Basler Regierung hat am 11. Januar beschlossen, den Entscheid zur Durchführung der Fasnacht aufzuschieben. Dieser Nicht-Entscheid hat Kritik ausgelöst. Auch haben Einzelne - wie die Clique Basler Bebbi - das Heft in die Hand genommen und planen bereits an einer alternativen Fasnacht im Frühling. Doch nun stärken 32 Stammcliquen der Regierung den Rücken. «Lieber zu spät als zu früh», ist ein vom Samstag datierter Brief der Obleute der Cliquen an die Regierung betitelt, welcher der bz vorliegt. Insgesamt gibt es in Basel rund 40 Stammcliquen, der Brief der 32 hat demnach Gewicht.

Die Cliquen können offenbar auch kurzfristig disponieren

Man begrüsse es, dass der Entscheid über die Durchführung der Fasnacht 2022 aufgeschoben werde. Sollten nämlich die Prognosen der Experten über die aktuelle Omikron-Welle zutreffen, so könnte sich die Lage Mitte Februar auch in den Spitälern bereits wieder beruhigt haben, heisst es im Brief. Somit wäre eine Fasnacht vom 7. bis 9. März möglich, wenn es auch keine gewöhnlich wäre. Der Cortège wurde bereits abgesagt. Die Basler Regierung will am 8. Februar, also knapp einen Monat vor den «drey scheenschte Dääg» über deren Durchführung entscheiden.

«Seien Sie versichert: Auch mit einem Entscheid vor Beginn der Schulferien könnten wir bestens leben: Wir sind bereit», betonen die Obleute der 32 Stammcliquen. Denn nichts wäre für sie schlimmer als eine zu frühe Absage der Fasnacht. Eine Absage bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist aus Sicht dieser Cliquen weder nötig noch nachvollziehbar. Man sehe aktuell keine Gründe, weshalb etwa der Morgenstreich oder auch das Gässle nicht zulässig sein sollten. Für sie sei umgekehrt aber nur eine legale Fasnacht eine Option. «Wir wollen nicht auf zugedrückte Augen der Polizei vertrauen oder angewiesen sein.»

Kritik an strenger 2G-Regel, die Kinder ausschliesst

In dem Brief gibts allerdings auch Kritik, und zwar am Entscheid des Basler Gesundheitsdepartements, für Veranstaltungen auch von Kindern 2G zu verlangen. Da das Impfen von Kindern erst seit dem 5. Januar möglich ist, bedeutete diese Regel das faktische Aus für die Vorfasnacht für Kinder. Man teile das bereits von den Jungen Garden in einem anderen Brief an die Regierung geäusserte Unverständnis, betonen die Obleute der Stammcliquen.