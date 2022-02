Basler Fasnacht Nun beginnt der Endspurt: Jetzt sind die Fasnächtler und Beizen gefordert Bis zum Start der «drey scheenste Dääg» sind noch viele Fragen zu klären. So ist etwa offen, wie die Auswärtigen am Morgenstreich nach Basel kommen. Erste Hotels sind bereits ausgebucht. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 10.02.2022, 18.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Drey Dääg gässle»: Ab dem 7. März nehmen die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler die Basler Innenstadt für drei Tage in Beschlag. Georgios Kefalas / Keystone

Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind aufgekratzt. Ein Telefon jagt das andere, ein ­Cliquen-Obmann erhält Whatsapp-Nachrichten im Dutzend. Nachdem Regierungspräsident Beat Jans am Mittwoch die Losung «Fasnacht, vorwärts Marsch» ausgab, laufen die Drähte heiss.

Unzählige Fragen sind bis zum Fasnachtsbeginn am 7. März noch zu beantworten: Wie sieht das genaue Programm der Cliquen und Guggen ohne Cortège aus? Wie werden sich die Wagen-Cliquen ohne Wagen präsentieren? Wird es ein Guggenkonzert geben? Was machen die Schnitzelbänkler am Dienstag, wenn die Keller geschlossen sind? Wie wird die Zeit bis zum Endstreich überbrückt, wenn die Beizen schon um 1 Uhr schliessen müssen?

Eine der wohl drängendsten Fragen: Wie kommen die Auswärtigen am Montagmorgen an den Morgenstreich nach Basel, wenn keine Züge, Trams und Busse fahren? Schon nur wer im Zentrum Prattelns wohnt, müsste einen Fussmarsch von satten zwei Stunden auf sich nehmen. Bequemer ist es natürlich mit dem Taxi, wobei locker 50 Franken für die Fahrt fällig würden.

Die Hotelpreise steigen

Also doch ein Hotel buchen? Noch gibt es günstige Angebote. Das «Ibis City» in der Nähe des Lonza-Turms bietet das Doppelzimmer in der Nacht vom 6. bis 7. März für 79 Franken an. Wäre es zentraler mag, findet mit dem «Rheinfelderhof» an der Clarastrasse oder dem «Mövenpick» neben dem Bahnhof SBB preiswerte Alternativen.

Einige Hotels scheinen den fasnächtlichen Ansturm bereits antizipiert zu haben. Dazu zählen Hotels wie das «Volkshaus», der «Teufelhof» oder das «Radisson Blu». Vergleicht man die Preise mit der Woche vor der Fasnacht, so sind Aufschläge von 100 bis 150 Franken pro Nacht keine Seltenheit. Das Hotel Basel und das Hotel Krafft sind voll, zumindest lässt sich online kein Zimmer mehr buchen.

Neben den ganz praktischen Fragen bricht nun auch die Zeit für kreative Ideen an. Etwas Spezielles hat sich etwa die junge Garde der Basler Dybli überlegt. Die Clique möchte Kindern ohne Fasnachtserfahrung die «drey scheenste Dääg» näher bringen. Für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren bieten die Basler Dybli ein «All-Inclusive-Paket» an. Im bescheidenen Preis von 100 Franken sind drei Kostüme auf Leihbasis, die Verpflegung sowie ein Bummelsonntag inbegriffen. Dank der Betreuung und Aufsicht durch erfahrene Zugbegleiter sollen die Kinder drei aufregende Tage erleben.

Die Schnitzelbänkler suchen nach zusätzlichen Auftrittsorten. Bettina Matthiessen

In der Schnitzelbank-Szene ist etwa die Gesellschaft BSG aktiv geworden. Mit dem Entscheid, die Cliquenkeller für Nicht-Mitglieder zu schliessen, beschränkt sich der Aktionsradius der Bänkler vorwiegend auf die Restaurants. Deshalb bietet sich die BSG vor und während der Fasnacht für Auftritte an.

Fast schon euphorisch ist die Stimmung unter den Gastronomen. Anruf bei Esther Brühwiler, der Pächterin des Hotels Basel. Die bz erreicht sie inmitten einer Sitzung zur anstehenden Fasnacht. «Normalerweise beginnen wir sechs Monate vor der Fasnacht mit der Planung», sagt Brühwiler.

Esther Brühwiler, Direktorin Hotel Basel. Juri Junkov

Der Fokus liege nun vor allem auf dem Aussenbereich, der wie gewohnt bespielt werden könne. Im Innenbereich wartet Brühwiler mit Spannung auf den Bundesratsentscheid nächsten Mittwoch. «Würde während der Fasnacht in Restaurants eine Sitzpflicht gelten, wäre das für uns anspruchsvoll.»

Die Polizeistunde durchzusetzen, werde vermutlich nicht so einfach sein. «Aber natürlich halten wir uns daran.» Wenn es schwierig werde, müsse halt die Polizei helfen, sagt sie lachend. Wie bei fast alle Gastronomen, mit denen die bz spricht, endet auch Brühwiler das Gespräch mit dem Satz: «Wir freuen uns sehr, dass es eine Fasnacht gibt.»

«Ich habe keine Lust, Polizistin zu spielen»

Kritik an den eingeschränkten Öffnungszeiten ist kaum zu hören. «Schnabel»-Wirtin Isabelle Bouarasse-Segesser ist zwar auch «mega glücklich». Doch für den Betriebsschluss um 1 Uhr hat sie kein Verständnis. Sie erachtet es als Wettbewerbsverzerrung, wenn jene Restaurants, die ohnehin länger offen haben, dies auch während der Fasnacht dürfen. «Dadurch wird es einige wenige Orte in der Stadt geben, wo sich alle versammeln werden.» Das leuchtet ihr mit Blick auf die Ansteckungsgefahr nicht ein. Zudem wisse sie aus Erfahrung, wie schwierig es sei, den Gästen zu sagen, dass um 1 Uhr Schluss sei. «Ich habe keine Lust, Polizistin zu spielen.»

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, gerade in den sozialen Medien. Auf Twitter werden etwa die aktuellen Coronazahlen angeführt. Für die Schreiberin ist die Schlussfolgerung klar: «Fasnacht braucht kein Mensch.» Ein anderer Nutzer plädiert für Regeln, wie sie am Kölner Karneval gelten. Dort gibt es «gesicherte Brauchtumszonen», wo die 2G+-Regel gilt (geimpft/genesen mit Test oder geboostert ohne Test). Für Kneipen und Karnevalsveranstaltungen kommt es noch heftiger: Dort gilt 2G++. Selbst Geboosterte müssten einen negativen Test vorweisen.

Das wäre schon fast ein Thema für eine Schnitzelbank.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen