Basler Gastronomie Das beliebte japanische Spezialitätenrestaurant Minamoto bleibt geschlossen Der Ort in der Nähe des Badischen Bahnhofs galt lange als Eldorado für Liebhaber der japanischen Küche. Die Eigentümerin, die Wyniger Gruppe, will das Restaurant aber nicht mehr eröffnen. Sie setzt stattdessen auf Catering und die kulinarische Belieferung von Spitälern, Schulen oder Kantinen.

Seit bald einem Jahr geschlossen: das «Minamoto». Obschon das Namensschild an der Schwarzwaldallee noch hängt, soll das Restaurant nicht wiedereröffnet werden. Nicole Nars-Zimmer

Die Ansage auf der Website lässt eigentlich Raum für Hoffnungen: «Aufgrund der momentanen Corona-Situation bleibt das Restaurant Minamoto vorübergehend geschlossen. Wir werden Sie frühzeitig informieren, wenn wir unsere Türen wieder öffnen.» Doch der Lockdown ist längst vorüber, die meisten Restaurants in Basel wieder geöffnet. Das japanische Spezialitätenhaus am Badischen Bahnhof, das seit November 2020 zu ist, kehrt indes nicht mehr zurück. Dies ergab eine Anfrage der bz bei der Wyniger Gruppe, welche die Ryago AG, zu der das Restaurant gehört, im 2018 übernommen hat.

Ein Sprecher sagt, man werde das «Minamoto» in der bekannten Form nicht wieder eröffnen; was mit dem Standort geschehe, werde zur Zeit evaluiert:

«Künftig wollen wir uns mit der Ryago AG auf das Segment des Caterings sowie der Belieferung von Institutionen wie Schulen, Kantinen oder Spitäler konzentrieren.»

Insbesondere auf letzteres legt die Ryago AG nun den Fokus; es sei in jeglicher Hinsicht ein Erfolg, so der Sprecher der Wyniger Gruppe weiter: «Entsprechend wurden die Aktivitäten stark ausgebaut.»

Zur Ryago AG gehörte vor der Übernahme durch die Wyniger Gruppe neben dem «Minamoto» unter anderem auch das Steakhouse 800 Grad am Riehenring. Es wurde nach abgelaufenem Mietvertrag ebenso nicht weiter betrieben, jedoch an neuem Standort in der Grünpfahlgasse unter dem Namen Beef7 wieder eröffnet.