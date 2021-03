Basler Gastronomie Dem Lällekönig wächst ein Hipster-Bart: Neues Lokal «Alchemist» punktet mit Take-away Das Trendlokal Alchemist will der traditionellen Location an der Schifflände neues Leben einhauchen – mit Soulfood und Erlenmeyer-Kolben. Julian Förnbacher 12.03.2021, 05.00 Uhr

Die Eröffnung wäre eigentlich im vergangenen Herbst gewesen. Momentan kann das Lokal Alchemist aber nur Take-away anbieten. Bild: Juri Junkov

Ein grauer Vormittag an der Schifflände: Regen liegt in der Luft, der Rhein kräuselt sich im Wind. Einige Baslerinnen und Basler trotzen dem Wetter, sie stehen Schlange – dort, wo lange die Traditionsbeiz Lällekönig zu Hause war. Die Visage des Lällekönigs hütet noch immer die Fassade des Lokals, das jahrelang leer stand und allmählich in der Tristesse zu verschwinden drohte.

Nun verströmt das Gebäude Aufbruchstimmung. Die Fenster sind abgeklebt, eine Bauabsperrung steht vor dem Eingang. Aus einem kleinen Fenster werden Take-away-Gerichte gereicht. Das Restaurant Alchemist hat still und heimlich eröffnet – statt wie geplant im vergangenen Herbst, nun mit etwas Verzögerung zumindest als Take-away.

«Das wäre ohne die Hilfe des Kantons gar nicht möglich gewesen. Weil wir aufgrund von Corona Verzögerungen bei den Umbauarbeiten hatten, hat man uns eine vorgezogene Betriebsbewilligung erteilt, damit wir wenigstens als Take-away öffnen dürfen. So etwas gab es vermutlich noch nie in Basel»

erzählt Mitbesitzer Mark Santo Tomas. Der 45-Jährige, der zuvor das ebenfalls an der Schifflände beheimatete «Spiga» leitete, hat sich mit drei Investoren zusammengetan, um neues kulinarisches Terrain zu betreten. Die Vermieterfamilie Wick war begeistert von der Idee – vor allem, weil in den 1930er-Jahren, bevor der «Lällekönig» einzog, die Hubertsche Apotheke im Gebäude tätig gewesen war.



Zurück zu den Wurzeln und ab in die Zukunft

Mit dem Alchemisten-Flair will Santo Tomas, der selbst eine Lehre als Chemielaborant absolvierte, die historischen Wurzeln des Gebäudes aufleben lassen – gepaart mit modernem Soulfood.

«Die Welt wird immer schnelllebiger, vor allem auch kulinarisch. Man isst oft nur noch schnell irgendwo ein Sandwich. Wir wollen mit unserem Konzept die Leute wieder ein wenig zurück zu den Wurzeln führen, sie erleben lassen, wie eine Speise oder ein Getränk überhaupt geschaffen werden, was da alles drinsteckt»

erklärt er bei einem Rundgang durch das noch nicht ganz fertiggestellte Lokal. Dieses entführt die Besucher in die Welt des Alchemisten: Apothekergläser, gefüllt mit Kräutern, Gewürzen und Pilzen, zieren die Wände, Cocktails in Erlenmeyer-Kolben und dekorative Wurzel-Ensembles geben dem Lokal einen ganz besonderen Flair. Die international inspirierten Gerichte aus der offenen Küche werden in kleinen Schalen serviert und am Tisch geteilt.

28 Zutaten im Eistee

Auf der Karte stehen vor allem Schmorgerichte von der Rande bis zum Rindfleisch – wobei dort eigentlich nur die Zutaten stehen: «Bei uns gibt es bewusst keine Menunamen. Es soll wieder mehr darum gehen, zu erleben, was in einem Gericht drin ist», sagt Santo Tomas. So stehen etwa beim Eistee stolze 28 Zutaten von Brombeerblättern über Kardamom bis hin zur Nana-Minze. Und das Aroma hält beim Probieren, was es verspricht.

Der Take-away beim «Alchemisten» überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern mit zwölf Franken für ein veganes, vegetarisches oder Fleisch-Menu auch preislich. Die Preise sollen erschwinglich bleiben, wenn Corona dereinst die Eröffnung des Lokals zulässt.

«Die Leute leben heute viel bewusster als früher. Das beginnt beim Preis, geht aber auch in Themen wie Abfall und Food Waste. Ich finde das enorm wichtig – meine Generation lebte da schlicht zu hedonistisch»

sagt Santo Tomas. Entsprechend will er mit seinem Restaurant genau dort ansetzen – und mit Innovationen den Zeitgeist treffen. So ist etwa ein Zero-Waste-Lieferdienst in Planung und auch das Rheinbord soll dank Take-away und ausleihbarer Klappstühle zum Einzugsgebiet des Alchemisten werden.