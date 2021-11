Eine erfolgreiche Jubiläums-Herbstmesse 2021 geht zu Ende

Basler Herbstmesse Schausteller mehr als zufrieden: «Die beste Messe seit Jahren» Am Sonntag ging die 550. Basler Herbstmesse zu Ende. Organisatoren als auch Schaustellende und Marktfahrende ziehen fast alle eine positive Bilanz - wenngleich mit Nebengeräuschen. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 07.11.2021, 19.00 Uhr

Wermutstropfen: In der Mitte des Petersplatzes fand sich in diesem Jahr kein Karussell. Dafür lief es den Ballonverkäuferinnen prächtig. Georgios Kefalas/ KEYSTONE

Ein letztes Mal vom Riesenrad auf die Stadt spähen oder eine gebrannte Mandel auf der Zunge zergehen lassen – am Abschlusswochenende der Mäss gaben Schausteller und Besucherinnen und Besucher noch einmal alles.

In der Rittergasse drängen sich die Menschen am Samstagabend dicht an dicht. Hunderte warten auf Einlass zum Münsterplatz – ein angebissenes Stück Magenbrot in der einen Hand, den Ausweis und das Covid-Zertifikat in der anderen. Vor dem «Swisswheel» bildet sich eine meterlange Schlange, bei der Wacker und Schwob AG gehen Käsküechli im Akkord über die Theke. Beim Schwanenkarussell versichert man uns, dass die Schwäne rund um die Uhr besetzt gewesen seien. Und an der Niagara Rutschbahn, wo soeben eine Familie ein ganzes Säckchen Chips löst, betonen die Schausteller, wie schmerzlich sie vermisst wurde – die Herbstmesse, die dieses Jahr ihr 550-Jahr-Jubiläum feierte.

Bedenken wegen der 3G-Regel

Dankbar für den Durchführungswillen der Stadt zeigt sich das Team vom «Skilift» auf dem ebenso vollen Barfüsserplatz. «Vor Messebeginn hatten wir Bedenken wegen der 3G-Regel», räumen die Verantwortlichen des Familienunternehmens gegenüber der bz ein. Diese hätten sich nach zwei sensationellen Wochen als unbegründet erwiesen, betonen die Schausteller: «Dank der super Security lief alles reibungslos.» Die diesjährige Herbstmesse habe sich für sie definitiv gelohnt, schwärmen die Verantwortlichen von der Treue der Basler: «Diese Stadt lebt für ihre Traditionen.» Beim Stadelmann schmilzt derweil Käse am Laufmeter. Der Tenor hier: «Wir sind sehr zufrieden».

Ein Tram voller Mässhungriger kommt am Messeplatz an. Drei Halbwüchsige blicken ehrfürchtig zu, wie der «Burner» zu brennendem Feuer Adrenalinsüchtige in die Höhe katapultiert. Dieser sei von morgens bis abends heissgelaufen, sagt Joshua Bauer, dessen Familie neben dem «Burner» auch die bei Kindern beliebte «Crazy Clown» auf der Kaserne betreibt. «Das war die beste Messe seit Jahren», schwärmt er, der von den Coronamassnahmen nichts bemerkt habe.

Wermutstropfen auf dem Petersplatz

Auf dem Petersplatz, dem einzigen Ort, der ohne Einschränkungen besucht werden konnte, ist die Mehrzahl der Schausteller zwar zufrieden – einen Wermutstropfen gibt es dennoch. Das Karussell fehle, räumt Gian Jonasch ein. Der Inhaber der Basler Traditionsbäckerei reicht einen ungefüllten Mässmogge an eine Kundin und fügt sogleich an: «Hauptsache aber ist, dass wir arbeiten konnten.» Ein grosses Erbe traten die Geschäfte in der Mitte des Petersplatzes, auf dem unter anderen Umständen das mehrstöckige Karussell stehen würde, an. «Es hätte gar nicht besser laufen können», meint Deborah Hartmann am Ballonstand von Crea Diva und reicht einem Mädchen einen Fuchs-Ballon. «Unser Renner dieses Jahr», sagt sie und betont, dass sich der Standort bewährt habe.

Auch die beiden Orgelfrauen, die mit ihrer traditionellen Musik über die fehlenden Fahrgeschäfte hinwegtrösten, sind zufrieden und berichten, dass sich die Menschen gefreut hätten wie noch nie: «Viele dankten uns, dass wir da waren», betont Debütantin Christine Währen. Am Rosenküechli-Stand kommen derweil nachdenkliche Töne auf. «Irgendetwas war dieses Jahr anders», sagt eine Mitarbeiterin und erklärt, die Kunden hätten mehr Hemmungen.

Und eine Spur weniger Geduld, räumt der Verantwortliche der Retrobahn Calypso auf dem Messeplatz, Alois Steiner, ein. Der Boden zittert, kreischende Fahrgäste brettern an uns vorbei und Steiner macht übers Mikrofon Stimmung. Nach zwei herrlichen Wochen gehe es für die älteste nostalgische Attraktion der diesjährigen Herbstmesse zurück ins Winterlager. «Wir kamen aus dem Winterquartier und gehen dahin zurück», sagt Steiner. Als eine der einzigen stattfindenden Schweizer Vergnügungsmessen sei Basel ein Hoffnungsschimmer gewesen.

Messebilanz: «Grosses Publikumsaufkommen»

Die Behörden ziehen eine positive Bilanz zur Jubiläums-Herbstmesse 2021, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Man habe ein grosses Publikumsaufkommen verzeichnet, teilte die Abteilung Messen und Märkte des Basler Präsidialdepartements mit: «Dies dürfte auch auf das überwiegend schöne Wetter vor allem während der ersten Woche sowie an den Wochenenden zurückzuführen sein.» Die Grundstimmung sei sehr positiv, die Freude darüber, dass die «Mäss» nach der letztjährigen Covid-Pause zurück sei, gross gewesen.

Noch bis Dienstag läuft der Marktbetrieb auf dem Petersplatz. Die nächste Herbstmesse findet vom 29. Oktober bis 13. November 2022 statt. (bz)