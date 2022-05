Basler Wohnschutz: Das Geschäft mit dem drohenden Wertverlust

Basler Immobilienhandel Das Geschäft mit der Angst: Basler Liegenschaften sollen an Wert verlieren Ein Immobilienmakler drängt mit Verweis auf das neue baselstädtische Wohnschutzgesetz auf raschen Hausverkauf. Christian Mensch Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Zu Kaufen gesucht: Immobilien, deren Eigentümer sich vor dem Wohnschutz-Gesetz fürchten. Bild: Erich Meyer

Basler Immobilieneigentümer haben in den vergangenen Tagen ein persönliches Schreiben des Zuger Immobilienmaklers Amax erhalten. Die Firma macht darin ein konkret erscheinendes Kaufangebot – unter besonderen Umständen.

Auf Ende Mai trete bekanntlich in Basel-Stadt ein verschärftes Wohnschutzgesetz in Kraft, leitet Apax ihr Schreiben ein: «Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich dies negativ auf die Wertschöpfung von Liegenschaften in Basel auswirken wird.»

Doch die gute Nachricht lautet: Apax habe mit Apollon Immobilien aus dem luzernischen Meggen einen Käufer an der Hand, der sei «weiterhin bereit, Liegenschaften in Basel zu den ursprünglichen Konditionen zu erwerben». Apax-Vertreter Thilo Hergott ist eine Verkäufernatur. Wasserfallartig erklärt er, weshalb sein Angebot «topseriös» sei.

Preiszerfall oder preistreibender Investitionsstau?

Ungefragt erzählt er von Leuten, die sich durch seine Briefe belästigt sehen würden. Statt sich bei ihm zu beschweren, sollen sie den Brief doch einfach wegschmeissen, rät er ihnen. Verlockend ist denn sein Schreiben auch für eine Kundschaft, die mit der Drohkulisse des Wertezerfalls ins Zittern kommt.

Bei einzelnen Altliegenschaften mit erhöhtem Sanierungsbedarf könnte das neue Gesetz durchaus einen Einfluss haben, meint der Hauseigentümer-Verband. Aktuelle Schatzungen durch den Verband erhalten denn auch einen entsprechenden Vermerk, sagt Geschäftsführer Andreas Zappalà.

Eine Analyse der Revisionsfirma PWC zieht allerdings andere Schlüsse: Immobilieninvestoren werden sich mit dem neuen Gesetz vor allem abwartend verhalten. Dies führe wohl zu einem Investitionsrückstau bei Neubauten und bei Sanierungen. Dass sich die damit verbundene Verknappung preissenkend auswirken soll, ergibt sich aus dieser Logik nicht.

Das unbekannte Unternehmen: Apollon Immobilien

So gesprächsfreudig sich Hergott auch gibt, so spärlich sind die konkreten Angaben über seinen Geschäftserfolg. Darüber könne nur die Apollon Immobilien Auskunft geben, sagt Hergott. Deren einziger Verwaltungsrat Thomas Müller meldet sich zwar telefonisch, jedoch bloss um zu sagen, dass die private Firma keine Auskünfte geben wolle. Sie sei aber «erfolgreich tätig» und würde die Geschäfte «seriös abwickeln». Müller muss es wissen, schliesslich ist er seit vergangenem November auch einziger Verwaltungsrat der Apax.

Basler Immobilienhändlern ist der umtriebige Hergott als Makler durchaus bekannt. Bei vielen Handänderungen habe er seine Finger im Spiel – als Käuferin sei dabei allerdings nicht wie angekündigt die Apollon Immobilien aufgetreten. Hergott dementiert; allenfalls ausnahmsweise werde eine Liegenschaft nicht von der «Schwesterfirma» gekauft, wie er nun Apollon bezeichnet.

Die Generalinventur, die «Bajour» mit Hilfe der Leserschaft vor einem Jahr mit allen städtischen Grundbuchdaten gemacht hat, kann dies allerdings nicht bestätigen: Nicht eine Grundstücksparzelle ist im Eigentum der Luzerner Firma ausgewiesen.

Vor zwei Jahren warnte er vor Massenarbeitslosigkeit

Hergott ist nach eigenen Angaben in der ganzen Deutschschweiz tätig. Vor zwei Jahren hat er etwa in Zürich verkaufsbereite Immobilienbesitzer akquiriert. Es sei Zeit zu handeln, forderte er sie mit Verweis auf die Coronapandemie in seinem Werbeschreiben auf. Denn: «Eine Rezession mit Massenarbeitslosigkeit ist kaum abzuwenden. Wenn die Menschen in unserem Land aufgrund der Rezession und der Massenarbeitslosigkeit die Mieten nicht mehr bezahlen können, wird sich der Wert der Liegenschaft dramatisch verringern.»

Als sich der «Blick» über die Verkaufsmasche empörte, brachte dies Hergott zwar schlechte Presse, aber zusätzliche Kundschaft. Bloss: Die Immobilienpreise sind nicht gesunken, sondern weiter gestiegen.

