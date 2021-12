Basler Innenstadt Heller und vielfältige Nutzung: Das sind die Pläne für die Sanierung der Hauptpost Nachdem die Hauptpost in der Basler Innenstadt per Ende 2021 schliesst, wird das 140-jährige Gebäude erneuert. Geplant ist ein offeneres und helleres Erdgeschoss sowie viel Platz für diverse Geschäfte. Laura Pirroncello 07.12.2021, 16.07 Uhr

Das Innere der Hauptpost in der Basler Innenstadt wird erneuert. Das äussere Erscheinungsbild wird sich aber kaum verändern. Nicole Nars-Zimmer

Das Gebäude der ehemaligen Hauptpost in der Basler Innenstadt muss saniert werden. Per Ende 2021 hat die Post entschieden, die Filiale zu schliessen. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, die nötigen Arbeiten zu planen. Die Axa Anlagestiftung hat nun als Eigentümerin das Baugesuch eingereicht, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.