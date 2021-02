Basler Innenstadt Hugo Boss und Massimo Dutti verlassen Basel Zwei internationale Modelabels schliessen ihre Filialen. Mit Nachmietern wird verhandelt. Die gute Botschaft: Es wird nicht zwingend eine nächste Modekette sein. Christian Mensch 26.02.2021, 05.00 Uhr

Das Modegeschäft Massimo Dutti in der Freien Strasse hat nach knapp fünf Jahren aufgegeben. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Roland Schmid

Am Montag werden Geschäfte wieder geöffnet, die seit Mitte Januar geschlossen blieben. Wer sich mit dem Online-Shopping nicht anfreunden konnte, erhält wieder die Möglichkeit vorweg anzuprobieren, was gekauft werden soll. Das Kleidergeschäft Massimo Dutti an der Freien Strasse bleibt allerdings zu. In den vergangenen Wochen wurden die Kisten gepackt, in den letzten Tagen wurden sie in Lastwagen verfrachtet. Dabei hat das Geschäft erst im August 2016 eröffnet.

«Mehrjährige Marktstudien», so hiess es damals, hätten ergeben, dass in Basel das gewünschte Zielpublikum zu finden sei. Nach knapp fünf Jahren scheint sich das Kaufverhalten allerdings nicht studienkonform verhalten zu haben: Massimo Dutti funktioniert in der Schweiz nicht wie gewünscht. Noch eingeräumt ist das Kleidergeschäft Hugo Boss zwischen Falknerstrasse und Gerbergasse. Dem Personal wurde jedoch gekündet. Dies bestätigen die Medienstelle auf Anfrage. Der Entscheid sei sorgfältig geprüft und abgewogen worden. Der auslaufende Mietvertrag sei der aktuelle Anlass gewesen. Eine Schliessung der Filiale ist gemäss zwei Vertrauten der Branche jedoch bereits seit zwei Jahren in Diskussion gewesen. Nun ist der Entscheid gefallen.

Modekonzern in den roten Zahlen

Zwischen Massimo Dutti und Hugo Boss gibt es Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Vergleichbar ist ihr Angebot im eher höheren Preissegment und gemeinsam mit allen anderen Anbietern im Detailhandel ist der Preisdruck: Hohe Mietpreise bei zunehmender Online-Konkurrenz lassen die Margen schmelzen. Massimo Dutti gehört allerdings zum spanischen Modekonzern Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka), der tief in die roten Zahlen gerutscht ist und bereits im vergangenen Sommer angekündigt hatte, weltweit 1200 Filialen zu schliessen.

Hugo Boss ist ein deutscher Anbieter, der sich trotz Corona in den schwarzen Zahlen halten konnte, dafür jedoch kräftig auf die Sparbremse getreten ist: Die Schliessung im grenznahen Basel ist einer der damit verbundenen Kollateralschäden. Brachen werden jedoch keine entstehen. Vertreter von beiden Liegenschaftseigentümern erklären, Verhandlungen mit möglichen Nachmietern würden geführt und in den nächsten Wochen abgeschlossen. Gesprochen werde mit Interessenten aus verschiedenen Branchen, sagt Claudia Mordasini, Präsidentin der Kost-Sport AG, der das Haus an der Freien Strasse gehört. Auf einen Kleiderladen folgt nicht mehr zwingend ein anderer Kleiderladen.

Ladenmix soll wieder breiter werden

Die Hugo-Boss-Liegenschaft an der Falknerstrasse gehört der Anlagestiftung Assetimmo, die gemäss Geschäftsbericht für das ganze repräsentative Gebäude an bester Lage einen jährlichen Mietertrag von 1,1 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Immobilienverwaltung erklärt auf Anfrage, bei der Neuvermietung könnten zwar nicht mehr Preise wie vor zehn Jahren verlangt werden, die Reduktion sei jedoch nicht sehr hoch. Erforderlich sei ein Umbau, sodass die Wiedereröffnung erst 2022 sein werde. Einziehen werde ein Geschäft mit Produkten für den täglichen Bedarf, was heisst: weder ein Mode- noch ein Gastrobetrieb.

Der Ladenmix in der Innenstadt wird wieder breiter Matthias Böhm, Geschäftsführer der Pro Innerstadt, bestätigt den Trend: Der Mix an Geschäften in der Innenstadt werde wieder vielfältiger. Er verweist auf die Mobiliar, die sich etwa an der Eisengasse eingerichtet hat: Versicherungen und andere Dienstleistungsunternehmen strebten eine sichtbare Präsenz im Stadtzentrum an. Er erwartet, dass es noch zu weiteren Veränderungen kommen wird, sich verschiedene Anbieter dabei auch heute grössere Ladengeschäfte teilen werden. Was Böhm auch feststellt: Trotz Corona und den aktuellen Finanzproblemen der Gastronomie steige die Nachfrage nach Lokalen eher und es stünden einige neue Betriebe in den Startlöchern.