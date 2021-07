Basel: Mädchentreff Mädona feiert 20-jähriges Bestehen

Basler Jugendarbeit 20 Jahre Mädchentreff Mädona: «Wir müssen uns noch immer rechtfertigen Vor zwanzig Jahren öffnete Mädona, der erste Jugendtreff für Mädchen in der Region. Carmen Büche und Angélique Halbeisen-Orlando leiten den Betrieb seit vielen Jahren. Im Interview reden sie über Schönheitsoperationen, Kulturkonflikte und eigene Überforderungen. Silvana Schreier, Benjamin Rosch 10.07.2021, 05.00 Uhr

Carmen Büche und Angélique Halbeisen-Orlando (vorne) leiten den Mädchentreff Mädona beim Claraplatz. zvg

Wer schon mal vom Claraplatz zur Kaserne spaziert ist, der wird vielleicht einen neugierigen Blick in ein buntes Schaufenster geworfen haben: «Mädona» steht darauf, der Treffpunkt für Mädchen und junge Frauen. Im Raum dahinter steht ein Töggelikasten, wie ihn die meisten Jugendtreffs kennen. Nur der hier ist pink, wie auch sonst ziemlich viel pink ist.

Aber dieser Raum ist nur einer von vielen: Zum Mädona gehört ein Raum zum Tanzen und Kickboxen, einer mit Werkbänken und sogar ein Kino. Vor zwanzig Jahren traf das Angebot einen Nerv – und wurde seither stetig ausgebaut. Die «Schweiz am Wochenende» traf die Leiterinnen Carmen Büche und Angélique Halbeisen-Orlando zum Gespräch.

2001 wurde der Mädchentreffpunkt Mädona gegründet. Wie kam es dazu?

Carmen Büche: Vor zwanzig Jahren war ich noch nicht dabei, aber entstanden ist es aus dem Jugendtreff Barracuda, dem heutigen Jugendzentrum Dreirosen. Die Verantwortlichen damals haben gemerkt, dass Mädchen spezielle Bedürfnisse haben und eigene Räume bräuchten.



Manche Jugendzentren kennen geschlechtergetrennte Abende oder Tage. Warum brauchte es einen eigenen Treff?



Büche: So hat dies auch im Barracuda angefangen. Aber um gewisse Themen anzusprechen, waren diese einzelnen Wochentage zu wenig.



Stiess die Idee sofort auf breite Akzeptanz?



Büche: Das ist etwas schwierig zu beurteilen, wenn man selber nicht dabei war. So viel ich weiss, gab es keinerlei Ablehnung. Es war aber sicher eine Pionierleistung. Und rechtfertigen müssen wir uns bis heute.



Ganz zu Beginn gab es eine Aktion, die hiess «Big Sister». Regelmässig schauten junge Frauen vorbei, zu denen die Mädchen aufschauen konnten. Ein Model etwa, das aber auch über die Schattenseiten der Modebranche erzählte. Wie hat sich das gewandelt?



Angélique Halbeisen-Orlando: Die Themen haben sich nicht gross verändert, manches wurde höchstens komplexer. Es dreht sich noch heute vieles um Schule, Beruf, Liebe, Sexualität, Mobbing, Kulturkonflikte. Dieses breite Spektrum können wir zu zweit nicht als Expertinnen abdecken – wir sind schliesslich nicht allwissend. Deswegen bieten wir niederschwellige Möglichkeiten zu Beratungen und ziehen oft auch Fachpersonen bei: Leute aus der Berufsberatung, aus der Polizei.



In den ersten Zeitungsartikeln mussten sich die Verantwortlichen von Mädona noch rechtfertigen, man wolle keine «Emanzen heranzüchten». Wie hat sich dieser Blick auf den Mädchentreffpunkt verändert?



Halbeisen-Orlando: Es sieht bei uns nicht anders aus, als in anderen Jugendtreffs. Die jungen Leute befinden sich mitten in der Identitätsfindung. Es geht darum, ihnen dabei zu helfen und in sich zu bestärken. Bei uns sind es halt nur Mädchen.



Schminktische, Game-Station, Chill-Ecke und Töggelikasten: Die Räumlichkeiten beim Claraplatz bieten für alle Mädchen etwas. Nicole Nars-Zimmer

Mädona traf einen Nerv: Seit der Gründung wurde das Angebot stets ausgebaut. Gab es auch schwierige Zeiten?



Halbeisen-Orlando: Jetzt müsste man noch die frühere Leiterin befragen, aber es gab sicher auch Zeiten, in denen man fürs Mädona kämpfen musste. Die ursprünglichen Räumlichkeiten waren sehr eng, längst nicht alle Bedürfnisse der Mädchen konnten gestillt werden. Lange hiess es: Ist doch herzig, diese Räume, da könnt ihr schön stricken mit den Mädchen. Es dauerte lange, bis wir den Schritt hierhin an die Rebgasse machen konnten. Aber klar, insgesamt ist es eine Erfolgsgeschichte. Insbesondere deswegen, weil wir einen zweiten Mädchentreffpunkt im Gundeli aufbauen konnten.



Gibt es Unterschiede zwischen dem Treff im Gundeli und dem am Claraplatz?



Halbeisen-Orlando: Ja schon, es sind andere Quartiere. Im Gundeli ist es ausgeglichener zwischen den Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund. Wir merken, das Quartier dort ist bildungsstärker und die Mädchen mit Migrationshintergrund sind besser integriert. Sie lesen deutlich mehr als unsere hier.



Wie viele Mädchen kamen denn zu Beginn, und wie sieht es heute aus?



Büche: Ach Gott, das lässt sich schwer sagen. Es hat ein Wandel stattgefunden: Früher kamen die Mädchen in Gruppen, heute sind sie selbstständiger und tauchen auch unregelmässiger auf, gerade die jüngeren. Was ich wahnsinnig finde: Die Zahl der Mädchen erhöht sich noch immer jedes Jahr.



Halbeisen-Orlando: Der Druck in der Schule und in der Lehre hat deutlich zugenommen. Die Mädchen erscheinen dann, wenn sie gerade Zeit haben. Man muss wissen: Viele gelangen im Alter von zehn Jahren zum ersten Mal an uns und bleiben, bis sie 24 sind. Wir begleiten sie sehr lange und haben Zeit, sie kennen zu lernen.



Hat diese Unregelmässigkeit auch Nachteile?



Orlando-Halbeisen: Ja schon. Früher haben wir einen Monat lang ganze Themenblöcke bewirtschaftet, das ging gut, weil immer dieselben Mädchen kamen. Heute haben wir auch schon Fachpersonen eingeladen, und dann war ihre Zielgruppe nicht da. Einmal stand eine Frauenärztin bei uns vor einer Gruppe Zehnjähriger, geplant hatten wir den Nachmittag aber für die 14- bis 16-Jährigen.



Büche: Wir mussten viel flexibler und spontaner werden.



Im hinteren Teil des Mädchentreffs können die Besucherinnen Filme schauen. Nicole Nars-Zimmer

Wie haben sich die Mädchen im Verlauf der Zeit verändert?



Halbeisen-Orlando: Es prasselt so viel mehr auf sie ein. Facebook, Instagram, das schafft Druck von aussen. Das erweckt manchmal den Eindruck, die jungen Mädchen wüssten schon sehr viel. Dabei merken wir gerade im Thema Sexualität, dass noch sehr, sehr wenig Wissen vorhanden ist. Heute wird das mit Halbwissen überspielt. Oder wir backen einen Kuchen, und plötzlich sagt eine Zehnjährige: «Ou nein, das kann ich nicht essen – ich bin am Abnehmen.» Oder Schönheitsoperationen…



Schönheitsoperationen?



Büche: Das Thema Essen gab’s schon immer. Die Hemmschwelle, sich einem Schönheitsideal anzupassen, ist aber gesunken. Dass ein Mädchen gesagt hat, ihre Nase gefalle ihr nicht, solche Gespräche hatten wir früher seltener.



Gibt es diese Momente, in denen Sie selber auch an Grenzen stossen?



Büche: Am schwierigsten ist es, wenn wir feststellen: Ein Mädchen kann sich nicht so entfalten, wie es selber gerne möchte. Weil es fremdbestimmt ist.



Tragen Sie dann Konflikte mit Eltern aus, wenn Sie hier ein offenes Weltbild von Selbstverwirklichung vorleben und merken müssen, dass Sie anrennen?



Büche: Wir haben leider nicht sehr viele Berührungspunkte mit Eltern. Es ist aber auch nicht so, dass wir den Konflikt suchen oder schon nur die Mädchen zu einem Konflikt anstacheln würden. Wir zeigen die Möglichkeiten auf, aber den Weg müssen die jungen Frauen selber gehen.



Halbeisen-Orlando: Frustrierend ist, wenn wir merken, dass das Mädchen selber nicht glücklich ist. Viele wachsen in zwei Kulturen auf. Das birgt viele Konflikte – bei manchen, nicht allen. Kürzlich hat sich ein Mädchen mit Migrationshintergrund als lesbisch geoutet, das war kein schöner Verlauf. Es ist aber ein sehr starkes Mädchen, das sich in der Familie durchgesetzt hat, auch wenn es nicht immer leicht war. Das hat uns emotional sehr bewegt.



Waren Sie auch schon am Punkt, an dem Sie überfordert waren?



Halbeisen-Orlando: Manchmal fällt es schwer, Beruf und Privates zu trennen. Natürlich sind wir in erster Linie Sozialarbeiterinnen. Aber die Bindung zu den Mädchen ist speziell und wir möchten ihnen ja Empathie vorleben. Deswegen kam es schon zu Momenten, die für uns tragisch waren.



Haben Sie ein Beispiel, das Ihnen geblieben ist?



Halbeisen-Orlando: Ja, wir sassen hier an diesem Tisch in der Küche mit etwa 15 Mädchen im Alter von 10 bis 19 Jahren. Es waren Sommerferien und eine junge Frau erzählte, sie sei mit der Familie im Kosovo gewesen. Dort sei eine andere Familie vorbeigekommen, um die Töchter zu begutachten. Es ging um die ältere Schwester der jungen Frau, die verheiratet werden sollte. Da fragte der Vater des Bräutigams, ob sie auch noch eine andere Tochter hätten. Der Vater der jungen Frau antwortete: Nein nein, die ist nicht gut, nicht geeignet. Wir waren schockiert. Die junge Frau, sie war damals etwa 18 Jahre alt, erzählte weiter, der Vater habe dann gesagt, sie könne keinen Kaffee kochen. Und dann ging ein Raunen durch den Raum. Alle Mädchen waren erstaunt, wir auch. Bis wir festgestellt haben, dass wir Sozialpädagoginnen aus anderen Gründen empört waren als die Mädchen. Sie waren völlig schockiert, dass die junge Frau keinen Kaffee kochen kann.



Büche: Es ging eine riesige Diskussion los darüber, welche Geräte man benutzt und wie man denn richtig Kaffee kochen würde. Wir fühlten uns im falschen Film.



Halbeisen-Orlando: Uns schmerzte das Herz, weil wir dachten: Wie kann ein Vater so über seine Tochter sprechen? Nach einiger Diskussion mussten wir das dann doch ansprechen und fragten die junge Frau: Wie hast du dich denn in diesem Moment gefühlt? Sie meinte dann, es sei schon ein bisschen hart gewesen. Dieses Beispiel nehmen wir sehr gerne, denn eigentlich ist es doch einfach traurig, dass das Mädchen kein guter Fang sein soll, weil sie keinen Kaffee kochen kann.



Es scheint aber, als hätten die anderen Mädchen die Tatsache, dass sie eine Ware sind, die gut sein muss, um verheiratet zu werden, stark verinnerlicht.



Halbeisen-Orlando: Ich glaube, das sind eher wir, die das daraus machen, mit unseren Vorstellungen und Wünschen. Das stellen wir immer wieder fest: Für uns sind manche Erzählungen schlimmer als für die Mädchen selbst. Für sie ist es etwas Natürliches, dass sie einen Mann bekommen, der zur Familie passt. Darum diskutierten sie dann auch über das Kaffeekochen. Es gibt auch immer mehr Beispiele, dass Mädchen sich ihren Freund aussuchen und das zu Hause durchsetzen. Natürlich immer innerhalb der Regeln der jeweiligen Kultur.



Büche: Das hat sich auf jeden Fall verändert in den letzten fünfzehn Jahren. Es wurde offener und die Mädchen dürfen mehr mitbestimmen. Wir haben bisher auch nie erlebt, dass ein Mädchen ins Heimatland reisen musste, um zu heiraten. Wir Sozialpädagoginnen besuchen jede Fachtagung zum Thema Zwangsheirat und wir sagen immer: Was ist denn Zwangsheirat überhaupt, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Für uns ist es ja schon ein Zwang, wenn klar ist, der Mann muss aus dem gleichen Land oder gar aus derselben Region stammen.



Sie sprechen viel von Mädchen mit Migrationshintergrund. Kommen auch Mädchen ohne Migrationshintergrund in den Treff?



Halbeisen-Orlando: Vor allem zehn- bis zwölfjährige Mädchen haben wir viele, die aus der Schweiz stammen. Bei den älteren haben wir öfter Mädchen mit Migrationshintergrund, dort werden dann auch die Themen komplexer. Bei Schweizer Mädchen merkt man, dass sie mehr Freizeitaktivitäten und mehr Verpflichtungen haben. Sie gehen noch ins Fussball, machen Fasnacht, und so weiter. Sie suchen auch weniger die Beratung.



Ein Lokal im Gundeli, eines beim Claraplatz: Der Mädchentreff Mädona scheint weiterhin auf grosses Interesse zu stossen. Nicole Nars-Zimmer

Während der Coronapandemie war der Treffpunkt lange zu. Wie konnten Sie dennoch den Kontakt aufrechterhalten?



Büche: Das konnten wir zu den Mädchen, die wir schon kannten. Wir haben hier eine andere Beziehungsebene als in anderen Jugendtreffs. Wir kommunizierten im Lockdown mit den Mädchen über Facetime oder Whatsapp. Wir waren immer im Kontakt. Wir machten auch Beratungen während eines Spaziergangs mit Abstand. Dort hatten wir den persönlichen Kontakt.



Halbeisen-Orlando: Daneben lieferten wir Bastel- und Gesprächsrunden-Angebote über Instagram. Praktisch jeden Tag veröffentlichten wir dort eine Idee für eine Aktivität, die man im Lockdown ausüben könnte. Mal ging es ums Wohlfühlen, mal um Bewegung.



Was waren denn die Schwierigkeiten für die Mädchen während der Coronazeit?



Halbeisen-Orlando: Es gab Familien, die ihre Kinder völlig abschotteten. Ein Mädchen etwa, dessen Vater einen Veloladen führt, das hatte praktisch keinen persönlichen Kontakt zu ihren Freundinnen ausser über die sozialen Netzwerke oder die Schule. Dafür unternahm sie sehr viel mit der Familie, Radtouren etwa. Auf der anderen Seite gibt es auch Beispiele von Mädchen je nach Migrationshintergrund und Kultur: Da wurde die Situation nicht ganz so ernstgenommen wie in anderen Familien. Die erlebten nicht so starke Veränderungen, obwohl auch sie uns zurückmeldeten, dass sie das Mädona vermissten und sich wünschten, sich mal wieder hier treffen zu können. Wegen der engeren Wohnverhältnisse und da sie oftmals auf ihre Geschwister aufpassen mussten, merkten wir bei ihnen, dass sie die Nase voll hatten von Corona und ihrer Familie. Wir hatten aber keine Meldungen von Gewalt. Frust ja, aber keine Gewalt. Daneben haben wir viele junge Frauen, die normal gearbeitet hatten. Etwa in der Pflege. Das war für sie sehr intensiv und anstrengend. Einerseits wegen der Auflagen und der Arbeit, aber auch wegen der Erlebnisse. Da bekamen wir schon viel mit und standen für Gespräche bereit.



Seit einem Monat ist der Treff wieder offen. Haben Sie es problemlos geschafft, die Mädchen wieder zurückzuholen?



Büche: Wir haben wieder gut gestartet. Es kamen diejenigen, mit denen wir schon Kontakt hatten, aber auch neue Mädchen. Wir mussten kaum wieder Aufbauarbeit leisten.



Halbeisen-Orlando: Sie geniessen es schon sehr, wieder untereinander zu sein. Das Miteinander, die Ausgelassenheit. Aber im Mädchentreff im Gundeli merken wir, dass die Mädchen während Corona viel auf ihre Geschwister aufpassen mussten und stark in die Familie eingebunden wurden. Viele im Alter zwischen 13 und 15 kommen jetzt nicht mehr. Da werden halt auch die Verpflichtungen mehr. Jetzt versuchen sie, sich die eigene Freizeit wieder mehr zu erkämpfen.



Zeitweise protestierten Jugendinstitutionen gegen das Coronaregime. Gerade wegen der Pandemie sei es wichtig, für die Jugendlichen da zu sein und die Treffpunkte zu öffnen. Was ist Ihre Position, hätten Sie sich lockerere Regeln für die Jugendtreffs gewünscht?



Halbeisen-Orlando: Das lässt sich nicht so pauschal beurteilen. Wir merkten für uns, dass sich viele Mädchen an keine Massnahmen hielten. Einige trafen sich, wie sie wollten. Dann wäre es in unseren kleinen Räumlichkeiten schwierig geworden, die Massnahmen einzuhalten. Wir hätten uns nicht wohlgefühlt, ihnen einen Raum zu bieten, wo sie sich ungehemmt auch in grösseren Gruppen treffen könnten. Gleichzeitig wussten wir, dass wir auf verschiedene Weise durchgehend den Kontakt zu den Mädchen halten konnten. Für uns waren die Regelungen darum okay. Aber wir können natürlich nicht für andere Quartiere und Treffpunkte sprechen. Wir hörten schon von anderen Jugendtreffs, dass Gewalt ein Thema war und die Jugendlichen einen grossen Bedarf hatten. Darum forderten sie die Öffnung der Räumlichkeiten.



Büche: Für viele Jugendtreffs wäre es wichtig gewesen, offen zu bleiben. Bei uns ging es trotzdem, dank dem Kontakt über Whatsapp und den persönlichen Beratungen. Wir hatten eine andere Ausgangslage.



Zwanzig Jahre gibt es das Mädona. Was kommt in der nächsten Zeit auf den Mädchentreff zu?



Halbeisen-Orlando: Im Moment sind wir daran, unser Angebot zu prüfen – bei den Mädchen hier, aber auch von ausserhalb. Was wünschen sie sich, sind wir noch aktuell mit unserem Angebot? Wir möchten unser Angebot aber auch öffnen. Mit dem neuen Lo-go, das pünktlich zum Jubiläum rauskommt, möchten wir zeigen, dass unser Treff für alle offensteht. Unser Treff soll diverser und attraktiver werden für jegliche Formen von Weiblichkeit. Das heisst, wir wollen die Mädchen mehr in Richtung queer weiterbilden und informieren. Daneben suchen wir für den Treff im Gundeli eigene Räumlichkeiten. Bisher sind wir in der Stadtbibliothek oder draussen in einem Park, aber wir möchten dort das Angebot ausbauen und mehr Öffnungszeiten anbieten. Wer Mädchenarbeit macht, weiss, wir brauchen Räume, in denen sie sich entfalten und auch mitbestimmen können. Das Budget wäre vorhanden, jetzt brauchen wir nur noch die Räumlichkeiten.



Vor zwanzig Jahren wurde Mädona gegründet, weil man merkte, Mädchen haben andere Bedürfnisse und brauchen einen Raum, in dem sie unter sich sein können. Würde man das heute nochmals genau so sehen?



Büche: Absolut.



Halbeisen-Orlando: Ja. Der neue Treff im Gundeli ist ja auch entstanden durch Leute im Quartier, die merkten, dass es Mädchen gibt, die diesen Bedarf haben. Grundsätzlich macht es Sinn, in jedem Quartier zu prüfen – nicht nur für Mädchen, generell –, was sind die Bedürfnisse der Jugendlichen? Wenn man es richtig machen will. Wir glauben, dass Mädchen überall und auf der ganzen Welt dieses Bedürfnis haben. Wie es auch Jungs hätten.



* Der Mädchentreff Mädona feiert in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen. Am 30. September findet das Fest statt. Dort wird das neue Logo enthüllt und eine App vorgestellt.